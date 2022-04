Cero y van dos...

El domingo pasado el presidente López Obrador vivió su segundo enfrentamiento con la realidad y no le fue nada bien. Después de darse cuenta que tiene menos de la mitad de votos de los que obtuvo en 2018, justo una semana después, en un despliegue de soberbia y de impotencia, intentó imponer su voluntad en el Legislativo y por primera vez en el sexenio se enfrentó a una Cámara de Diputados que le dijo no. Algunos comentarios al respecto:

· El domingo 10 de abril la bocanada de realidad fue abrumadora y aunque primero intentaron (Morena y el propio AMLO) vestir la derrota de triunfo, en sus caras, en sus reacciones y en su silencio a partir del martes fue notorio que no les quedó mucho qué decir sobre la revocación. Que si las casillas, que si el domingo de Ramos, que si el INE... lo único que realmente pasó es que el presidente López Obrador está de nuevo en su votación del 2006 y los más 30 millones de votos que tanta seguridad le daban ya son menos de la mitad.

· La reforma eléctrica estaba planteada para la semana pasada y la pospusieron al domingo 17. El dictamen era positivo ya que dictaminaron comisiones controladas por Morena y en el Congreso de la Unión se da un fenómeno curioso: en comisiones cualquier dictamen se aprueba por mayoría simple (la mitad más uno), pero para una reforma constitucional se necesita mayoría calificada en el pleno, o sea se necesitan dos terceras partes de los presentes... esto es precisamente lo que permitió que un dictamen positivo fuera votado en negativo.

· La prórroga que impuso Morena uno pensaría que era para intentar convencer más legisladores, para esgrimir argumentos o para modificar el dictamen sumando las observaciones de la oposición, pero no fue así... fue una prórroga que utilizaron para amenazar, para soliviantar en redes, para intentar comprar y para intentar chantajear a los legisladores de oposición... no les salió.

· También la prórroga tenía un fin un poco más "burdo" y era tomar la Cámara de Diputados para que no pudieran acceder los legisladores de oposición... la regla es que se necesitan 2/3 de los presentes y la apuesta era que no pudieran llegar. Para su sorpresa del PAN 113 de 113 legisladores llegaron (las dos fechas), el PRI, el PRD y MC también completos... e incluso uno del Verde se cambió de partido en plena sesión.

· Lo curioso aquí es que como lo decía su lema, hicieron historia. Lo leí en el twitter de mi amigo Ricardo Pascoe (@rpascoep) y decía: "Es la primera vez, desde la aprobación de la Constitución, que una propuesta constitucional presentada por un Presidente no es aprobada". Al leer esto, y sabiendo que Zedillo, Fox y Calderón tuvieron varias reformas estructurales rechazadas dudé del comunicado, pero hay una diferencia central, en el caso del domingo fue a partir de un dictamen en positivo... esto quiere decir que fue por soberbia total. El resto de los presidentes perdieron reformas, pero sólo AMLO la perdió en el Pleno con un dictamen en positivo, o sea es el primer presidente que se empecina tanto en una tontería que llega hasta ese nivel... bien decían que entre más alto más duro caen.

· Dentro del debate también es de resaltarse parte del discurso del diputado Jorge Romero, coordinador del PAN, en donde destacó lo peligroso que es llamarle "traidor a la patria" a alguien que simplemente piensa diferente y ese es el punto central... hoy López Obrador y la dirigencia de su partido buscan satanizar a quienes votaron en contra... en realidad no se dan cuenta que las cosas ya cambiaron y que hoy el estigma de estar en contra de ellos es algo positivo socialmente. Traidor a la patria no es discrepar; traidor a la patria es poder cambiar la realidad de millones de víctimas y no hacerlo.

· Un día después y en un afán de ganar algo de lo perdido pasaron saltándose los procesos una iniciativa para nacionalizar el Litio... curioso logro ese de nacionalizar algo que ya es propiedad de la Nación... es la mentalidad chiquita del presidente López Obrador y del presidente de la Cámara (que por algo le apodan "gutierritos") de "perdimos, pero no se fueron limpios..." en fin... algo triste ver a los de Morena celebrando algo que siempre ha sido así.

En fin, en dos semanas la realidad se ha encargado de poner en su lugar a López Obrador y así poco a poco va a ir perdiendo más y más votos y apoyos. Lo que viene es que ya no sólo habrá personas que piensen distinto fuera del bloque de Morena, ahora también se empezarán a ver dentro, como los dos votos que perdieron para la reforma. Viene lo más complejo del sexenio porque el presidente López Obrador ha demostrado que no acepta opiniones que vayan más allá de la suya y si algo nos quedó claro en los dos domingos pasados es que se acabó el poder sin contrapesos.

