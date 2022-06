Colombia, a 64 años de una segunda vuelta que inició en 1958

"En todo el día de hoy, (...) la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que llegaron de todo el país, de todas las latitudes —los llanos ardientes y las frías altiplanicies, como las de esta capital— han venido a congregarse en esta plaza, cuna de nuestra libertad y de nuestra historia, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. (...) Porque somos fuertes somos serenos. Esta es la significación más exacta de que con nosotros no puede abusarse.

(...) Señor Presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. (...) Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad."

- Fragmentos de la Oración por la paz, discurso de Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá, 7 de febrero de 1948.

Pido una disculpa a mis numerosos amigos colombianos por esta grosera simplificación de un periodo extraordinariamente complejo de la historia de Colombia. Un saludo y un abrazo con mi respeto indeclinable.

1948

Jorge Eliécer Gaitán fue un político colombiano, nacido en Bogotá en 1948. Abogado, fue líder del Partido Liberal y fue alcalde de Bogotá y ocupó la titularidad de los ministerios de Salud y de Educación. Fue también legislador y llegó a ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Representantes. Era un político de izquierda muy popular y con grandes facultades como orador. Murió asesinado en Bogotá en 1948.

Gaitán y el Bogotazo

El llamado Bogotazo de 1948 es, sin duda, un hito que contribuyó de manera decisiva a la creación de la Colombia moderna. Capítulos similares, nunca iguales, marcaron la emergencia de una América Latina democrática. El cobarde asesinato de Jorge Eliécer Gaitán galvanizó a las fuerzas democráticas colombianas e instaló en su ánimo político una ambición que las marca hasta nuestros días. En esos días aciagos de 1948, surgen los primeros indicios de una bifurcación que ha condicionado la lucha política en Colombia: el cambio por la vía institucional o el cambio mediante la insurgencia.

El 7 de febrero de 1948, al cierre de la Marcha del Silencio que culminó en la Plaza Bolívar de Bogotá y ante una multitud cifrada entre cincuenta o cien mil participantes, Gaitán un proponente de la lucha por la democracia por el camino institucional, creyente en la protesta no violenta, en su famosa ´Oración por la paz´, que cité al inicio de esta columna, advirtió al entonces presidente de Colombia, Mariano Ospina Pérez, destinatario principal de su arenga: "Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes: somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Pero somos capaces, señor Presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia".

Colombia vivía días de convulsión política y de represión. Eran los días en los que Bogotá se preparaba para ser la sede de la IX Conferencia Interamericana, en la que 21 naciones de nuestro continente sesionaron entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948. Paradójicamente, en medio de la agitación que vivía Colombia, las deliberaciones de la Conferencia Bogotá rindieron importantes frutos que fortalecieron el sistema interamericano, destaca la adopción de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, tratado que crea a la OEA, y que fue firmado el 30 de abril de 1948.

Eran semanas en las que la actividad política de Gaitán era creciente. Las reseñas dan cuenta de una intensa agenda del líder liberal en Bogotá y en el interior del país; se registran, también, numerosos hechos de represión violenta.

El 9 de abril de 1948, cuando la Conferencia de Bogotá se encontraba en pleno desarrollo, Gaitán fue asesinado. Aun hoy en día, las circunstancias del magnicidio, así como su autoría material e intelectual, son materia de discusión y controversia. Como en otros magnicidios, algunas fuentes han privilegiado la tesis del asesino solitario.

1953

El asesinato de Gaitán trajo como consecuencia que en Bogotá principalmente, pero también en otras ciudades de Colombia, se desataran una serie se violentos disturbios que pasaron a la historia como el Bogotazo; las reseñas de la época difieren en el número de muertos que estos tres días de violencia ocasionaron, en todo caso, fueron cientos, si no es que miles. Historiadores y analistas, como Daniel Pécaut, señalan que el Bogotazo puede considerarse como uno de los hitos centrales del periodo conocido como La Violencia. Doce años que, entre 1946 y 1958, marcaron el agitado trayecto de la lucha colombiana por la democracia. El llamado gaitanismo que aflora a raíz del magnicidio, también va de la mano con el surgimiento de las guerrillas liberales y la llamada guerra civil entre los partidos Conservador y Liberal. Esa lucha entre partidos fue parada de tajo con el golpe de Estado de 1953 que trajo a Colombia la dictadura encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla. Esta dictadura concluyó con la convocatoria a elecciones libres para 1958, que realizó la junta militar que sucedió a Rojas Pinilla a la renuncia de éste en mayo de 1957. Así, el 4 de mayo de 1958 se realizaron elecciones libres.

