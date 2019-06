Censar para informar, informar para censar

Para actuar con éxito es necesario planificar; para planificar, contar con información. Esta es la razón de ser de los censos gubernamentales, como el Censo del Bienestar que mandó levantar el Gobierno federal. Su objetivo es recopilar información para crear un padrón de beneficiarios para tres programas sociales prioritarios y dirigidos a atender población vulnerable: Programa de Becas Benito Juárez, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Programa para el Bienestar de Personas con Discapacidad. El Gobierno federal actual identificó que los censos para programas sociales heredados de administraciones anteriores no le eran confiables, por lo que decidió levantar este censo. Comenzó incluso antes del inicio de funciones del 1° de diciembre de 2018.

Existen señalamientos sobre distintas áreas de oportunidad en el diseño y levantamiento de este Censo. Falta certeza sobre su fecha de inicio y conclusión, el perfil de los encuestadores, las fechas de llegada de los encuestadores a los hogares, la metodología con que fue diseñado y la protección de los datos personales recabados. Ante las dudas surgen las sospechas. Algunas personas interesados han solicitado información al respecto a las autoridades competentes y han recurrido al INAI cuando consideran que no reciben respuestas satisfactorias. Como ejemplo están las resoluciones a los recursos de revisión RRA 4163/19 y RRA 4952/19 contra la Secretaría de Bienestar. En ellos el INAI ordenó entregar información metodológica y de avance del Censo del Bienestar que podría responder a los cuestionamientos anteriores.

Es importante hacer pública esta información porque ayudaría a disipar las suspicacias y rendir cuentas de los resultados obtenidos con el Censo a favor de la política social del Gobierno federal. Si el Censo fue diseñado e implementado correctamente, entonces será instrumento útil para gestionar los tres programas sociales prioritarios ya mencionados. Ayudaría a controlar la focalización, la administración de los recursos asignados y los resultados esperados, condiciones para eliminar falencias de la política social federal reconocida por la propia titular de la Secretaría de Bienestar: duplicaciones en los padrones de programas sociales, sendos aparatos burocráticos que implicaban gastos administrativos mayores, espacios abiertos a la corrupción dada la existencia de intermediarios y uso clientelar de los programas.

El Censo del Bienestar podría ser el paso previo a la construcción de un padrón único de beneficiarios de programas sociales federales que, según el CONEVAL y organizaciones de la sociedad civil especializadas, sería un registro accesible y transparente de toda la población potencial de programas sociales y la puerta obligatoria de ingreso y asignación a ellos. De este modo, habría mejor seguimiento y control sobre el gasto en desarrollo social y se identificarían duplicidades y complementariedades entre programas -actualmente suman casi 7 mil programas entre todos los niveles de gobierno-.

En resumen, la información pública puede ayudar a verificar que el Censo del Bienestar: a) es un instrumento de gestión pertinente y adecuado para implementar los programas sociales federales prioritarios; b) identifica realmente a las poblaciones vulnerables que se pretende apoyar; c) fue blindado para prevenir su uso con fines clientelistas o electoreros. El Gobierno federal debería tomar en cuenta que, al proveer información pública sobre el Censo de Bienestar demuestra su compromiso con solucionar de raíz que los programas sociales lleguen por fin a quienes más los necesitan y que la vulnerabilidad y la pobreza ya no sean botines políticos nunca más. La discusión técnica no es menor. Los problemas públicos más sentidos necesitan soluciones pragmáticas, pero bien planificadas y calculadas.

Información para todos es poder de todos

