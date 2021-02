Candidaturas y requisitos

En materia de candidaturas independientes, el Instituto Nacional Electoral ha iniciado la revisión del cumplimiento de requisitos por parte de las personas que aspiran a competir por un cargo de elección popular. Como resultado de los análisis realizados, ha detectado diversas inconsistencias e irregularidades en la verificación del apoyo ciudadano exigido por la ley.

La revisión comenzó por las personas que aspiran a una diputación federal, en virtud de que el plazo para recabar el apoyo ciudadano concluyó el 17 de diciembre. El plazo para el caso de las senadurías concluirá este domingo 21 de enero y para la presidencia, terminará hasta el 19 de febrero.

¿Credenciales falsas?

Las irregularidades se han descubierto durante la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y las credenciales de elector recabadas mediante la aplicación desarrollada por la autoridad electoral. Las inconsistencias que con más frecuencia se han encontrado son las siguientes: simulación de la credencial de elector en 58% de los casos; datos extraídos del listado nominal de elecciones anteriores 30%; copias de la credencial de elector en 10% de las revisiones y 2% de credenciales irregulares.

La simulación de la credencial de electoral consiste en la maquilación de credenciales de elector mediante el uso de un marco o formato de credencial tipo C a la que se le sobreponen los datos y la imagen de electores. Además, el INE ha encontrado que se han utilizado copias simples de las credenciales para votar en lugar de las credenciales y que, en otras ocasiones, la información de los electores ha sido extraída de los listados nominales para votar que se entregan a los partidos políticos para su revisión y uso exclusivo durante la jornada electoral y que no fueron devueltos, en incumplimiento al marco legal aplicable, a las autoridad electoral.

En el caso de la presidencia del país, tres aspirantes rebasaron ya el número de firmas exigidas por la ley aunque, en virtud de que aún no termina el plazo, no han sido revisadas por el INE; el último corte del INE del pasado 15 de enero, determina que el aspirante Jaime Rodríguez cuenta con más del 100 por ciento de los apoyos encontrados en el padrón electoral; Margarita Zavala con el 84.3% y Armando Ríos Piter con el 70.8%.

A pesar de ello, ninguno de ellos ha cumplido con el criterio de dispersión. La ley establece que las personas que aspiran a una candidatura independiente deben reunir en apoyo del 1% del padrón electoral que para esta elección implica 866 mil 593 y, además, que dicho apoyo se distribuya en 17 de las 32 entidades en que se divide nuestro país. Jaime Rodríguez ha reunido el apoyo requerido en 10 entidades federativas; Margarita Zavala en 6 y Armando Ríos en 11, por lo que tendrán que seguir solicitando apoyo de los electorales hasta cubrir 17 entidades, en los 32 días que restan.

Cumplir con la ley desde el inicio

Como ciudadanos, no podemos avalar que cualquier persona, por la vía independiente o partidista, esté en una boleta electoral sin cumplir con los requisitos legales. El INE debe negar el registro a quienes no respeten el marco normativo en el que deben contender. La competencia por ocupar un cargo de elección popular no debe comenzar con personas que infringen la ley para conseguir una candidatura. Cuidemos no solo que lleguen a los límites establecidos en las leyes, sino que, además, sancionemos a quienes pretendan, violentando la ley, adueñarse de una candidatura a un puesto de elección popular.

Por lo pronto, el INE ya hizo su parte. Denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el uso indebido de los datos de los ciudadanos en el proceso de los aspirantes a conseguir el apoyo ciudadano necesario para obtener una candidatura para una diputación federal.

Los plazos están por concluir, las revisiones están en marcha y en el mes de marzo conoceremos la conformación final de los nombres de las y los candidatos que estará contendiendo por la presidencia de México el próximo 1 de julio. Es momento de cuidar que quienes aparezcan en la boleta presidencial en la que emitiremos nuestro voto el próximo 1 de julio, cumplan cabalmente con cada uno de los requisitos que exigen las leyes electorales.