La recuperación de la cadencia democrática

La normalidad democrática no fue una graciosa concesión de la junta militar. En 1957, la demanda social por recuperar un proceso institucional para la elección de sus gobernantes llevó a un contundente Paro Nacional que afectó todas las actividades y el 10 de mayo culmina con un acuerdo de normalización democrática. Así reseña este capítulo Mario Aguilera Peña:

"Los primeros en movilizarse fueron los estudiantes universitarios que se declararon en huelga en los primeros días de mayo. El día 5, por iniciativa de sus directores, dejaron de circular los principales diarios del país. El 6, los bancos cerraron sus puertas, desencadenando la huelga general del comercio capitalino. El 7 de mayo se inicia la parálisis industrial en Medellín y Bogotá. El 8 de mayo, el paro económico se extiende a Cali y parcialmente a Barranquilla, Manizales y otras ciudades. Mientras el gobierno anunciaba sanciones a los bancos, hubo manifestaciones de estudiantes y de señoras enlutadas en Bogotá, Popayán, Palmira y Buenaventura. El día 9, los víveres escaseaban en la capital, se desarrollaron nuevas manifestaciones en Cali y Bogotá y se conocía la condena del cardenal Crisanto Luque al régimen, por "asesinato, por profanación sacrílega de las iglesias y por faltar a la promesa de no buscar la reelección".

En la noche de ese día los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron a decidir la suerte del general Rojas. A las tres y media de la madrugada del 10 de mayo se llegó al acuerdo final: renuncia del general, designación de una Junta Militar, constitución de un gabinete paritario, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria a elecciones y compromiso conjunto de retorno a la normalidad".

En mayo de 1958, en el marco del proceso de elecciones libres arriba referido, fue electo el liberal Alberto Lleras Camargo, quien tomó posesión el 7 de agosto de ese mismo año y gobernó Colombia, hasta el final de su mandato el 7 de agosto de 1962.

A partir de las elecciones de 1958, que marcaron el fin de la época conocida como La Violencia, Colombia ha vivido un periodo de 64 años de normalidad democrática; el pueblo colombiano acude cada cuatro años a las urnas y cada cuatro años, los 7 de agosto, inicia un nuevo periodo presidencial que ha marcado el inicio de la administración de 14 presidentes. Desde 1958, después de los años de La Violencia, Colombia vive la segunda vuelta de la historia de su democracia.

La historia de la democracia en Colombia continuará escribiéndose y en 12 días, los ciudadanos de ése país hermano escribirán un nuevo capítulo. El lector que me conoce sabe que en las líneas que siguen no intentaré pronosticar quien será el ganador, ni por qué el otro será derrotado; quien por primera vez se acerca a esta columna debe saber que no encontrará aquí descalificaciones ni pronósticos, ni adivinanzas, ojalá siga leyendo. Gracias.

2022

Una de las primeras decisiones que toma un ciudadano convocado a una elección es escoger entre continuidad o cambio. La primera vuelta celebrada el pasado 29 de mayo, trajo ya dos resultados concretos: en primer lugar, gane quien gane, el electorado colombiano ya ha votado por el cambio. El resultado de la primera ronda ha escogido para la siguiente fase a dos candidatos que no provienen de la franja de los partidos tradicionales. Si simplemente sumamos el total de los votos emitidos a favor de Gustavo Petro con los obtenidos por Rodolfo Hernández, constatamos que el

68% de los electores optaron por rechazar la candidaturas promovidas por los partidos tradicionales, optaron por el cambio, rechazaron la continuidad. Un cambio, que puede ser profundo, ocurrirá.

El segundo resultado nos dice que gane quien gane, Colombia tendrá a su primera mujer a cargo de la vicepresidencia de la República, más aún será una mujer de color. Como dije en Twitter, eso es una muy buena noticia. Un buen cambio.

¿Qué se puede decir de la elección ?

No sé quién vaya a ganar esta elección colombiana; la sana incertidumbre que se genera ante un proceso electoral es uno de los grandes atractivos de la democracia. Sé leer las encuestas y, como muchos de ustedes, disfruto tratar de interpretarlas.

