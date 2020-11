Así, con la soga al cuello, es como anda el góber nayarita Antonio Echevarría, pues ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera también lo investiga por sus posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Las razones?

Baste recordar que en julio de 2019 se suscitó una balacera en un restaurante de Zapopan, Jalisco, en el que comía con su esposa y sus hijos. Los atacantes fueron directamente contra el jefe de plaza de Guadalajara y Zapopan del CJNG, que estaba cerca de su mesa, y quien presuntamente estaba a cargo –tómese un fuerte– de la seguridad de la señora de Echevarría junto con las escoltas de Seguridad Pública de Nayarit. ¡Así de fuerte!

Además, súmele su cercanía con el exfiscal del estado Edgar Veytia Cambero, detenido en Estados Unidos y condenado en el 2019 a 20 años de prisión, por conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana. De hecho, Echevarría fue exhibido en 2017 por Enrique Ochoa, entonces presidente nacional del PRI, con un material en el que el propio Echevarría reconoce y respalda públicamente al exfiscal Veytia: "Yo siento ahora un Nayarit cambiado; un Nayarit con certidumbre; un Nayarit con seguridad; un Nayarit donde nos da confianza por la nueva fiscalía que se creó con el licenciado Veytia. Y pues lista, para emprender nuevos negocios [...]. Quiero agradecerle a, repito, el licenciado Veytia, por regresarnos a los empresarios esta seguridad y esta certidumbre para seguir invirtiendo". También en 2017, el entonces candidato del PRI a la gubernatura nayarita, Manuel Cota, exhibió un audio en el que se escucha al padre de Echevarría, el exgobernador nayarita Antonio Echevarría Domínguez, sosteniendo una llamada telefónica con su expareja, Verónica Becerra, presumiendo tener relaciones con el narcotráfico para financiar la campaña, política de su hijo: "Toño va a ser candidato. Anda buscando narcos para la campaña. Aquí tengo gentes de todos lados, Verónica [...] Ya viene lana, ya viene la lana para seguir en la campaña, [...] En 15 días les llegaba el dinero. No te vayas a embarcar porque trae gente que también se lleva, ¡aguas!, aguas!", se escuchó en la grabación.

Pero eso no es todo

Como se los había informado, tiene al estado en quiebra financiera. Así pues, no sólo anda el góber con el agua al cuello, sino ya también sus flamantes colaboradores: Juan Luis Chumacero, de Administración y Finanzas, así como Miguel Enrique González, subse de Ingresos, y Ricardo Gómez Jiménez, director general de la Tesorería, así como su secretario particular Roberto Gerardo López. Ah, y no es por ponerle más limón a la herida, pero la excusa que dan es que Arturo Herrera, de la SHCP, no les da dinero y hasta entre bromas dicen, ¡que le cobren a él!

El inicio del cambio

El próximo 1 de diciembre, Uber llevará a cabo su primer foro virtual sobre innovación y tecnología. De entrada, les puedo adelantar que será un foro que sentará precedente en el mundo mundial y que su CEO, Dara Khosrowshahi, dirigirá un mensaje, en el que reiterará –redoble de tambores– el interés de Uber de seguir invirtiendo en México ¡bendito Dios, dirían las abuelitas! Además, destacará la capacidad de la tecnología para mejorar las ciudades y la vida de las personas a través de nuevas oportunidades económicas. Ojo ¡eh!, México es una de las apuestas más grandes de Uber, por lo que las conclusiones de dicho foro serán sin duda el inicio del cambio.

Explicación no pedida...

Todo pareciera que los chinos de China Railway Construction Corporation (CRCC) y el gobierno de la CDMX andan tan preocupados de poder explicar el fallo de hoy de la línea 1 del Metro, que pagaron el mismo publirreportaje en más de un medio, el que intentan explicar que son chinos pero no son chinos, y que su intención es ayudarle a todo el mundo. ¡Así tal cual! A decir del publirreportaje en este proyecto, supuestamente los acompañan otras empresas internacionales –mexicanas, españolas, canadienses y francesas– en el consorcio. El problema es que TODAS las empresas de esos países presentaron oficio de disculpas el día del acto de presentación de ofertas técnicas y económicas y no aparecen en el capital del consorcio chino.

Ahora bien, existe la posibilidad de que para subsanar su falta de capacidad técnica CRCC esté pensando subcontratar al grupo francés Thales que tiene operación en México, pero no precisamente para la construcción y reparación de trenes. Thales lo único relevante que podría apoyar como subcontratista es el haber suministrado algunos sistemas de control automático de trenes al Metro de la CDMX, pero con el pequeño Problemita que en la Línea 1 el Sistema es de Siemens. Ah, y para que no quede duda y callar a los malpensados, CRCC también presumió que su corazoncito está con México y que su socio Thales tiene más de 1,200 empleos formales en el país, aunque en su sitio web habla de sólo 330.

Pero el asunto no para ahí

El gobierno de EU ha tomado medidas drásticas incluyendo el pedirle al Banco Mundial que inhabilite a CRCC ya que tienen Inteligencia del Gobierno Chino, el cual al parecer ha establecido como uno de sus objetivos centrales apoderarse del mercado ferroviario mundial. ¿Será que con tanta explicación no pedida, CRCC está buscando justificar que su plan para invertir en México en la 4T es mucho más ambicioso de lo que estábamos pensando? ¿Le suena el tramo 1 del Tren Maya y ahora el Metro de la CDMX?

Qué nervios, ¿se llevarán o no la licitación de la Línea 1? al rato lo sabremos.

