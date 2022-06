Corrupción ¿cerca ya de Dinamarca?

En la más reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente al 2021, Dinamarca y Finlandia ocupan los primeros lugares con la menor percepción de corrupción entre 180 países. Ambos países tienen 88 puntos en una escala de 100; México tiene 31 puntos y ocupa el lugar 124.

Lejos de Dinamarca

¿Por qué tal percepción? ¿Qué hay más allá de la percepción? ¿Hay avances o retrocesos? ¿Cuáles son las causas?

En el reciente Reporte "Sobre el combate a la corrupción en México 2020" el Instituto de Investigaciones sobre Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (https://www.rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Sobre-el-combate-a-la-corrupcion-en-Mexico-2020_Reporte-completo-1.pdf) se revisa lo sucedido con el Sistema Nacional Anticorrupción en el periodo 2015-2020.

¿Qué ha sucedido con el Sistema Nacional Anticorrupción?

Al Sistema no se le ha dejado funcionar.

1) Se han retrasado el cumplimiento de las obligaciones y de las funciones necesarias para darle vida (sigue pendiente la designación de los magistrados anticorrupción), la Política Nacional en la materia se publicó hasta febrero del 2020, no se ha implementado la política de archivos diseñada y aprobada desde el 2018, ni se ha concluido la armonización contable que se prevista desde el año 2008.

2) Se ha dado una práctica de captura de cargos y presupuestos. La interferencia gubernamental en la integración de los Comités de Participación Ciudadana, los obstáculos para la creación del servicio profesional de carrera y de los recursos.

El Informe señala que sigue presentándose la práctica de designar a funcionarios por cercanía, amistad o lealtad política desplazando las competencias y méritos; también resalta la ausencia de contrapesos en el Legislativo para aprobar el presupuesto público.

3) La burocratización excesiva de los procedimientos es otro de los aspectos observados. Se prioriza la forma sobre lo sustantivo.

Dice el Informe:

"Buena parte de las respuestas que obtuvimos en el trayecto de esta investigación revelan con toda claridad este tercer defecto de implementación: en vez de probar los resultados que obtuvieron en función de sus mandatos, la mayor parte de las y los servidores responden aludiendo a los procedimientos burocráticos."

El Informe muestra la relevancia y las carencias que permanecen en las estructuras gubernamentales en el combate a la corrupción. Si persiste el sistema de botín en la designación de los cargos y no se constituye un servicio profesional, no solamente aumentan los riesgos de corrupción, sino que se dan en los nombramientos beneficios indebidos cuando no se reúne el perfil del cargo.

A pesar de que el Sistema establece una instancia para buscar la coordinación entre las principales entidades gubernamentales, continúa la fragmentación institucional y consecuentemente, no se hace uso de la información que genera el sistema para corregir los fallos detectados. Por ejemplo, las recomendaciones formuladas por la ASF no modificaron las prácticas detectadas como discrecionales.

Tratándose de sanciones, la gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondieron con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes.

Como puede apreciarse en buena medida, las dificultades que tiene el Sistema para avanzar, está en las resistencias que sus propios componentes tienen para que funcione.

