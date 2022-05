Carta a Elenita Poniatowska

"En sus 90 juventudes", como dijo Héctor Vasconcelos durante su homenaje en Bellas Artes.

Querida Elenita, te leo una carta en nuestra intimidad de elenófilos. Llenos de ti, palabrera milagrosa. Nos felicitamos en masa de que no hayas cedido a esa otra vocación tuya: "ser monjita de las que lavan los trastes". Habrías ganado todos los premios del desangrasado. Por suerte se te atravesaron las palabras. Esa primera vez que pronunciaste Parangaricutirimicuaro. Un verdadero rito iniciático. El habla te dio a beber toloache en los tranvías y en las plazas. Nombraste para arraigarte. En la lengua de tu padre "te amamos" se dice "cojame che"y en francés, la lengua de tu infancia: "on t'aime". nosotros decimos "te amamos" en el castellano mexicanizado que elegiste, el de tu madre. Elegiste México. Nos elegiste. ¿Cómo no agradecértelo princesita del Jitomate? como te llaman Lili y Jesu.

Eres la mamá de Mane, de Felipe y de Paula. La abuela de tus diez nietes. Tus 90 años congrega una entera existencia de amores y amoras. Llegó a Bellas Artes tu papá Jan Poniatowski. No solo lo que vemos existe. Por fortuna. ¿Con qué vino celebra Paula Amor el cumpleaños de su hija? Guillermo Haro se fue con tu hermanito Jan al observatorio de Tonantzintla para enredar hoy en tus cabellos la constelación de las siete cabrillas. La preferida de tu hermanito.

Atónito el príncipe Stanislav: de un exilio generacional al otro, "la polaquita" educada en Francia se convirtió en la escritora más leída de un país de desiertos y de trópicos, de pirámides y cuartitos de azotea y de tantas lenguas y tantas etnias y tantas luchas tan urgentes y tan dignas. Tú has estado con ellas Elenita. Tu escritura como un faro. Escuchaste y transmitiste las voces que la historia con mayúsculas excluye. Fuerte es el silencio hasta que una médium como tú lo registra y lo estalla. Coleccionista de lo diminuto, vas trenzando en tu escritura el acontecimiento y el agujerito en el zapato. Nos dices que no hay transformación sin el murmullo de las enaguas. No hay revolución sin burrito y sin comal.

Están contigo quienes habitan tu escritura. Lilus. Les jóvenes estudiantes que cayeron en la plaza, les que testimoniaron. Te zarandea Jesusa Palancares. "Sabemos de desarraigos" dice Leonora. Y esa muchacha que llora porque la mirada de los paseantes resbala sobre su cuerpo, "existo", exclama, "pero nadie me ve". Dijiste en tu discurso por el Premio Cervantes y quizá es el centro mismo de tu sabiduría: "Todos somos venidos a menos, todos menesterosos, en reconocerlo está nuestra fuerza". Eso somos Elenita. Rotos. Descosidos. Más de una vez desamados. Lo que es difícil lograr como tú lo haces es convertir la desgarradura en cita amorosa. En esperanza. Qué singular que justo tú, la más confiada y optimista de éste mundo sea experta en aprehender y narrar los dolores de los demás.

Me revelaste de manera casi imperdonable la vida de las otras. Si ya era feminista, me hiciste peor. ¿Cómo pudiste los ocho años que te tomó escribir "Tinísima" cargar con la rudeza de su historia en el cuerpo? En la cuerpa. ¿Qué horas tuyas te permitieron entender el abandono de Quiela con su bebé muerto en brazos y su amor traicionado? Fue justo en Bellas Artes donde Diego pasó a su lado sin verla. Tú no le temes al amor Elena, ni a la complejidad de sus contrarios. A veces me pregunto a qué le temes y tantas quisiéramos caminar pegadas a tus tenis de agujetas violeta para hacernos valientes por contagio.

Eres nuestra Gloria Nacional preguntándole a Martina si ya comió el gato, ofreciendo galletas a quien toque a tu puerta, aferrada a que el mundo es una revelación, una inagotable sorpresa porque un estudiante escribe, porque alguien a quien nunca has visto ya tiene un techo, porque en algún rincón de México se hizo justicia, porque está bueno el pan. No he conocido a nadie tan agradecida con la vida como tú. Te debemos tanto y tú te la pasas dando las gracias. Tu escucha atenta, tu generosidad, tu sonrisa de adorables dientitos de conejo.

Una te lee y sufre como una bestia y tú que fuiste capaz de escribirlo nos dices con tu manera de vivir que los seres humanos son sobre todo buenos, menos algunos que son pésimos, claro, pero hay que comprometerse con la vida porque los buenos son más. Nos dices que cada persona importa y que escuchar nos hace humanos y que la humildad existe y que no hay nada más importante que arropar. Tu escritura -diría Celaya- es un arma cargada de futuro. Eres una figura icónica a pesar tuyo, ni cuenta te das, mientras nos dejas con el corazón estrujado y ojalá unos milímetros más nobles o con el anhelo de un día serlo, tú ya andas en el mercado feliz eligiendo las naranjas. Ay, princesita del jitomate eres imperdonable. Ay, dientitos de conejo ¿cómo no amarte?

Viva Elena.

