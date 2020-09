¿Con la Iglesia hemos topado?

Leo seguido por interés periodístico el mensaje del papa Francisco...

Me llamó la atención el mensaje del pasado domingo 13 de septiembre, y de repente me pareció que el líder religioso se lo envió al presidente López Obrador, por los hechos recientes en México, sobre todo los casos ocurridos en Chihuahua, donde perdió la vida una civil y otro -su esposo-, resultó gravemente herido en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional...

Como sabemos en aquel estado hay grandes protestas las cuales se intensificaron derivado del aumento del desfogue en las presas de Chihuahua, ya que México tiene como límite el 25 de octubre próximo para entregar el agua que adeuda a Estados Unidos de acuerdo a un tratado firmado en 1944 por ambos gobiernos. El gobierno de López Obrador ha dicho que habría represalias para México si no se cumple el acuerdo internacional...

El quid es que hubo un mitin antes de los hechos lamentables en las que participaron varios ciudadanos, y de ahí se dirigieron a "tomar la presa" la cual estaba resguardada por elementos de la Guardia Nacional, más tarde hubo enfrentamientos entre civiles y uniformados resultando una persona muerta y otras más herida de gravedad.

"Mi pésame profundo a sus familiares, amigos, desde luego que se va a deslindar responsabilidades, se va a hacer la investigación [...] vamos a investigar quien convocó, quien llamó a tomar la presa", dijo el presidente. en conferencia mañanera.

Después hizo un relato de los hechos: "es lo que hay que ver, si hubo disparos o no, si fue un miembro de la Guardia Nacional, ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar y se va a castigar a los responsables", expresó el jefe del ejecutivo federal, y lamentó que algunos políticos "arengaran" a los manifestantes y luego los dejaran a su suerte para que tomaran la presa.

¿Quiénes son los políticos incitadores?

El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja dio los nombres y casi casi los acuso de ser los incitadores a la violencia; se trata señaló, del alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; al líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar; al edil de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena. Ah! y a dos ex gobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas; al diputado federal Mario Mata, al edil Adolfo Trillo de la Cruz.

En este momento hay 17 elementos de la Guardia Nacional en investigación, por un lado, y por otro, hay una carpeta abierta por actos de vandalismo contra quien resulte responsable por daños a la central hidroeléctrica de la presa La Boquilla evaluada en 100 millones de pesos.

Ese es un tema. El otro es el video mensaje que envió el presidente desde Palenque, Chiapas donde se percibe alegría porque el partido de Felipe Calderón no puedo obtener el registro ante la autoridad electoral; se percibe que el presidente odia y no ha perdonado al expresidente ni a la autoridad electoral de un caso juzgado...

Y como ha dicho que sigue de cerca al papa Francisco, suscribo que el mensaje papal del domingo le queda como anillo al dedo al preside, leamos...

Antes del rezo del Ángelus y dirigiéndose a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el papa Francisco pidió perdonar siempre...

Reflexionó en el pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús relata la parábola del rey misericordioso para indicar que estamos llamados a perdonar "hasta setenta veces siete".

"En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre", señaló el líder religioso.

En esta línea, advirtió: "¡cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida!", y añadió que también en familia "¡cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos hermanos y hermanas que tienen este rencor dentro!".

"Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas: entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la Iglesia y también en la sociedad y la política", pidió Francisco...

Pero dijo, que no es fácil perdonar ya que "el rencor vuelve".

Después del Ángelus, expresó su solidaridad con la gente de la Isla de Lesbos por la serie de incendios que han devastado el campo de refugiados de Moria, dejando miles de personas sin refugio.

Dijo que, además, en estas semanas asisten en todo el mundo –en tantas partes, obviamente incluyendo México, aunque no lo mencionó, pero se entiende, a numerosas manifestaciones populares de protesta, que expresan el creciente malestar de la sociedad civil ante situaciones políticas y sociales especialmente críticas.

Exhortó Bergoglio a los manifestantes -de todo el mundo, incluyendo a los de Chihuahua- a presentar sus demandas de manera pacífica, sin ceder a la tentación de la agresividad y a la violencia.

