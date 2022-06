Chile, rumbo a una nueva constitución

En los primeros días de noviembre de 2020 preparé un breve documento de análisis sobre el panorama en Chile a unos días del plebiscito nacional que había aprobado, de manera contundente, más del 78 por ciento de los votantes la elección de una Convención Constitucional .

Apunté en esa ocasión que me parecía notable y aún me lo parece, que a menos de un año del violento Estallido Social de octubre de 2019, Chile ya hubiera encauzado una respuesta política avalada por la mayoría de la población que había aprobado la redacción de una nueva Constitución abriendo así el proceso para la elección de una Convención Constitucional, independiente del Congreso y que dispondría del plazo de un año para redactar un nuevo texto constitucional que debería ser aprobado o rechazado por el pueblo chileno en un plebiscito nacional de salida a realizarse en este 2022.

El Estallido Social y el acuerdo

A la fecha, mucho se ha escrito sobre las causas que dieron origen al Estallido Social de octubre de 2019, más se escribirá, pero lo que es un hecho indiscutible es que la violencia y la generalización de los disturbios tomaron totalmente desprevenidos al gobierno de Piñera y a la mayoría de la población de Chile. El Estado chileno se remeció y hubo más de un momento en el que parecía que su estructura podría colapsar; afortunadamente surgió una alternativa política que condujo los eventos por canales transitables.

Las imágenes de violencia y caos dieron la vuelta al mundo; lejos del país en el que había tenido el honor de servir por más de tres años, miraba incrédulo las manifestaciones y disturbios de la Plaza Italia, hoy rebautizada como Plaza Dignidad, Zona Cero del estallido. Recordé las imágenes de otras manifestaciones, también muy violentas aunque menos generalizadas, que vivimos en Santiago durante el segundo gobierno de Bachelet y pensé que ese había sido el preludio de lo que ahora vivía Chile. Ricardo Lagos Escobar, expresidente de Chile, en una carta pública que hace unos días dirigió a la presidenta de la Convención Constitucional, proporciona un marco de análisis de la situación socioeconómica de Chile a partir del regreso a la democracia hace 32 años y, al referirse a los innegables avances sociales que Chile registró en ese periodo, apuntó a manera de diagnóstico:

"Los buenos indicadores socioeconómicos esconden sin embargo una realidad que remece las conciencias y constriñe nuestras aspiraciones de alcanzar el desarrollo, porque en Chile la mayoría de estos avances no se distribuyen con justicia. La desigualdad ha sido uno de los rasgos distintivos de Chile y América Latina a lo largo de su historia a partir del período colonial, pese a los avances lentos pero persistentes de las últimas décadas continúa siendo un lastre del cual el país no parece poder desprenderse. Más aún, esas diferencias económicas se conjugan con otras formas de desigualdad como la segregación urbana, el trato discriminatorio, las dificultades de acceso y grandes diferencias de influencia y poder que provienen del origen social o de cuna de las personas".

Para que un acuerdo tenga recorrido, se requieren bases firmes. Siempre he mantenido, y así lo expresé en mi referido texto de noviembre de 2020, una gran confianza en la fuerza de las instituciones de Chile y en la profunda convicción democrática de su pueblo. No me he equivocado: "Un elemento clave que constituye la columna vertebral de la estabilidad chilena está dado por la fuerza de sus instituciones: el poder judicial, el Estado de derecho, la autonomía del Banco Central y el papel que este desempeña, la fuerza y credibilidad de sus instituciones electorales y la estabilidad de sus instituciones financieras...", señalé en esa ocasión.

Por otro lado, debemos de reconocer que una de las principales impugnaciones que la mayoría del electorado chileno hace de la Constitución vigente (que, por cierto, ha sido reformada en varias ocasiones, la más significativa durante la administración de Ricardo Lagos), es que proviene de la época de la dictadura de Pinochet. Ya antes, en su segundo gobierno, Bachelet había ofrecido presentar un proyecto de nuevo texto constitucional que no tuvo éxito.

Hay acuerdo, aparece Boric

Es notable que el primer paso político trascendental para reconducir el proceso originado por el Estallido Social se tomó a poco menos de un mes de que iniciara este. Un muy justificado sentido de urgencia motivó a los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso a responder a un llamado del presidente chileno y adoptar, el 15 de noviembre de 2019, el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Con la notoria excepción del Partido Comunista, la mayoría de los partidos representados en el Congreso firmaron dicho acuerdo. Debe de reconocerse la visión y resolución del entonces diputado por Convergencia Social, Gabriel Boric quien, a pesar de las críticas que llovieron sobre él, firmó el Acuerdo a título personal. La adopción del Acuerdo llevó a que el 24 de diciembre de 2019 se reformara la Constitución vigente para incorporarle las reglas y calendario del proceso que llevaría a la adopción de un nuevo texto constitucional. Ese mismo mes de diciembre de 2019, se convocó al plebiscito mediante el cual el pueblo chileno aprobaría un proceso para la redacción y, eventualmente la adopción de una nueva Constitución.

