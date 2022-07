Celebra AMLO la postura de la Iglesia a favor de la paz

"No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz..".

-Alí Primera, poeta venezolano

La jerarquía católica siempre ha alzado la voz por la violencia y las injusticias incluso de los muchísimos asesinatos que han ocurrido en nuestro país. Pero la crítica subió de nivel desde la tarde del lunes 20 de junio cuando dos misioneros jesuitas y un laico fueron asesinados al interior de un templo católico en la sierra Tarahumara; algo inédito, abominable.

Las reacciones de la Iglesia católica fueron muchas y no sólo de dolor por la pérdida de los hermanos sino por la justicia y la paz en México, fue un ¡ya basta!, la gota que derramó el vaso. Basta leer los distintos posicionamientos emitidos por los líderes religiosos, así como los de la Conferencia del Episcopado de México (CEM) y del prepósito general de la Compañía de Jesús en México contra la fracasada estrategia de seguridad que nos ha costado hasta el momento más de 122 mil muertos y lo que se sumen.

Además de justicia y paz pidieron al presidente diálogo y que se revise a fondo el plan de Seguridad Pública, pues los "abrazos, no balazos" no están funcionando, dijeron, una y otra vez.

"Nuestro tono es pacífico pero alto y claro. Pedimos al presidente que revise su estrategia de seguridad", dijo José Ávila SJ, el ´Padre Pato´, y esa frase que llegó para quedarse y que marcará este gobierno caló fuerte en Palacio Nacional, no gustó.

La voz de Francisco

Pero, además, el miércoles 22, dos días después de la tragedia vino la voz "Urbi et Orbi," del papa Francisco -jesuita-, expresando su "consternación" por "tantos asesinatos en México" que causan un "sufrimiento inútil". "Me acerco con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia", agregó y, por prudencia no dio las cifras de difuntos, pero las conoce bien.

El asesinato de los dos jesuitas ha sido de mucho dolor, es la peor tragedia que ha tenido a la compañía de Jesús en décadas, a muchos les hizo recordar aquel 23 de noviembre de 1927, cuando fue fusilado sin juicio alguno el padre jesuita Agustín Pro, hoy rumbo a los altares.

El asunto hubiera quedado ahí, el secretario de gobernación hubiera estado en los funerales, escucharlos y sentarse a dialogar, pero no fue así...

La mañanera del lunes 27 el presidente les dijo: "Incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana".

A la respuesta de por sí excesiva del presidente, le siguieron otras.

La más fuerte ocurrió el 30 de junio cuando dijo que el único prudente en la Iglesia era el papa Francisco, el cual consideró un verdadero cristiano, y del que AMLO cree que lo apoya. Con todo respeto, pero no ha sabido leer bien los mensajes. Al tachar a los jesuitas de hipócritas acusa sin darse cuenta al mismo Francisco, quien antes de ser papa es jesuita.

Dijo que los jesuitas en Chihuahua saben muy bien lo que sucedió y no fueron capaces de denunciarlo, y preguntó muy molesto:

"¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia?"

Y aquí les dice "¿Por qué no actuaron, cuando Calderón de esa manera?"

Y aún más, comentó que parecen politiqueros. "Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia, y el levantar falsos testimonios".

AMLO, en lugar de establecer puentes, creó una distancia que se alargó hasta llegar casi al rompimiento total. Basta ver los comunicados y la molestia de varios líderes religiosos. Yo mismo he charlado con algunos.

El "pecado" de los jesuitas es haber pedido justicia, diálogo y que se revisé a fondo la estrategia de seguridad, la de abrazos no balazos y que se aplique la ley, nada más ni nada menos.

La voz de Monseñor Castro: "nos somos hipócritas"

Quien sí le contestó fue el obispo Ramón Castro, primero en un video como secretario general de la CEM y después lo hizo como pastor de su grey. Le señaló tajante al presidente que no son hipócritas, y enfatizó que puede demostrar que ellos siempre se han denunciado las problemáticas del país y los crímenes e injusticias. El sábado 2 de julio, investido como pastor y ante cientos de fieles desde la explanada de la Plaza de Armas en el centro de Cuernavaca lo dijo: "abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto complicidad". Pidió al gobierno no abdicar en su responsabilidad en materia de seguridad y paz social, para eso tienen el poder y uso legítimo de la fuerza.

A ellos se sumaron otras voces críticas y se empezó a hablar de extorsión en templos católicos, además del robo de arte sacro como el que ocurrió en la parroquia de Bledos, en Villa de Reyes San Luis Potosí donde se llevaron la escultura de madera estofada en oro del Señor San José que estaba en el nicho central; una importante obra del siglo XVIII que tiene un valor histórico y cultural.

Nadie del gobierno ha hecho algo por recuperarla.

