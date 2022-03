Civiles bajo fuego, crímenes de guerra

Una de las imágenes más dramáticas de esta semana, desde la invasión a Ucrania, la hizo una mujer fotoperiodista de increíble calidad y entrega profesional. Se trata de Lynsey Addario y hace unos días su foto de la muerte de una familia ucraniana le dio la vuelta al mundo y se llevó la portada del New York Times.

Ella tuvo la entereza del profesionalismo para concentrarse segundos después de un ataque con artillería sobre civiles, para acercarse y tomar inmediatamente una imagen terrible, la muerte de una familia completa a manos -presuntamente- del ejército ruso.

La guerra, no sólo desata lo mejor y lo peor del ser humano, también decanta a los corresponsales de guerra en la zona que poco a poco van comprendiendo la dinámica de este conflicto. Mientras algunos corresponsales abandonan la zona, Lynsey permanece en Kiev y sus alrededores, por ello fue capaz de tomar esta imagen.

Obvio, arriesga la vida a diario, pero tiene el carácter y la mirada necesarias para permanecer en la zona de combate. La guerra es lo más cercano al infierno y esta imagen lo sintetiza, la guerra no distingue bajas entre soldados o civiles, nunca lo ha hecho, pero hoy se documenta en tiempo real.

Lynsey Addario nació en Norwalk, Connecticut, Estados Unidos. Según las fuentes consultadas se graduó en 1991, por el Staples High School, en Westport, Connecticut, y por la Universidad de Wisconsin-Madison en 1995. Empezó a fotografiar profesionalmente en 1996, en el Buenos Aires Herald, de Argentina, y se estableció cómo freelance para Associated Press, con el objetivo de trabajar en Cuba.

En el año 2000, trabajó en Afganistán bajo el control del régimen talibán antes de los ataques a las Torres Gemelas en Manhattan. Desde entonces, cubrió conflictos en Iraq, Darfur, República del Congo, Haití y Oriente Medio. Ha trabajado como fotógrafa para diferentes publicaciones, tales como The New York Times, The New York Times Magazine, Time, Newsweek y National Geographic.

En la televisión norteamericana ha dado varias entrevistas sobre el momento de tomar esa foto, incluso hay video del momento. Mientras los civiles huyen de una zona de combate en un instante son rafageados con artillería indiscriminada por esta mezcla que se da, entre milicianos ucranianos acompañando a civiles. Ahí muere esa familia, madre e hijas al instante, mientras que al parecer el padre queda herido, sin que hoy sepamos si falleció o no.

Es una profesional sin duda, ella cuenta, sobre ese momento, que estaba a resguardo en algún edificio a unos 200 metros de la zona de combate, mientras los civiles corrían sin protección por las calles cuando se dio el ataque. Ella mantuvo distancia de los milicianos ucranianos, pero los civiles no. La diferencia es que ella ha estado en varios conflictos armados y para los civiles es su primera vez.

El ataque se da a menos de 20 metros de ella, y es por ello que puede llegar a la familia en segundos para tomar esta foto. Lyndsey asegura en distintas entrevistas que a diario mueren civiles, y no duda en nombrar eso como un "crimen de guerra" por parte del ejército ruso.

En la guerra no hay intocables, ni los periodistas ni los habitantes del lugar. En la guerra se rompen límites.

Lynsey Addario, tiene experiencia, sufrió un accidente de automóvil en Pakistán el 9 de mayo de 2009, mientras regresaba a Islamabad de un trabajo en un campamento de refugiados. Se rompió la clavícula, otro periodista que viajaba con ella resultó herido y el conductor fue asesinado.

Addario fue una de las cuatro periodistas de The New York Times que desaparecieron en Libia en marzo de 2011. El 18 de marzo se informó que Libia había accedido a liberarla a ella y a sus tres compañeros: Anthony Shadid, Stephen Farrell y Tyler Hicks. Durante su cautiverio por el ejército libio, Addario sufrió agresiones y fue amenazada de muerte.

En noviembre de 2011, The New York Times escribió una queja en nombre de Addario al gobierno israelí, después de las acusaciones de que soldados israelíes en el paso de Erez la habían desnudado y obligado a pasar por un escáner de rayos X a pesar de saber que estaba embarazada. Addario declaró que "nunca, nunca había sido tratada con una crueldad tan descarada". Posteriormente el Ministerio de Defensa israelí emitió una disculpa a Addario y a The New York Times. Así trabaja en zonas de conflicto.

Addario es premio Pulitzer y está casada con Paul de Bendern, un periodista de Reuters. Se casaron en julio de 2009 y tienen un hijo, Lukas, que nació en 2011; su hijo literalmente vino al mundo entre guerras y sin embargo ella sigue en el frente de batalla. Su trabajo y personalidad son de primera. Síganla en Instagram en @lynseyaddario









