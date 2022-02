¿Cómo se construye una dictadura?

No es casualidad ni tampoco es pura ineptitud... en el gobierno de López Obrador cada decisión, cada arrebato e incluso cada aparente error va encaminado a un destino claro: construir una dictadura.

Así inició cuando presentó como centralizaría las funciones y presupuestos del gobierno federal, cuando llamó a una consulta popular apócrifa y ridícula para respaldar la cancelación del aeropuerto de Texcoco (error que si no ha reconocido ya es simplemente por necio) cuando contrario a todo lo que propuso durante décadas sobre regresar al Ejército a los cuarteles se convirtió en una militarización... hoy llega a extremos absurdos que ponen en riesgo la relación con los Estados Unidos y la continuidad del T MEC y con ello millones de empleos... en fin lo que estamos viviendo no es casualidad y responde a una idea y a un objetivo que se puede ver en el camino, algunos ejemplos de ello:

· Cuando un presidente nacional toma control absoluto de la comunicación del gobierno, no es la comunicación del gobierno lo que está buscando monopolizar, es la opinión pública. Hoy todo gira en torno a la "mañanera" y en dicho espacio tan solo López Obrador ha dicho más de 70 mil mentiras en tres años... o sea el objetivo no es ni remotamente informativo o de transparencia, es de imposición de realidad.

· Cuando un presidente de un país se vuelve un vocero de proyecto y no un representante de la unidad y de todos los habitantes, es un candidato más, no el presidente. Hoy México está más dividido que nunca, con profundos rencores y ganas de venganzas... Tanto odio ha metido López Obrador a la sociedad que muchas veces la lógica ya no es buscar estar mejor, sino que quienes estén bien empiecen a estar mal... o sea, hemos caído al "no busco que me vaya bien a mi, busco que te vaya mal a ti, como a mí...".

· Cuando un presidente ataca la ciencia y la educación lo que está atacando es la verdad... la realidad. Para alguien que da opiniones sin respaldo técnico alguno y que comete muchos errores por seguir opiniones en lugar de hechos, el medio científico le resulta un enemigo... si en lugar de seguir su "instinto" notara que el petróleo no es el futuro de México, que cancelar Texcoco fue un error, que las enfermedades no se combaten con escapularios y que ya no se puede censurar toda la comunicación porque ya no vivimos en el siglo pasado.

· Cuando el presidente que llegó a su cargo diciendo que acabaría la corrupción se hunde en corrupción y desde sus colaboradores y hasta sus hijos y hermanos están en escándalos cínicos, lo único que queda es atacar a quienes destaparon la corrupción y hoy vemos a López Obrador persiguiendo a Loret de Mola a Brozo y hasta Carmen Aristegui... personas que por cierto alguna vez dijo que eran periodistas buenos, honorables e independientes...

· Cuando un presidente ataca a los árbitros de la democracia lo que busca es perpetuarse en el poder y aquí no hay que dejarlo avanzar... toda la faramalla de su consulta popular lo único que busca es pegarle al INE y espero, que así como el PAN, el PRI, el PRD y muchos actores públicos han asumido la defensa de la democracia, también el mismo Ejército y Morena le pongan un hasta aquí, porque la locura de una persona que cree tener la verdad cuando todo lo que ha hecho son equivocaciones sólo puede perpetuarse en el poder con muchos cómplices.

Como conclusión simple una dictadura se construye engañando y AMLO es un maestro del engaño, esperemos que verdades como la de la casa de su hijo, los videos de sus hermanos, el fracaso en el combate a la pandemia, las repetidas promesas incumplidas (inauguraciones de obras, reducción de costos de las gasolinas, combate a la corrupción, crecimiento económico, etc.) y la evidente necedad de la consulta popular empiecen a despertar a sus fanáticos... AMLO está construyendo una dictadura y ahora va por el INE... ¿tú lo vas a permitir?... yo no.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.