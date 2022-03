Chilangos cumpleañeros y la derrota de Morena

En 1997 los habitantes de la Ciudad de México alcanzaron la mayoría de edad al poder elegir por primera vez a su gobernante.

El antiguo Departamento del Distrito Federal era una oficina más del gobierno de la República. Hubo buenos, malos y tenebrosos administradores.

Este año se cumple el 25 aniversario de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México.

¿Hay algo que celebrar?

Hay mucho que celebrar, por supuesto. La capital del país ha sido vanguardia en derechos de la comunidad LGBTQ+, en el aborto, la despenalización del consumo de la marihuana... y el mismo ejercicio del voto ciudadano.

Las mujeres, lamentablemente, siguen siendo víctimas de acoso sexual y de feminicidas.

En esta administración, el espinoso asunto de la seguridad parece ceder ahora sí.

Desde entonces la capital del país ha sido gobernada por partidos de izquierda, primero el Partido de la Revolución Democrática y luego Morena.

Los chilangos han dado la vuelta a la derecha, con el PAN, y de plano azotaron la puerta en la cara al PRI.

Las elecciones de 2021, sin embargo, mandaron lejos a Morena. Mucho se ha escrito al respecto, las hipótesis caminan por uno u otro lado.

Hay políticos que pensaban ganar en su alcaldía con 100 mil votos, por lo que sacaron unos 20 mil más con lo que hipotéticamente podían triunfar. Pero mal cálculo, porque la oposición (PAN, PRI y PRD) les puso una tunda electoral a los candidatos de Morena.

¿Qué sucedió? Algunos políticos de oposición consideran que la Ciudad de México puede anticipar lo que va a suceder más tarde en todo el país. El triunfo de Cuauhtémoc en 1997 fue la antesala para que Vicente Fox arrasara en el 2000, logrando sacar al PRI de Los Pinos.

En las siguientes elecciones intermedias en la capital se ha anticipado una posterior derrota, lo mismo en la propia CDMX que a nivel país.

En 2015 el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, distraído en cosas más mundanas, fue severamente castigado por su oposición y solo anticipó la triste derrota en el 2018.

¿La derrota de Morena en 2021 es el previo de lo que ocurrirá en 2024 al partido oficial?

No es tan sencillo. Hasta donde se sabe, Morena está alistando el ejército que le permita no solo recuperar la CDMX a nivel de alcaldías, sino posicionarse para el triunfo en la capital.

Es muy probable que la Ciudad de México sea recuperada por la actual oposición. Pero para ello deben suceder muchas cosas, la principal es que sus estrellas no se coman entre ellas.

¿Será parte del plan de Claudia Sheinbaum la idea de golpear a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, con el único aliciente de intentar recuperar los espacios perdidos frente al bloque opositor o la idea es crecerla para que la alianza opositora no tenga más opción que postular a Sandra Cuevas?

En las últimas semanas el pleito entre el gobierno central de la CDMX con Sandra Cuevas ha dejado mucho qué desear.

Los policías que supuestamente agredió Sandra Cuevas no eran unos novatos. Pero queda claro que cuando la información llegó a Claudia Sheinbaum, la decisión fue ir con todo contra la alcaldesa.

Cuando se dieron cuenta que les iba a salir peor, optaron por aclarar que la idea no era separarla del cargo definitivamente. Parecieron dar marcha atrás, pero luego los mismos policías declararon que no aceptaban las disculpas porque no fue en presencia de ellos.

El propio Andrés Manuel López Obrador fue víctima del Poder Ejecutivo, con Vicente Fox a la cabeza. Quisieron desaforarlo y sólo lograron crecer al personaje que, años después, llegó a la primera magistratura.

A lo largo de 25 años la Ciudad de México ha avanzado mucho. Pero, también, quedan resabios como los que vemos ahora.

Quizá valga la pena que el gobierno de Claudia Sheinbaum se aboque más al gobierno que a mirar al futuro. Cobrarse las derrotas electorales la distraen y, como en el caso de Sandra Cuevas, la hacen ver como una política que no aprende de las derrotas y, por el contrario, se desgasta en tratar de minar a la oposición.

Algunos morenistas creían que con 100 mil votos ganarían su alcaldía en el 2021. Obtuvieron 120 mil, pero los opositores les atropellaron con 140 mil. ¿Por qué? Porque al chilango no le ven la cara.

Un escenario probable es que Morena pierda la Ciudad de México en el 2024, aunque mantenga la presidencia de la República.

¿Los chilangos darán la sorpresa? Habrá que estar atentos.

Punto y aparte. Alejandro Gertz no dejará la Fiscalía General de la República...



Punto final. El PAN, la oposición histórica en México, se desangra.

