¿Cómo fue? ¿Por qué? ¡No se vale!

La mañana del lunes 4 de noviembre de 2019 un grupo de la delincuencia organizada masacró entre los límites de Chihuahua y Sonora, a nueve personas miembros de una familia mexico-norteamericana, pertenecientes todos a una minoría religiosa. Algunos de ellos fueron calcinados, mientras que cinco menores de edad lograron salvarse milagrosamente; uno de ellos tiene una herida de bala en la espalda pero afortunadamente está fuera de peligro en un hospital de Phoenix, Arizona.

¡Hay indignación mundial!

El Gabinete de Seguridad dio la primera información oficial de los hechos en la mañana del martes 5 de noviembre en voz del secretario Alfonso Durazo, dando el contexto y la línea del tiempo:

i) Para que no haya dudas, dijo que "entre las 9:30 y 13:00 horas" del lunes 4 de noviembre, la familia LeBarón -tres mujeres y 14 menores de edad- se trasladaba de Galeana, Chihuahua, a Bavispe, Sonora.

ii) A las 13 horas fueron emboscados por un grupo armado.

iii) A las 13:18 hora, Julián LeBarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional (GN);

iv) A las 17:00 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la GN de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma.

v) A las 18:00 horas LeBarón y pobladores se dirigieron al lugar para buscar a sobrevivientes.

vi) A las 18:30 horas, Sedena inició patrullaje en los límites de Chihuahua y Sonora.

vii) A 19:20 horas la fiscalía de Chihuahua envió elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

viii) A las 20:30 horas, elementos de Chihuahua, de seguridad de Chihuahua y Sonora establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto.

ix) A las 21:05 horas elementos de la GN y Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores, así como siete personas localizadas con vida. Horas más tarde se confirma el saldo de nueve fallecidos y seis lesionados.

xii) A la 1:30 horas del martes 5 fueron trasladados tres adultos y cinco menores a Agua Prieta, Sonora con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí, por decisión de los familiares, estas personas fueron trasladadas posteriormente a Phoenix, Arizona, para la atención médica correspondiente.

No dijo nada el secretario Durazo que horas antes –a las 3:15 horas- hubo agresiones armadas en Agua Prieta, Sonora.

Los presuntos criminales huyeron por el rumbo de los hechos y no sabemos aún si hay alguna relación, aunque el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa nos dijo ayer que esos hechos son "las primeras líneas de investigación que están siguiendo las autoridades".

Durazo señaló que hay avances serios en la investigación

En la sesión de preguntas y respuestas el sonorense dijo que en la zona hay una disputa entre diversos grupos criminales, sobre todo una célula vinculada al cártel del Pacífico..., pero también hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar control de zonas territoriales del estado de Sonora. No dio nombres.

Aquí el presidente intervino y lo calló, con un "les propongo respetuosamente que no nos metamos a tratar de saber sobre las causas, porque apenas se está recogiendo la información, para no caer en conjeturas".

En la segunda mañanera del miércoles 6 de noviembre, el presidente informó que será la Comisión Intersecretarial del caso quien informé de los avances...

La Comisión la integran el secretario Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina y en esta ocasión el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, quien llevó la representación personal del General Secretario.

Estuvo presente un fiscal de la SEIDO, de nombre Felipe de Jesús Gallo.

¿Y cuál fue la información relevante que nos dio Durazo?

Que se habían recolectado más de 200 casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana: "este es uno de los datos relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes", dijo categórico.

¿Datos relevantes?

Marcelo Ebrard por su parte justificó su visita a Sonora...

-¿Por qué la visita?, preguntan. Y responde: "Porque se me instruyó participar en razón de que este equipo se integra para hacer saber y subrayar que quien encabeza la indignación en México respecto a estos hechos es el presidente de la República.

Esa frase la repitió varias veces "quien encabeza la indignación en México es el presidente López Obrador".

Señaló que en este caso "se le ha instruido" para que participe de cerca en el proceso.

Y nos dijo que en las primeras pesquisas es el tema de las armas "es muy probable que encontremos armas que son de fabricación, en alguna proporción de Estados Unidos".

"La instrucción que tenemos del señor presidente es -como ya se dijo aquí por parte del señor secretario- que la investigación esclarezca los hechos, se haga justicia, se sancione a los responsables y se impida la actuación de esas bandas criminales en esa zona".

Y agregó "se tiene que hacer un trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona, cómo entran, México tiene que hacer esa investigación, seguramente lo hará la FGR y se compartirá la información con el FBI para que ellos hagan lo propio del lado de EU. Esto será un ejemplo de cooperación porque, como dije al principio, es una comunidad binacional", dijo.