Y aquí el mensaje papal que le queda como anillo al dedo a AMLO"hago un llamamiento a todos aquellos que tienen responsabilidades públicas y gubernamentales para que escuchen la voz de sus conciudadanos y satisfagan sus justas aspiraciones, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades civiles".

Y, agregó... "invito finalmente a las comunidades eclesiales que viven en tales contextos, bajo la guía de sus pastores, a trabajar por el diálogo, siempre a favor del diálogo, y a favor de la reconciliación, hoy hemos hablado de perdón, de reconciliación...".

Muy claro Jorge Mario Bergoglio, el presidente dice que sigue sus consejos...

Un día después, en la mañanera del lunes 14 de septiembre, al final y sin que nadie le preguntará pareció responderle al papa Francisco pero antes precisó el tema de la "toma de Catedral":

"Aprovecho para decir que no es cierto que se haya tomado la catedral por el Ejército, esto que difundió creo que Pedro Ferriz y otro señor que es del movimiento de los carros, (de Frena, Gilberto) Lozano, que el Ejército había tomado la Catedral, imagínese eso, pues no es cierto", dijo.

"Imagínense que el Ejército toma la catedral, está un poco exagerada, no, eso sí calienta, muy fuerte, esas mentiras no, esos engaños no, en buena lid se tiene que dar la confrontación política, las diferencias que tenemos", expresó.

Y al final la respuesta al papa Francisco.

"Imagínense, si nos envenenáramos de odio no podría vivir, eso es lo peor que puede haber. Tenemos que ser fraternos, amorosos, respetarnos, querernos, independientemente de nuestras diferencias, no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios a vencer, ese es el camino".

O sea, retoma las palabras del papa Francisco, pero con todo respeto, está lejos de llevarlas a la práctica como buen cristiano.

Además, en el caso de la Catedral no dijo toda la verdad, quizá le informaron mal.

¿Qué pasó ahí?

Como lo comenté esta semana. en otro espacio, hubo jaloneos, prepotencia de servidores públicos, malos entendidos que sólo quedaron en falta de comunicación institucional.

Vease: ¿El Ejército tomó la Catedral Metropolitana?

"Informamos a todos los fieles que el Ejército tomó la Plaza de la Constitución (que no la Catedral) y por esta razón fue difícil para quienes deseaban participar en la Eucaristía entrar a la Catedral Metropolitana", señala un comunicado oficial de la Catedral Metropolitana.

O sea, no dejaron ejercer a muchos católicos su derecho fundamental de asistir a un servicio religioso dominical. Precisando además que no tuvieron noticias claras de parte de la autoridad Federal y de la Ciudad de México para tomar las providencias necesarias e informar convenientemente a la feligresía.

Concluye el comunicado con un"Oremos para que el Señor nos dé la paz tan necesaria en estos tiempos. ¡Dios les bendiga!".

Por otro lado, el Venerable Cabildo Metropolitano informó que lamentan no haber sido informado de tal situación.

Luego vino la declaración del cura Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis, a la agencia de noticias vaticana Aci-prensa y ello internacionalizó el incidente; de hecho fue él quien habló de la toma de Catedral...

Y ya pasada la medianoche, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo Primado de México despertó -o lo despertaron quizá desde el Vaticano o del gobierno-, para que calmara los ánimos y precisará los hechos, En ese sentido, emitió dos tuits, en uno de ellos desautoriza de entrada los dichos de Valdemar.

Aclaro que no existe ninguna toma de la Catedral Metropolitana de parte de las autoridades federales, sin embargo, sí faltó la comunicación correcta con ellas para implementar los protocolos previos a los actos de las Fiestas Patrias.

Horas después, la arquidiócesis llegó a un acuerdo con el gobierno federal y local habilitar acceso a la Catedral por lo que los fieles pudieran acudir al culto público, con ello se garantiza la libertad religiosa.

Eso sí, la Arquidiócesis expresó su preocupación frente al uso de la Catedral como lugar de resguardo para la pólvora, principalmente porque este recinto fue afectado por los sismos de 2017 y podría correr el riesgo de dañarse aún más con las explosiones pirotécnicas.

Esa es otra historia...

