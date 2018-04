Más allá de las diferencias políticas imperantes en el país debemos cerrar filas con el Ejecutivo federal, frente a la escalada de hostilidad del presidente de los Estados Unidos de América.

TLCAN

Es normal y hasta cierto punto inevitable que las emociones afloren durante una negociación, sobre todo si esta es larga y compleja, tal y como ha sido renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestra nación. Sin embargo, esta semana la situación alcanzó un punto grave con el despliegue de la guardia nacional estadounidense en nuestra frontera. Un nivel que no puede pasarse por alto y que demanda la unidad nacional y la puesta en marcha de una política internacional proactiva, inteligente y enérgica.

Cuando las decisiones se toman en torno a las emociones y no a la lógica, el resultado puede ser desastroso para una o ambas partes, en ello coinciden los expertos Robert S. Adler, Benson Rosen y Elliot Silverstein, quienes además señalan que las dos emociones que más daño pueden hacer durante una negociación son la ira y el miedo. Por eso, es preciso controlarlas a toda costa.

Guardia Nacional

En ese sentido es importante señalar que, el actual Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, es un individuo acostumbrado a obtener lo que quiere por la fuerza, utilizando como su mejor arma para la negociación la intimidación para aprovecharse del miedo y salir favorecido. El despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en la frontera que compartimos es una agresión a la relación bilateral.

Ante este panorama, es indispensable hacer a un lado nuestras diferencias y unirnos como país, para hacer frente a las amenazas del Presidente Trump.

Por eso hacemos un llamado a los hombres y mujeres valientes que habitamos en todo el territorio nacional, para que cerremos filas y como sociedad tomemos cartas en el asunto para defender los intereses de nuestra nación.

La afrenta de Trump, no es una bandera de campaña, ni un tema político, se trata de defender la dignidad de nuestra nación, de demostrar que México no negocia sobre las bayonetas y que puede hacer valer su voz en los diversos organismos internacionales y aún en nuestro país vecino con diferentes sectores que no comparten la visión belicosa de Trump.

