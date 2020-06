¿Complot contra la 4T?, ¿o un invento de ellos mismos?

"Todos tenemos que actuar de manera responsable...", presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera del martes 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que muy pronto daría a conocer documentos que llegaron a sus manos sobre la estrategia que tiene la oposición para debilitarlo políticamente: "mañana los voy a presentar aquí, dos documentos de la estrategia, incluso quiénes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra; y como no tengo por qué ocultar eso (mi pecho no es bodega), me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido", dijo.

Y curándose en salud, subrayó que no tiene certeza de su "validez, pero no está de más darlos a conocer, ¿o por qué no le dices a Laurita que nos mande los dos documentos que tenemos ahí?, de una vez lo voy a hacer, se los voy a entregar, porque no vayan a pensar que los voy a ir a hacer ahora...".

Y minutos después ya estaba su vocero con micrófono en mano dando a conocer la gran estrategia de los opositores: "Bueno, este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio (BOA), es un resumen ejecutivo...", dijo Jesús Ramírez.

Fueron varios minutos dedicados, y el tema generó una serie de reacciones.

El primero en deslindarse del BOA fue Víctor Trujillo, Brozo, @V_TrujilloM:

Presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen. Pero me nombran (a mi personaje) como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas?

La silla y el país te rebasaron. @lopezobrador_ — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 9, 2020

Y en redes sociales se volvió tema del momento; los memes no se hicieron esperar; muchos lo tomaron como chunga.

El tema incluso ganó la primera plana de medios impresos, por encima de los grandes temas nacionales...

Por eso, para muchos, este asunto, real o inventado, fue un gran distractor...

En la conferencia mañanera del miércoles 10 de junio, el Presidente reconoció que las intenciones del supuesto bloque opositor es algo que a él le divierte... "se ensarapan tanto, que piensan que nadie lo va a saber", expresó con sonrisa en el rostro.

¡Increíble la forma como lo dijo el presidente, sobre todo su sonrisa irónica!

Y cuando fue cuestionado nuevamente sobre el origen del documento, en respuesta atribuyó la filtración a personas que trabajan con sus opositores, pero que confían en la 4T: "Los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero eso siempre ha sido así, choferes, sus trabajadoras domésticas y sus profesionales, hay mucha simpatía por el movimiento nuestro", aseveró.

Un día antes dijo que había llegado junto con otro texto sin dar mayores detalles.

- ¿Quién lo envió? (lo cuestionan).

El Presidente dice no saber: "No sé, me llamó la atención, porque llegaron dos documentos...".

- ¿Aquí a Palacio o a...? (lo interrumpen).

"-Aquí a Palacio. Seguramente un simpatizante que debe de estar hasta trabajando con... (respondió)

- ¿Es un complot? (lo interrumpen de nuevo).

- No, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan, dijo.

Ante las críticas en torno a que no era información verificada, el presidente se salió por la tangente y nos dio una explicación del por qué le pusieron al grupo musical la Sonora Santanera: "Porque Carlos Colorado era el director de La Santanera, de Santa Ana, Cárdenas, Tabasco. Yo lo di a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Qué voy a andar guardando yo documentos...".

- ¿Pero no considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Incluso el expresidente Calderón habla de que en todo caso sería legal, y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del gobierno..., le preguntan.

Y su respuesta fue un categórico NO: "¿Cuál espionaje?, si ya no hay, no es el tiempo de (Genaro) García Luna, son otros tiempos...".

Pero al final no respondió cómo llegaron los dos documentos a Palacio Nacional.

Algunas versiones señalaron que el autor dejó huella y se trataría de un alto funcionario de la secretaría de Gobernación, quien por cierto de inmediato se deslindó, no sin antes decir que es partidario de la 4T.

A todos nos conviene saber quién está detrás de esta filtración, o la otra es quedarnos con la versión de que fue un asunto sembrado por la misma 4T para desvirtuar los hechos que ocurren en el país.

Surgen muchas preguntas...

¿Por qué difundir en casi cadena nacional un documento sin antes verificarlo?

¿Fue correcto dar nombres y apellidos de los supuestos "golpistas"?

¿Se volvió la política mexicana un circo?

En medio de todo esto, fue de llamar la atención lo que publicó ayer la columna institucional "Bajo Reserva" de El Universal. Aparentemente todo fue obra de gente de Morena.

Dice la columna que el lunes 8 de junio, un "personero de Morena se acercó a este diario. Pidió cita, fue atendido y dijo que traía un documento que exhibía un complot en contra del presidente".

Su "intención era que El Universal lo publicara en su edición del martes como una gran nota generada por este diario, y que, además —ofrecía generosamente—, serviría para que esta casa editorial, que era mencionada en el supuesto plan, pudiera marcar distancia del presunto proyecto desestabilizador".

Obviamente el periódico se opuso debido a que la "información sembrada" no tenía fuentes, era un asunto perverso, era regresar a los viejos tiempos.

El quid es que el documento apareció en la mañanera del martes tal y como lo pretendía el personero de Morena, que por más señas desayuna seguido en Palacio Nacional.

Mmm...

Ante ello, muchos voltearon la mirada al senador Ricardo Monreal, asiduo asistente a desayunar ahí. Empero, su gente de inmediato lo deslindó.

El mediodía de ayer, la columna electrónica Bajo Reserva Exprés hace una precisión del equipo de Monreal:

"Nos aseguran que don Ricardo no es el único que desayuna en Palacio con el Presidente, y que de ninguna manera él es 'el pueblo'". Desde el grupo cercano al coordinador parlamentario de Morena en el Senado piden que los reflectores apunten para otro lado. ¡Anotado!

Lo que sí es un hecho es que el mismo día que se dio a conocer el BOA aparecieron espectaculares anti AMLO en el estado de Jalisco.

¿Qué dicen? Aparecen personajes del cuento de los hermanos Grimm, la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, donde éste se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo su salida del gobierno.

En conferencia virtual, el coordinador del grupo parlamentario de morena en el Senado cuestionó anteayer el origen de esa campaña, y consideró que los espectaculares dan sentido al presunto documento "confidencial".

"¿Quién les paga?, ¿quién los elabora?, ¿quién los autoriza? A mí me parece que le da sentido a la estrategia que hoy el presidente denunció. Son espectaculares públicos en Jalisco", dijo Monreal el martes a mediodía.

En eso tiene razón Monreal. La pregunta es ¿quién pagó estos espectaculares? Pero, también necesitamos saber quién filtró el documento "confidencial" en Palacio Nacional...

¿Le echamos la culpa al pueblo?

Queda claro que el proceso electoral se adelantó. Urge un pacto de civilidad, ese trabajo le corresponde al INE.

Me preocupa en lo personal que la política se convierta en un asunto de poca seriedad...