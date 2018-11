¿Comunicación de ida y vuelta?

El compromiso que hizo el #PresidenteElecto, de que se mantendrá la libertad de expresión y que ejercerá siempre su derecho de réplica representa un cambio de paradigma en la comunicación presidencial.

Esa libertad implica, dijo, "mensajes de ida y vuelta". Tras asegurar "que nadie se sienta ofendido" y reiterar que no aspira "a ser un dictador", el próximo Presidente plantea un modelo inédito "de diálogo circular y libertades plenas para todos".

Sin embargo, un modelo así no se puede limitar a la polémica selectiva. Si lo que pretende es el diálogo circular, tiene toda la razón y su ofrecimiento responde a los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país. Pero antes debe considerar que el cambio propuesto involucra otros puntos importantes porque:

1) Cuenta con un vocero.

2) Tiene un marco jurídico que regula la comunicación gubernamental.

3) Dispone de una estructura administrativa con funciones claras y concretas para interactuar con la población.

La comunicación "circular" implica una interacción tan diversa como compleja, sobre todo si consideramos las características —no del todo aprovechadas ni exploradas— de los medios que conforman el nuevo ecosistema de comunicación.

Está claro que el Presidente de la República no puede debatir con todos ni todo el tiempo.

Hacerlo de esta manera sería absurdo, injustificable, cuestionable e inconveniente. Por eso, si solo elige algunas controversias o desacuerdos, su comunicación sería sesgada, parcial y motivo de otros conflictos con las personas, grupos, líderes de opinión y medios a los que, por la razón que sea, no puede, no quiere o no tiene tiempo de atender.

La comunicación de ida y vuelta representa un gran reto. Para lograrlo, se requiere hacer un diagnóstico de las políticas de comunicación que han impulsado los presidentes durante el período que conocemos como transición a la democracia, principalmente a partir de la alternancia que se dio en el año 2000.

Durante este lapso de tiempo, es evidente que ha habido aciertos, pero también fallas importantes.

El costo que han debido pagar los jefes del Ejecutivo ha sido alto en términos no solo de su imagen personal y niveles de popularidad, reconocimiento y aceptación. También han afectado la confianza de la gente en las autoridades, en los partidos políticos y, en cierta media, en la información que difunden los medios tradicionales de comunicación.

El "modelo circular" está relacionado con el # GobiernoAbierto .

Las bases estructurales que lo definen son la transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas, el diálogo abierto y la participación efectiva de la ciudadanía a través de los modelos de consulta que se consideren más apropiados. Pero las buenas intenciones no son suficientes.

En el trabajo político, los hechos siempre tendrán un peso mayor en la percepción de la ciudadanía, que está cansada de la demagogia. El #PresidenteElecto ha registrado avances en el cumplimiento de sus promesas de campaña, a pesar de que su mandato iniciará formalmente el próximo 1 de diciembre. Sin embargo, también ha enfrentado críticas, no solo por algunas decisiones que ha tomado, sino por fallas que ha habido en su interacción con los medios.

Si en verdad se quiere dar un golpe de timón, la comunicación de ida y vuelta tiene que partir de una #Estrategia. En ésta, se deben marcar las prioridades, definir una agenda proactiva (y también reactiva), deslindar responsabilidades en el equipo de gobierno (el vocero en primer lugar), elaborar protocolos, hacer una selección de medios apropiada para cada tema y circunstancia, identificar audiencias y estructurar narrativas para incrementar los niveles de efectividad.

La interacción no puede surgir en forma unilateral. La ruta de las dos vías tendrá que impulsar a la sociedad, para que también sea punto de partida en el nuevo modelo de diálogo ofrecido. Por fortuna, hoy se la ofrecen los medios digitales, pero de manera especial las #RedesSociales, cuyo poder no ha sido aprovechado en todo su potencial.

¿Una derrota decepcionante y amarga?

