CDMX: opacidad y negligencia

Ni en nuestras peores pesadillas habíamos imaginado una CDMX sin metro.

Mucho podemos quejarnos, de la limpieza, de las fallas, de los retrasos, de los ambulantes, de la cantidad de gente, de ser uno de los espacios propicios para contagiarse del covid, de tanta cosa que se te ocurra, pero nada parecido con no tener metro.

Por años mucho se ha sabido de los desfalcos hechos a sus arcas, para aquellos que nos han gobernado en la CDMX, el STCM ha sido un espacio de enriquecimiento y no de inversión. Como varios lo han dicho, es y sigue siendo "la caja chica" para hacer todo aquello que no se ve, pero se hace y se oculta en plena vista porque se necesita.

Esto no es algo nuevo, para las y los que toman las decisiones el metro es un negocio, no es un instrumento de crecimiento para nuestra metrópoli, es un camino político, tan es así que muchos que hoy ostentan cargos amplios y reconocidos pasaron por su dirección.

El metro para ellos es un instrumento más del ejercicio político de la capital, pero para ti, para mí o para los millones de usuarios de todos los días, el metro es un aliado, es el único camino que tienen para llegar a sus casas, para alcanzar el checador del trabajo a tiempo o para recorrer pequeñas o enormes distancias en tiempo que ningún otro transporte te lo permite.

Te puede gustar o no el metro, puedes disfrutarlo, cuidarlo u odiarlo, pero la Ciudad Capital no es ni sería remotamente tan viva, útil, no estaría en movimiento sin nuestra limusina naranja. Es por eso que hoy desde mi trinchera panista, y como representante de una demarcación que tampoco entendería su cosmogonía sin el metro, haré un recuento de las exigencias y puntos de acuerdo e iniciativas presentadas por el PAN para mejorar su condición en los últimos 2 años.

1.En el 2019 el PAN presentó "El sistema colectivo metro: análisis Foda y vulnerabilidades sociales", donde se habló de "el número de usuarias y usuarios que facilita las condiciones para que se den conductas que las y los vulneran. En las diferentes estaciones del STC Metro, hay robo con y sin violencia, comercio informal en vagones y andenes, riñas entre pasajeros y pasajeras y agresiones contra el personal de seguridad, daño a las instalaciones, acoso y abuso sexual, así como delitos contra la salud. De igual manera, se presentan decesos, accidentes y suicidios o intentos de suicidio".

Un estudio que la autoridad pertinente ignoró.

2. En marzo del 2019, Mauricio Tabe, Coordinador de Diputados Locales del PAN en el Congreso, aseguró que el recorte presupuestal que se le aplicó al Metro ha obligado a ese sistema de transporte a recurrir, de nueva cuenta, a retirar piezas de trenes descompuestos para utilizarlas como refacciones de aquellos que prestan servicio, tras conocerse que el metro tiene 110 trenes parados y que deshuesan unos para armar otros.

Esta es la seguridad con la que los gobiernos de izquierda quieren que tú viajes.

3. El mismo año, Acción Nacional pidió a la Contraloría de la CDMX el cese a directora del Metro tras el fallecimiento de María Guadalupe Fuentes Arias, en instalaciones del Metro, la inseguridad y falta de mantenimiento en las 12 líneas muestran falta de capacidad de la nueva administración y al considerar que las respuestas ante las problemáticas han sido frívolas.

"No es que exista una campaña de desprestigio sino más bien lo que se está hablando de la directora del Metro tiene relación con su total incapacidad, hemos visto que ante una inyección presupuestal de tal magnitud que salieron a presumir con bombo y platillo en diciembre de este año, estamos viendo qué no saben utilizarlo o quién sabe a dónde está parando ese dinero". Señaló nuestro Presidente capitalino, Andrés Atayde.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum defendió a la titular del Sistema y la mantuvo en el cargo.

4. En marzo del 2020 tras el accidente en la estación Tacubaya, el PAN CDMX pidió destituir a Florencia Serranía, directora del Metro, por segunda ocasión. El choque fue de tal magnitud que es increíble que no haya habido cambios radicales o profundos en la organización del metro.

No fue la primera vez que sucede una tragedia en la actual administración del Metro. Sin embargo, una vez más la amistad pudo más y la Jefa de Gobierno dejo a Florencia administrando las carencias y futuras tragedias del STCM.

Cabe recordar que en el choque una persona murió y otras 41 resultaron heridas.

Si a ti como a mí te gusta viajar hasta adelante, este choque te hizo ver el metro de una manera distinta.

5. En marzo de ese mismo año, Atayde, señalo el subejercicio de más de 2 mil millones de pesos en 2019 y "acusó que no fue el único; según dijo, en el rubro de servicios personales dejó de ejercer 805 millones de pesos. Esto es, de los 5 mil 964 millones que le aprobaron, ejerció un total de 5 mil 145 millones. El dirigente partidista aseveró que estos subejercicios se reflejan en un deterioro del servicio del 3 Metro, en perjuicio de sus millones de usuarios; por ello, insistió en la renuncia de la directora del STC, Florencia Serranía".

Con esto se consta que el PAN ha sido constante en comprobar los malos manejos económicos del subterráneo y como es que aún con las cifras en la mano, el gobierno de Morena, ha hecho exactamente nada para corregir el rumbo.

6. A mitad del año pasado el PAN acusó la opacidad en L1 del Metro y la falta de información de la licitación en "el contrato millonario" que pretende adjudicar para el mantenimiento de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, toda vez que utiliza la pandemia como pretexto para no informar. En conferencia de prensa virtual, Mauricio Tabe y Federico Döring, Diputados blanquiazules señalaron la opacidad con la que el gobierno está manejando la contratación. Específicamente en el tema del contenido de los PPS (Contratos para Prestación de Servicios) ya que todo parece indicar que quieren robar el dinero para generar una afore con fines electorales.

Por mas rollo y discurso que digan en las mañaneras, la transparencia y la legalidad no es algo que combine con Morena.

7. Y llegamos al lamentable incendio que hace unas semanas cambio repentinamente la vida de 5.5. millones de pasajeros, dejando una policía 1 muerta, 14 heridos, y 6 líneas cerradas, con lo que finalmente el PAN en la ciudad denuncio penalmente a Florencia Serranía por incendio en subestación del Metro y exigieron nuevamente su renuncia inmediata, así como la realización de una auditoría externa para confirmar el deterioro del Metro y buscar inyectar mayores recursos para garantizar la seguridad del organismo.

Si no fuera por el covid el tema del incendio tendría de cabeza a la ciudad, y siendo ya dramático el escenario al que nos enfrentamos en este sistema clave de movilidad para el centro del país, no dejamos de cuestionarios. ¿QUÉ ESTÁ ESPERANDO CLAUDIA SHEINBAUM para hacer lo correcto, correr a su directora y hacer los cambios presupuestales requeridos para rescatar al metro?

Como lo enlisté arriba, han sido ya muchos los sucesos y como oposición nosotros hemos cumplido en señalar oportunamente y exigir cambios. Está en ellos realmente actuar responsablemente, como deben, y dejar de procurar al metro como caja de corrupción y opacidad.

El metro clara muestra del deterioro que la izquierda ha ocasionado a la CDMX.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.