Y empezó la semana en los mismos términos, el lunes 4 de julio, dijo AMLO en la mañanera, respondiendo a la reportera Dalila Escobar de Proceso, acerca de si tiene alguna opinión sobre el diálogo que piden los religiosos con su gobierno. La respuesta es que siempre dialoga y que está convencido "de que la paz es fruto de la justicia y de que no se puede enfrentar el mal con el mal".

Dice que sus adversarios "están queriendo que nosotros entremos en una polémica con las Iglesias" y aquí comentó que está "viendo la mano negra (...) de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las Iglesias. No, que nadie se confunda", dijo.

Y comentó que él fue atacado en 2006 por la Iglesia, aunque después matizó. "por algunos jerarcas de la Iglesia en el 2006, que hicieron campaña en contra".

Se refiere a aquel asunto revelado por el cable 06VATICAN61 de WikiLeaks cuando el cardenal Juan Sandoval habría pedido en 2006 al embajador de EU ante la Santa Sede Francis Rooney, "frenar" al entonces candidato del PRD, por considerarlo un peligro para México.

Eso fue desmentido en su momento, incluso hay un comunicado del arzobispado en julio de 2011.

Comunicado del perdón

Así iban las cosas, de mal en peor hasta que este lunes 4 de julio las cosas cambiaron a Dios gracias, debido a un comunicado conjunto de la CEM, de los Superiores Mayores de Religiosos de México y de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, donde piden orar por la justicia y la reconciliación para la paz.

Se trata de algunas acciones, todas tienen que ver con la oración y rezar. La primera ocurrirá este domingo donde habrán en todo el país misas en memoria de todos los sacerdotes que han sido asesinados en el país, también piden realizar oraciones comunitarias en lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales, periodistas o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad; y lo más interesante es que el día último del mes pedirán por los los victimarios ya que "ellos también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración.

Ese mensaje obligó a recular el tono del C. Presidente en la mañanera del martes....

¿De qué se trata este asunto?, lo explico.

Al final de la conferencia de prensa del martes 5, López Obrador reaccionó al comunicado que emitieron de manera conjunta tanto la CEM, como los Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, donde piden orar por la justicia y la reconciliación para la paz en México.

¿Qué dijo el presidente?

Celebró el comunicado porque dijo "es otro tono", comentando que antes (dijeron) que "no eran suficientes los abrazos".

-¿También incluye a los narcos, le cuestionó un periodista?

-"Sí, estoy de acuerdo, también, porque son seres humanos", respondió.

-¿Negociar?, Le volvieron a cuestionar.

-"Ese es otro asunto, pero lo que ellos plantean, de que se debe tratar aun a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante porque es el perdón", mencionó.

Sin embargo, insistió en que su gobierno no cuenta con ninguna negociación con el crimen organizado.

-"Eso fue propuesta del obispo de Zacatecas", le insisten.

-"Por eso, eso es otra cosa, lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo", responde el presidente.

Agregó innecesariamente que él estaba "escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere. Y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias ni de ninguna de ninguna persona con buenos sentimientos".

"Entonces, sí me gustó mucho ese planteamiento", subrayó.

Y agregó que "lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos eso es lo que proponen".

-Los jesuitas no, presidente, le revira la reportera.

-"¡Ah!, pero sí dijeron, sí, y qué bueno que ahora el mensaje tenga otro sentido, lo celebro", subrayó.

-Pero ellos siempre lo plantearon así, le recuerdan.

-"No, pero fueron los... Hasta hubo aplausos, sí, sí, y hubo aplausos, tengo la información, de conservadores que estaban ahí, cuando se hizo la mención", comentó imprudentemente.

Y luego agrega, "hubo también una declaración, que no creo que la hayan tergiversado los medios, del obispo de Morelos en el mismo sentido", (se refiere a las expresiones del XII obispo de Cuernavaca).

"Entonces, el documento de ayer que, por cierto, lo firma también el obispo de Morelos, es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del papa Francisco" dijo; y expresó su gratitud para que, entre todos ayudemos a construir la paz y que no sólo nos dediquemos al análisis de la realidad, sino que busquemos transformarla.

Y aprovechó, seguramente ya lo tenía preparado para poner una canción del poeta venezolano Ali Primera, aquella que dice.:

"No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz.."

Presumió AMLO que cuando ganó las elecciones recibió una carta del sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal de quien dijo "estoy seguro que estarían con nosotros..."

El C. presidente leyó mal el comunicado emitido el pasado lunes, o quizá le hicieron una mala síntesis del mensaje, debido a que no se lo enviaron a él, es muy claro dice:

"A los Obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y personas de buena voluntad de México. Oremos juntos por la justicia y la reconciliación para la paz".

Aunque en el penúltimo párrafo señala que el problema es y que se "necesita de todos para atenderlo desde la raíz".

Hasta donde sé, los prelados se mantienen igual de críticos y no van a cambiar el tono hasta cejar en su objetivo. La voz del obispo de Cuernavaca es la voz de muchos prelados...

Quién es Mons. ¿Ramón Castro?

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.