La instrucción del presidente señaló Ebrard, es dar a las autoridades estadounidenses todo el acceso a la información de las investigaciones, ya que es el mismo trato que el gobierno mexicano recibió tras los ataques contra mexicanos en El Paso, Texas.

En su oportunidad el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa dijo que hay un hecho muy relevante que se le está encontrando conexión o vínculos con este evento. "A las 3:15 horas del 4 de noviembre en Agua Prieta, entre miembros de La Línea que tiene... que es una organización delictiva con presencia en Chihuahua y Los Salazar, con presencia en Sonora tuvieron un enfrentamiento, en el cual el C-4 del municipio de Agua Prieta refiere o recibe un reporte sobre detonaciones de armas de fuego".

"Este hecho se encuentra y es una de las primeras líneas de investigación que están siguiendo las autoridades de la Fiscalía General del estado", dijo.

Y subrayó el general Mendoza que creen que no fue una agresión directa. "Se rumora y eso fue la percepción que tuvimos, de que en el último de los casos, las personas que agredieron a los ocupantes dejaron ir a los menores. Luego entonces, podríamos establecer alguna premisa que no fue una agresión directa, puesto que el tipo de vehículos que utilizaron son muy comunes de verse en las zonas de la sierra como vehículos en los que se trasladan con regularidad delincuentes del crimen organizado, vehículos tipo Suburban. Ahí lo dejamos a que la autoridad investigadora determine si es válida esta apreciación".

Al final, dijo el secretario Durazo "hay suficientes elementos de inteligencia como para colaborar de manera muy importante con las instancias responsables de la investigación".

-¿Cómo llegaron a esta conclusión de que podría ser un ataque no directo, sino una confusión?-, le preguntan.

"Es la información de inteligencia, no por los eventos de ahorita, sino el acopio histórico de información sobre los grupos que se han venido confrontando en este espacio territorial, en la línea divisoria entre Sonora y Chihuahua", respondió.

En otro momento en la mañanera un reportero le pregunta al presidente López Obrador.

-Señor presidente, ¿esto no cambia su estrategia?

"¡No, no, no! Nosotros pensamos que la violencia, lo voy a volver a repetir, no se puede enfrentar con violencia, llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego", respondió categórico...

Y aprovechó para criticar de nuevo a los gobiernos anteriores.

López Obrador dijo que este es un asunto que corresponde atender a México "haciendo valer nuestra soberanía". Aunque le agradeció al presidente Trump y "a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia de conformidad con nuestra Constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía".

Aunque sí aceptó que podrían trabajar junto al FBI, compartiendo información.

Las reacciones han sido muchas. La prensa de México ha sido durísima, basta leer los titulares de ayer:

MILENIO: Cuando AMLO diga, entramos a la guerra antinarco: Trump.

EL UNIVERSAL: Nadie nos ayudó ¿a quién solapan?: Julián LeBarón.

EXCÉLSIOR: Los Jaguares operan en zona de masacre; la familia LeBarón no descarta formar autodefensas.

REFORMA: Se lavan las manos... y rechazan ayuda. El Gobierno argumentó confusión en masacre de los LeBarón;

EL SOL DE MÉXICO: Exige Estados Unidos resolver caso LeBarón;

LA JORNADA: Trump, por "guerra" al narco; no, es tema de soberanía: AMLO;

LA RAZÓN: Trump pide guerra contra narco; ésa no es la opción: AMLO;

Pero si la prensa de México es "fifi", hay que leer la web de la prensa internacional. Por ejemplo el New York Times hizo énfasis en que el gobierno mexicano ha sido incapaz de parar el derramamiento de sangre; USA Today mencionó que, probablemente, la familia LeBarón fue atacada por haber sido confundida con grupos criminales; la BBC de Londres consignó el hecho en la nota principal de su portal; Los Angeles Times indicó en su reporte que las autoridades de EU han criticado al gobierno de México en los últimos tiempos.

Pero lo más duro quizá fue la declaración del Senador republicano Tom Cotton.

"Desafortunadamente, está claro que el gobierno mexicano no puede controlar esto. El presidente López Obrador asumió el cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los carteles sería 'abrazos no balazos'", dijo Cotton en una entrevista con la cadena Fox News.

Y agregó "sólo puede funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, cuando tres mujeres estadounidenses y 6 niños estadounidenses son asesinados a tiros y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más y más grandes balas", agregó el republicano Cotton.

Cotton no es cualquier senador es un hombre que sabe de inteligencia e incluso puede llegar a dirigir la CIA.

¿Así o más claro?

¿Qué ocurrió?

No sabemos, aun...