Ciencia en México actualmente

Uno de los temas de la agenda pública hace unos meses fue la acusación de malos manejos de recursos por parte de integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A raíz de esto ganaron presencia dos discusiones que, aunque marginales dentro de las opiniones al respecto, son muy sanas: la situación de la ciencia mexicana hoy en día, así como la ética en el uso de recursos públicos. En este artículo presento algunas reflexiones al respecto.

En cuanto al primer tema (la ciencia mexicana en nuestros días), si se cumplen con los tiempos y formas que demandan las instituciones estatales, la labor científica en México puede ser muy redituable. Al mismo tiempo, las exigencias para obtener la mayor cantidad de recursos (sobre todo los sobresueldos del Sistema Nacional de Investigadores) son altamente demandantes. Entiendo que la investigación es una actividad que debe realizarse con mucha seriedad y dedicación. Sin embargo, en el México de hoy en día, la demanda de tiempo para las y los científicos suele llegar a ser excesiva.

Ello puede tener diferentes resultados. En ocasiones ha incentivado que se realicen prácticas de deshonestidad académica (no creo que sea sano negarlo u ocultarlo). Una de ellas es el llamado "refrito" —como es conocido al interior del mundo académico—, con lo cual se hace referencia a la práctica de utilizar la misma investigación varias veces y en diferentes espacios. Por ejemplo, cambiar algunos datos y la presentación de la información para publicar artículos "diferentes". Otro ejemplo es el de científicas y científicos que se aprovechan del trabajo de sus estudiantes para sus propias investigaciones. Se ha dado el caso de que llegan a plagiarles, ¡hasta esos extremos! Claro, se trata de casos que suceden, aunque no por ello es una situación generalizada. Lo que quiero resaltar es que, en mi corta experiencia, he podido percatarme de que una de las razones para tales prácticas ha sido las exigencias de publicar constantemente. Se trata de un sistema que promueve la "productividad" académica en términos cuantitativos y suele perder de vista el impacto social de la investigación.

Me parece útil resumir una parte de la situación con base en una metáfora que llamaré "la piñata llena de dinero": en torno a las últimas tres décadas (es decir, entorno a la neoliberalización de la investigación en México), el Estado se ha encargado de colocar al alcance de las y los investigadores una bolsa de dinero muy atractiva, pero los requisitos para conseguirla son muy demandantes. De tal forma que, siguiendo mi metáfora, hay una piñata llena de dinero sobre la cabeza de las y los investigadores, quienes se esfuerzan en atrapar las cantidades que caen y, en consecuencia, les es difícil poner atención a lo que pasa a su alrededor. Lo central es tomar una parte del dinero de la piñata y lo demás pierde centralidad.

A mí, personalmente, sí me gustaría ver una ciencia específicamente preocupada en disminuir los enormes problemas de pobreza y desigualdad (o acabarlos, ¿por qué no?) que nos aquejan tan lastimosamente. Hay quienes no lo hacen por ideología, ya que creen que las desigualdades son inevitables o hasta benéficas. Ideas muy discutibles, pero ese es otro tema. A lo que me refiero en este artículo es a aquellas y aquellos científicos que tienen sensibilidades sociales que no llevan a la práctica por estar enfocados en tomar algo de lo cae de la "piñata llena de dinero".

Sobre el segundo tema (la ética en el manejo de recursos públicos), me centraré en las acusaciones hechas a las y los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Debo reconocer que el tema me provoca reflexiones encontradas. Por un lado, creo que el dinero utilizado en el foro no corresponde con los resultados obtenidos; además, me gusta la exhibición pública de sus acciones. Por mucho tiempo —¡demasiado! — este tipo de prácticas permanecieron ocultas. Por lo cual, me gusta que sean exhibidas y que se sepa lo que se hacía con recursos públicos.

Por otro lado, las y los acusados son personas que no quisiera ver en la cárcel, ni creo que se lo merezcan. Lo que me gustaría es verlos trabajando como no lo han hecho en los últimos años: sin privilegios. También me parece que sería buena idea que "reparen el daño"; es decir, que regresaran lo mal gastado, reteniendo sus ingresos del Sistema Nacional de Investigación, por ejemplo. Por último, si tienen hábitos de tan mal gusto como comer en el restaurante Saks de Polanco, que lo hagan con sus propios ingresos, para que no seamos las y los contribuyentes quienes terminemos pagando sus insultantes desayunos de lujo.

*Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda

Candidato a doctor en Estudios del Desarrollo. Problemas y perspectivas latinoamericanas por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Sociología Política por la misma institución y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Autor del libro "Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora. Ensayo sobre las influencias de los sesenta globales en un contexto local" (2021). También he publicado artículos en BiCenterario, América Latina Hoy, Conjeturas Sociológicas, La Silla Rota, El Universal, entre otros medios. Soy miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, de la Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles y de la Sociedad Sonorense de Historia.

