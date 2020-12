Candidatos vs. Partidos

Estamos ya en los principios de los procesos electorales del 2021, la llamada madre de todas las elecciones, no por su relevancia sino porque nunca en la historia del país se ha contenido por más puestos de elección popular más que este próximo 6 de junio. Esta elección nos vuelve a poner en la disyuntiva si lo importante son los partidos o los candidatos. En 2006, 2012 y 2018 el fenómeno se llamó López Obrador, con él en la boleta el resultado electoral fue completamente distinto. Recuerdo claramente el 2006 en Oaxaca, donde de los 12 distritos electorales Andrés Manuel se llevó 11 de los 12. Vamos, Oaxaca tenía gobernador priista y con todo eso, Andrés arrasó la elección. Tres años después en el 2009 el PRI se llevaría lo que se llama carro completo es decir 12 de 12. En el 2012 el empuje de un candidato bien parecido Enrique Peña, logró jalar elecciones como la de Nayarit y Michoacán. El 2018 ya vimos lo que pasó, Andrés Manuel López Obrador logró crear un "movimiento" y arrasó la elección presidencial y estados tan importantes como Veracruz, Tabasco, Morelos y Chiapas, así como el Senado y la Cámara de Diputados.

Pero esto ya es el 2021 y es la elección intermedia al gobierno de López Obrador. ¿Será que su sola presencia sea suficiente para hacer que MORENA como partido arrase la elección? O por otro lado ¿buenos o populares candidatos locales opositores puedan eclipsar a MORENA como partido? ¿Los candidatos son más importantes que los partidos? Vamos al mundo de la rumorología: Suena que "El Brody" Jorge Campos, el mítico portero de la selección nacional sea contendiente por el nuevo partido Fuerza Social por México a la alcaldía de Acapulco, dejemos a un lado su capacidad o incapacidad de gobierno, pero ¿será que su popularidad replicará el reprobable fenómeno de Cuauhtémoc Blanco? Querétaro es otro ejemplo que se ve venir interesante, donde el Senador por Acción Nacional Mauricio Kuri, parece entrar a la elección con una cómoda ventaja. ¿MORENA y sus programas sociales podrán competir en lo local contra un candidato bien posicionado? Hasta hoy los números indican lo contrario.

Viajemos hasta Sonora, ahí un ex priista, ex foxista y ex Secretario de Seguridad Pública Federal responsable del más alto número de homicidios dolosos en el país y sin arraigo local, Alfonso Durazo, será candidato por MORENA contra un ex militante Priista y contendiente por una alianza ciudadana conformada por el PRI, PAN y PRD representada por Ernesto "el Borrego" Gándara. Ahí también veremos si el manto de MORENA le alcanza a Durazo a derrotar a alguien que trae la tierra varias veces caminada como la trae Gándara.

Según varios encuestadores de relevancia nacional, hoy MORENA sufre lo que les pasaba a los partidos en el poder, hoy MORENA en mediciones esta sobre estimada. Como partido seguramente ganará entre ocho y nueve de las quince gubernaturas que están en juego y sin duda eso será una gran victoria para su movimiento. Pero de esas ocho gubernaturas Zacatecas es tierra de los Monreal (Coordinador de Morena en el Senado), Guerrero, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Colima y Tlaxcala. La oposición tiene buenos contendientes en Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa y Chihuahua.

En resumen, MORENA es el partido en el poder y mucho ayuda en lo electoral, con su marca y con sus programas sociales, sin embargo, los candidatos entre mejores sean y mejor trayectoria tengan serán más difíciles de vencer. Por lo que todos los partidos deben de postular a sus mejores cuadros, a los más competitivos, a los más preparados y en algunos casos a los más populares para hacer de esta la elección más grande de la historia, la elección más balanceada, porque como hemos visto los balances ayudan a las democracias.

