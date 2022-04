Cómo controlar lo que se muestra en las redes

La libertad de expresión en la era digital es un tema con varias aristas. Por un lado, están quienes afirman que las empresas de tecnología, a través de sus reglas de contenido, limitan este derecho. Por el otro, están quienes afirman que estas reglas son necesarias para evitar la propagación de contenido falso o violento. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno cree que una empresa de internet está mostrando contenido inapropiado, puede solicitar qué lo eliminen? La respuesta es sí. Esto, a través de diversos canales, ya sea órdenes emitidas por un juez o solicitudes por parte de la policía; y si es policía cibernética, mejor.

Cuatro de las empresas más importantes de contenido online, como lo son Facebook, Google, Twitter y TikTok, han hecho públicas las solicitudes que reciben por parte de los gobiernos para remover contenido y para obtener información sobre cuentas de usuario. Por ello, vale la pena analizar qué ha solicitado México, qué es lo que quiere el gobierno "eliminar de internet" o qué quiere saber de los usuarios, cómo han respondido esas empresas, cómo se compara nuestro país con otros.

En primer lugar, tenemos a Facebook, que en su portal de transparencia reporta que de julio 2020 a junio 2021 recibió 5,566 solicitudes, 18% más que el periodo anterior, involucrando a un total de 10,195 cuentas. De ese total, destacan que 928 fueron hechas por temas de emergencia en la que la persona titular de la cuenta podría estar en grave peligro físico, sin necesariamente tratarse de una emergencia judicial. Esto contrasta con cifras de otros países de la región como Brasil con más de 24,000, o Chile con apenas 900, mientras que se equipara con las 5,720 hechas por Argentina. (ver: https://bit.ly/FBTransparencia1)

Por su parte, Twitter informa que para el periodo julio 2020 a junio 2021 recibió 232 solicitudes, casi cien más que el periodo anterior, siendo 43 de ellas de emergencia. En cuanto a las acciones detectadas, Twitter destaca tres tipos de actividades no permitidas, como lo son spam comercial, amplificación de temas de manera artificial (a través de "me gusta" o "Retweets" y acciones coordinadas entre cuentas falsas. (ver: https://transparency.twitter.com/)

TikTok, destaca que durante todo 2020 el gobierno de México realizó solamente 8 solicitudes, involucrando a 9 cuentas y ninguna solicitud para remoción de contenido. Estas solicitudes no están relacionadas al volumen de videos indebidos en la plataforma. Por ejemplo, las autoridades brasileñas han realizado el mismo número de solicitudes que las mexicanas, pero esta cifra contrasta con la acción que ha tomado la propia compañía de remover 13 millones de videos provenientes de cuentas en Brasil en 2020. (Ver: https://bit.ly/TKReporte)

Respecto a las solicitudes realizadas a Google, desde 2011 se han realizado 175 solicitudes, de las cuales 39 se han presentado este año. Las principales razones son: 1) difamación, 2) privacidad y seguridad, 3) propiedad intelectual, 4) violencia y 5) pornografía. (Ver: https://bit.ly/GReporte)

Resaltan las últimas solicitudes, realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un par de gobiernos municipales. La FGR solicitó que se borraran URLs de los resultados de búsquedas en Google que reportaban abuso y agresiones sexuales de un profesor universitario. Mientras que los gobiernos municipales solicitaron que se eliminaran videos de YouTube que acusaban a sus alcaldes de corrupción. En todos los casos Google revisó las solicitudes y decidió no proceder con la remoción.

¿Cómo se compara México con otro país? Autoridades argentinas han realizado nueve veces más solicitudes que las mexicanas. Mientras que gobiernos como Honduras no han realizado ninguna solicitud. Respecto a cómo se compara el objetivo de las solicitudes realizadas, se tiene, por ejemplo, que Corea del Sur pidió que se removiera contenido de imágenes explícitas no consensuadas de víctimas de delitos sexuales digitales, o el caso de Arabia Saudita que requirió la eliminación de aplicaciones de Google Play Store por infringir derechos de propiedad intelectual.

Lo anterior nos lleva a un par de reflexiones. Primero, hay que destacar el nivel de transparencia por parte de esas compañías para informar las acciones que toman respecto a las solicitudes gubernamentales, una herramienta que sirve a los usuarios para conocer más sobre el comportamiento de sus gobiernos. La segunda, sobre las capacidades técnicas y legales por parte de las autoridades para utilizar estas herramientas en la investigación de casos y no solamente para buscar censurar información en contra del gobierno.

Mauricio Bastién es especialista en temas de seguridad y tecnología. Actualmente es Investigador Técnico Senior para temas de Derechos y Gobernanza Digital con Development Alternatives Inc. (DAI) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Colabora en el proyecto de Análisis Prospectivo de Riesgos del Laboratorio de Investigación Aplicada para Inteligencia y Seguridad de la Universidad de Maryland. Anteriormente trabajó con el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown. En el Gobierno de México trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se ha desempeñado como consultor en temas de seguridad en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC. Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Mora y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.