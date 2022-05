Caso Heard-Deep, la nueva validación de la violencia

Las últimas semanas, hemos tenido de primera mano y en seguimiento masivo, los pormenores del juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Deep –ambas grandes estrellas hollywoodenses– que estuvieron casados por 15 meses entre el 2015 y el 2016.

Sí, lo primero que hay que decir es que el juicio no es por el divorcio ni por la violencia en sí misma, sino para comprobar si Amber Heard mintió al denunciar la violencia en su contra y con ello, perjudicó la carrera profesional de Deep.

El antecedente es que fue Johnny Deep quien demandó a su ex esposa por difamación a partir de un artículo publicado por ella en el Washington Post en 2018, en donde hablaba de la violencia doméstica que habría sufrido y las consecuencias de haber alzado la voz.

Ello ha dado como resultado uno de los juicios a celebridades más mediático de los últimos tiempos, y sólo comparable al de O.J Simpson por el asesinato de su esposa.

Y es que, al parecer, la audiencia muestra profundo interés por este tipo de casos, sobre todo si ponen al descubierto la miseria humana de los ricos, famosos o poderosos. Es comprobar en vivo y a todo color, que las y los ricos también lloran, aunque suene un poco a cliché.

La verdad es que el juicio contra Amber Heard por difamación, podría ser estudiado en círculos académicos como ejemplo de cómo el patriarcado reafirma el pacto de la violencia, revictimiza a las mujeres y a través de una experiencia "aleccionadora" emite una sentencia que pueda servir de escarmiento para todos y todas las demás.

Y para ello, no hace falta contar con un doctorado en estudios de género. Basta con mirar los titulares de los tabloides, los trending topics en las redes, y las discusiones públicas de las últimas semanas, para entender que, en este tipo de juicios, se ponen en juego muchísimas cosas, menos el efectivo acceso a la justicia verdadera.

Es claro que los elementos que se han señalado como responsables de obstaculizar y violentar los derechos de las víctimas de violencia, están presentes en el modo en que se ha viralizado el asunto. Por ejemplo, sabemos que es la persona con mayor poder e influencia la que puede construir la narrativa que más le convenga y difundirla como la verdad. Y en este caso, la trayectoria de Johnny Deep, su influencia en la industria y su red de contactos, resultan elementos más significativos que los que puede tener Amber Heard con apenas un par de éxitos taquilleros.

De más está decir que esta estrategia ha resultado tan exitosa, que el juicio sumario en las redes, se pronuncia a favor del actor y descalifica el testimonio de Amber Heard.

Y ojo, hay que tener en claro, que el juicio busca en primer término limpiar el nombre del actor, que aparentemente vio perjudicada su carrera debido a los dichos de Amber Heard. Es decir, se trata de una competencia de narrativas victimizantes, no de la búsqueda de la exoneración por ejercer violencia, y este pequeño matiz, hace toda la diferencia en la opinión pública.

Lo malo es que eso en realidad, abona muy poco a mirar la violencia doméstica de un modo diferente. Los detalles morbosos de la relación, ahora del dominio público, muestran una idea algo dramática y hasta caricaturizada de lo que es una relación violenta y abusiva.

En el imaginario popular se instala la idea de que se trata de tomar partido, de que hay solo hay alguien bueno y alguien malo, cuando lo que se describe es una relación en la que había muy poco respeto de ambas partes y muchas agresiones cotidianas.

Pero Deep quiere ganar la demanda, por lo que su defensa apela todo el tiempo a una supuesta "inocencia" que raya en lo increíble, narrativa que al parecer va ganando en la percepción popular. Y eso podría ser solamente material para revistas del corazón, si no fuera porque tiene impactos muy negativos en cómo abordamos las violencias en lo cotidiano.

El juicio Amber-Deep ridiculiza la violencia, la convierte en parodia y otorga valores maniqueos a quienes viven una relación tóxica. Con ello, millones de mujeres en el mundo corren el riesgo de ser descalificadas porque este juicio constituye para muchas personas la prueba de que las mujeres abusan de los hombres y los difaman.

Lo único que sabemos es que, en una relación tan tortuosa, nunca es buena idea tomar partido como si de apuestas deportivas se tratara. Y menos aun cuando el objetivo es recuperar prestigio, no demostrar la verdad ni resarcir el daño.

Es importante poner sobre la mesa todas las caras de la violencia de género, pero es claro que este tipo de publicidad, no sólo no ayuda, sino que en realidad perjudica. Y tristemente, al final, no resuelve el problema de evitar ni la violencia doméstica ni el feminicidio, al contrario: le otorga una nueva y terrible forma de validación a través del juicio sumario en redes sociales.

*Norma Loeza

Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el "Exorcista".

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.