Las encuestas que están a la mano al momento de escribir esta columna nos dicen que la elección será cerrada, puede ser muy cerrada. Los informes de prensa nos dicen que los candidatos quieren ser muy cuidadosos, que están tratando de moderar sus posiciones y que por ello es muy probable que no haya un debate previo a la jornada electoral. Además, los analistas indican que la batalla principal se está dando por la conquista del centro del electorado. Ese centro flotante al que me he referido en otras ocasiones y que se convierte en el fiel de la balanza. Ese centro esquivo que Sergio Fajardo no capturó.

Quien esto escribe sabe que, como en toda campaña, hay un cierto ruido proveniente de propaganda que constituye lo que llamamos guerra sucia. No considero, sin embargo, que tales notas, por más escandalosas que parezcan, o tal vez por ello, ameriten más palabras que las ya utilizadas en este párrafo. No creo tampoco en las etiquetas fáciles.

Debo, sí, dedicarle unas líneas de reconocimiento al trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que de manera oportuna, eficiente y confiable tuvo a su cargo el control de la votación. Fue para esta instigó una impecable primera vuelta. Ello no hace sino destacar la importancia que tienen instituciones electorales fuertes e independientes.

Algunas ideas de los candidatos

La puntos programáticos que Hernández y Petro han presentado, indican plataformas que difieren radicalmente: mientras que la lucha contra la corrupción es un tema transversal que ocupa el pilar central de las propuestas de Rodolfo Hernández, en el caso del programa de Gustavo Petro una de las líneas conductoras de su propuesta consiste en la consolidación de un Estado fuerte que adquiera relevancia y aún preeminencia en el desarrollo de las políticas públicas más importantes de su eventual gobierno. Sin embargo, hay puntos de coincidencia en ambas propuestas. Las dos campañas, por ejemplo, coinciden en la necesidad de establecer medidas arancelarias para proteger a la industria y a los productores agropecuarios nacionales y además ofrecen, en ese sentido, revisar los tratados y acuerdos comerciales que Colombia tiene firmados.

Su posición en materia de hidrocarburos es bien diferente: Hernández plantea en inicio una estrategia que llevaría a Colombia a incrementar sus reservas de petróleo y gas hacia 2030 para, en el largo plazo, iniciar una transición energética. Petro, por su parte, ha manifestado su oposición a que se realicen nuevas exploraciones. Propone iniciar una transición energética de inmediato.

En materia económica, Petro quien, como ya mencioné, es partidario de un Estado fuerte, ha dejado ver la conveniencia de una reforma tributaria progresiva y que el Estado recupere la exclusividad en materia de la prestación de servicios críticos como la administración de las pensiones y los servicios en el sector salud. Entre sus propuestas más agresivas se encuentra la eliminación del IVA a alimentos y a la llamada canasta básica.

Por otro lado, Rodolfo Hernández -probablemente pensando en el rotundo fracaso de Iván Duque- ha declarado que no propondría una reforma fiscal y confía en lograr un fortalecimiento significativo de las finanzas del Estado a través de un enérgico programa de combate a la corrupción y de un agresivo programa de recorte de gastos. Ha anunciado que establecería un importante esquema de apoyo a la pequeña y mediana empresa a través de una reducción en la base impositiva que la grava y ampliando las líneas de crédito que apoyan su desarrollo.

Con ciertos matices, ambos están comprometidos en mantener la autonomía del Banco Central de Colombia.

Un par de frases que pintan a los candidatos

(Pronunciadas en la noche de la elección, cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta.)

Gustavo Petro: "Digo al empresariado temeroso, con el que he hablado, ha llegado el momento de escoger, yo propongo justicia social y estabilidad económica, no puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece, no pueden crecer las ganancias si la población aumenta la pobreza."

Rodolfo Hernández: "La voluntad ciudadana se manifestó de manera firme para cambiar el sistema político tradicional de la politiquería y la corrupción. Hoy ganó la ciudadanía, perdió el clientelismo."

Al final, quiero expresar mi convicción de que esta larga segunda vuelta en la que Colombia ha caminado con éxito desde el fin de La Violencia en 1958 y que marcó, hace 64 años, el reinicio pleno de la democracia, continuará por mucho tiempo ahora por una ruta que el pueblo ha escogido y que marcará un profundo cambio en la vida del país. Que sea para bien.