La Convención Constitucional

La elección de los 155 convencionales constituyentes se llevó a cabo en dos jornadas (por un protocolo de prevención sanitario motivado por la pandemia), los días 15 y 16 de mayo de 2021; sí, hace apenas un año. La misión de los constituyentes quedó acotada en el tiempo: tendrían un plazo de un año, como máximo, para redactar una propuesta de texto constitucional.

Subrayo el hecho de que en la integración de los miembros de la Convención destaca el gran número de constituyentes considerados independientes por no militar en ningún partido, de hecho, los constituyentes independientes representan casi un tercio de los escaños; por otro lado, se establecieron 17 curules reservadas a los pueblos originarios y la composición es, por diseño, completamente paritaria y de los 155 miembros, 78 son mujeres y 77 son hombres.

Para la adopción de los textos, el reglamento de la Convención establece que las propuestas de textos deben de aprobarse por una mayoría de dos tercios. En virtud de que ninguno de los partidos, ni de los colectivos de la Convención posee la mayoría, necesaria para forzar la toma de decisiones, la Convención y sus comisiones han derivado a estrategias de negociación temáticas que permiten agrupaciones flexibles para la toma de decisiones puntuales: acuerdos parlamentarios efímeros conforme el tema y el texto propuestos en cada ocasión. En consecuencia, el trabajo en el seno de la Convención ha sido arduo y muy laborioso, al mismo tiempo, la regla de dos tercios ha servido para matizar, o de plano suprimir, algunas de las propuestas más radicales provenientes de los más variados sectores. Reitero, como ya indiqué arriba, que la Convención siempre ha tenido que trabajar a contrarreloj de acuerdo con el calendario preestablecido en las normas que le dieron vida: la obligación de terminar su propuesta en un plazo improrrogable de un año contado a partir de su instalación, tal calendario ha dotado de una mayor complejidad a sus trabajos. La Convención, sin embargo, va cumpliendo con los tiempos.

Habemus borrador

Hace poco más de dos semanas, el 14 de mayo, tras 103 sesiones de trabajo, el pleno dio por terminados los debates y los trabajos de redacción de las comisiones de la Convención Constitucional y entregó a la Comisión de Armonización el borrador de la nueva Constitución. Esta Comisión de Armonización tiene la muy difícil tarea de preparar la redacción final que el pleno lo votará y, es de esperarse, aprobaría definitivamente hacia el final de junio. El cronograma aprobado prevé que la Convención cierre sus trabajos el 5 de julio y en esa fecha se entregue la propuesta de nueva Constitución.

La Comisión de Armonización inició el pasado 16 de mayo con la ardua responsabilidad de dar al borrador la forma final; no se trata de un mero trabajo de redacción, se busca eliminar duplicidades y eventuales contradicciones en las normas que lo integran. El borrador contiene 499 artículos en 160 páginas, el trabajo es muy delicado y complejo. Cuando la Comisión de Armonización finalice su trabajo está previsto que el pleno pueda presentar indicaciones al texto armonizado y que estas serían votadas para aprobación final. El plebiscito nacional de salida que aprobará o rechazará el nuevo texto constitucional se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

¿Qué contiene el borrador de nueva Constitución?

Es por demás evidente que no es tarea de quien esto escribe intentar analizar los 499 artículos que contiene el borrador de nueva Constitución. Cualquier análisis serio deberá aguardar el resultado del trabajo de la Comisión de Armonización y la finalización de los trabajos de revisión y aprobación en el pleno de la Convención en la que se realizarán los ajustes finales al texto que será sometido al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

No obstante lo anterior, es pertinente hacer algunos apuntes respecto al proceso deliberativo de la Convención. Las sesiones de deliberaciones, decisiones y votaciones de la Convención se dieron en el marco de un recinto abierto al escrutinio público, transmitido en vivo y reportado en un repositorio documental disponible en internet. Estos trabajos, al hacerse públicos "en vivo" provocaron rechazos y adhesiones prematuras del público interesado que se congregó en torno de círculos paralelos de debate público que ocasionaron un desgaste político adicional de la figura de los constituyentes.

Por ello, desde temprano en las deliberaciones de la Convención, ciertas definiciones tranquilizaron a algunos de los sectores interesados al tiempo que algunas decisiones inquietaron a otros. De manera deliberada no ejemplifico para no herir la susceptibilidad de ningún sector involucrado. Ello no obstante, el proceso alcanzó acuerdos en temas fundamentales como la decisión de mantener un gobierno de carácter presidencialista, introducido más balances y controles expresados a manera de nuevas facultades al legislativo; el texto mantiene un sistema bicameral conservando una Cámara de Diputados y en lugar del Senado prevé la creación de una Cámara de las Regiones que probablemente tendrá menos integrantes. En una definición central en el área económica, el texto preserva la autonomía del Banco Central, mientras que en materia de medio ambiente, es de esperarse un marco regulador mucho más estricto. Hay otro desarrollo por demás interesante, Chile avanzará en el proceso de descentralización del poder político; debemos recordar que no fue sino hasta hace un año, en mayo de 2021, cuando en Chile se eligieron gobernadores regiones, ahora, el texto propone diversas disposiciones para avanzar y llegar a constituirse como un Estado regional. Sin duda uno de los aspectos a observar será la presión que traerá en el gasto público la decisión de otorgar mayor autonomía de gestión a las autoridades locales. Un marco regulatorio más robusto y una mayor carga fiscal.

Por otro lado, el aspecto social ocupa una parte central en el texto al consagrar, entre otros temas, la paridad y equidad de derechos, el derecho a acceder a servicios de educación y salud de calidad, a gozar de una "remuneración justa, equitativa y suficiente", entre otros. Sin embargo, como parecería lógico, la materialización de los programas y modalidades que materialicen esos derechos sociales, se deberá recurrir a leyes secundarias que los establezcan. Además, la protección de los derechos de los pueblos originarios, así como los aspectos relativos a la equidad y la paridad, son temas transversales a los que los constituyentes otorgaron gran importancia lo cual se ve reflejado en numerosas propuestas contenidas en el borrador.

Resistencias

Me parece que el proceso abierto al escrutinio público que siguió la Convención es muy meritorio y es prenda de un claro compromiso por la transparencia ante el pueblo chileno. Sin embargo, esa misma transparencia generó en la práctica, como comenté arriba, un modelo que consolidó una tribuna de deliberación paralela que no sólo creó mayor presión pública y política hacia los constituyentes, sino que alimentó dinámicas sociales autónomas de discusión, análisis, aprobación y rechazo. A lo largo de los diez meses de trabajo de la Convención abundaron los ejemplos en los que en la tribuna pública se desataban importantes controversias sobre proyectos de normas que no tenían, desde el origen, ninguna posibilidad de ser aprobados. Tampoco faltaron ejemplos en los que distintas fuerzas políticas, de todos los colores, intentaron (muchas veces con éxito), concitar apoyos o rechazos externos que incidieran en las deliberaciones que se llevaban a cabo en el seno de la Convención. Son procesos naturales que se desatan en todo proceso parlamentario, sólo que añaden complejidad a la discusión pública.

En lo personal, estoy convencido de que es mejor legislar con ventanas abiertas que desde claustros oscuros, pero no dejo de reconocer que ello requiere de un enorme esfuerzo de comunicación y de educación ciudadana. Pero el siglo XXI no tolera que se escriba una nueva Constitución sin un régimen de trabajo y deliberación transparente, sí conlleva riesgos y costos, pero hay que asumirlos.

Apruebo o rechazo

El 4 de septiembre, los chilenos están citados a votar (el voto en este caso es obligatorio), para aprobar, o rechazar el nuevo texto constitucional. Las últimas encuestas indican que el rechazo al proyecto de nueva Constitución tendría, en estos momentos, una mayor posibilidad de ganar con 48% de los votos, mientras que el apruebo alcanzaría 35%; debo anotar que en la encuesta de la prestigiada firma CADEM, se señala que hay 17% de votantes indecisos. Lo que los analistas observan es que las intenciones de voto se están decantando siguiendo las líneas partidarias tradicionales de derecha e izquierda, reforzadas por sentimientos de confianza o desconfianza hacia los constituyentes. Es muy probable que los resultados del plebiscito de septiembre muestren una estructura del voto que rebasa las fronteras tradicionales limitadas por ejes cartesianos que ya no responden a la realidad de nuestras sociedades.

El manejo de las expectativas es otro de las aduanas, que tendrá que vencer el proyecto de nuevo texto constitucional. Es natural que algunos sectores de la sociedad esperen ver plasmados en él políticas públicas acabadas y soluciones y programas tangibles para atender a algunas de las prioridades centrales que las motivaron a aprobar que el proceso iniciara como respuesta a las demandas sociales expresadas durante el Estallido Social. Es de esperar que estos votantes tengan un umbral de baja tolerancia a la aprobación si el texto ha sometido a su consideración que el plebiscito de salida requiere de un proceso legislativo adicional para que se aprueben las leyes secundarias necesarias que harían posible que dichas políticas públicas y los programas considerados prioritarios puedan materializarse. Los sectores interesados en "el apruebo" deberán realizar un muy importante esfuerzo de comunicación para el manejo de esas expectativas. El elector de este siglo, busca satisfacciones inmediatas. Falta poco para conocer el resultado final. En todo caso, el clima político que vive Chile está altamente paralizado y el resultado del Plebiscito de salida podría tener como consecuencia un repunte de dicha polarización. Habrá que estar atentos al "comportamiento de la calle".

A lo largo del proceso descrito, que transcurrió en el increíblemente corto espacio que va del Estallido Social de octubre de 2019, hasta la entrega del borrador de nueva Constitución el 14 de mayo pasado, Chile ha pasado por elecciones de alcaldes y gobernadores, celebró una elección presidencial y combatió con eficacia ejemplar la pandemia. No, no me equivoqué en noviembre de 2020, al evocar la gran resiliencia de Chile para poder hacer frente con solvencia a todas estos retos. Que así siga siendo.

