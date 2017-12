Esta semana se anunció la cancelación de la verificación vehicular del primer semestre de 2018.

Los hologramas otorgados en el segundo semestre de 2017 serán entonces vigentes de enero a junio de 2018, suspendiendo el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO). El Programa Hoy No Circula permanecerá vigente.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno capitalino para suspender la verificación son la incorporación de dos tecnologías nuevas que se introducirán para medir contaminantes adicionales como partículas ultrafinas, y revisar las condiciones físico-mecánicas de los automóviles como parte del proceso de verificación.

También se aspira a dar un mejor servicio a los ciudadanos en 55 nuevos centros de verificación. Sin embargo, es una decisión injustificada que afectará la calidad del aire de la ciudad y provocará la pérdida de información sobre las condiciones del parque vehicular.

El PVVO inició operaciones a mediados de los años 90 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y junto con el Programa Hoy No Circula (HNC), ha operado de forma permanente desde entonces.

Gracias a esos programas y a otras medidas de los PROAIRE, se redujo significativamente la contaminación atmosférica de manera gradual en la región hasta el año 2012, que es el año con los mejores índices de calidad del aire de la historia.

Desde 1997, los equipos de verificación no habían sido modernizados, presentándose numerosas dificultades para obtener piezas y partes de repuesto, y aumentando los niveles de corrupción en los centros. Pero retirar todas las concesiones era muy arriesgado, pues una ola de amparos podría generar el deterioro de la calidad del aire y vulnerar el programa, los nuevos proveedores tendrían la misma tentación, y además nula experiencia. Por lo tanto, se determinó modernizar los equipos de verificación y desarrollar un sistema blindado de operación y vigilancia bajo el control oficial (sin desarrolladores de software privados). Lo anterior tomó cuatro años de desarrollo tecnológico que culminaron con la generación de un equipo llamado GDF-2009, que contó con las opiniones y revisiones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, del Centro Nacional de Metrología y del Centro Mario Molina.

En el año 2011 se inició el cambio de equipos y la introducción de la nueva tecnología. La sustitución fue un proceso minucioso y complejo que demoró un año y medio. Los concesionarios invirtieron 150 Mdp para sustituir paulatinamente los equipos viejos, sin cancelar la verificación vehicular en ningún momento, sin afectar la recaudación, sin perder información durante la transición, y por supuesto dando lugar a que los automóviles que no pasaran la verificación, cambiaran sus convertidores catalíticos u obtuvieran el holograma correspondiente para la aplicación del Programa HNC.

Así, se sustituyeron gradualmente 379 líneas de verificación en 81 centros. No se otorgó ninguna nueva concesión, pues los centros operaban al 75% de su capacidad. En 2012 entraron en plena operación con éxito los nuevos equipos, dando lugar a una prueba más confiable, vigilada y con mínima intervención humana en el resultado.

Lo bueno

Con base en esa nueva infraestructura, la administración de Mancera echó a andar el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR), con una inversión de 4 Mdp para el control y verificación en tiempo real de la operación de los 81 verificentros. Fue un paso importante y adecuado para aprovechar la nueva tecnología y conseguir una verificación vehicular más segura, lo que permitió detectar trampas en los centros de verificación, algunos de los cuales perdieron sus concesiones por irregularidades.

Por alguna razón que se desconoce, el CIVAR no sirvió de mucho.

En el segundo semestre de 2015 la administración mancerista tomó la pésima decisión de otorgar los hologramas con base en las emisiones y no en el año modelo de los vehículos y los verificentros volvieron a las andadas. Otorgaron el Holograma "0" a 750 mil vehículos solamente en la Ciudad de México, que empezaron a circular todos los días. Esto provocó las contingencias atmosféricas en marzo de 2016.

De ahí en adelante, la gestión de la calidad del aire ha venido dando tumbos, con el acompañamiento cómplice de la flamante e inocua Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Varias decisiones erráticas han vulnerado la efectividad y credibilidad de programas que fueron los pilares para combatir la contaminación atmosférica como el Hoy No Circula y ahora el PVVO.

En lugar de continuar con la implementación de las recomendaciones hechas por el Centro Mario Molina para mejorar el Programa de Verificación Vehicular ya de salida, Mancera decide priorizar el otorgamiento de 55 concesiones por 10 años a nuevos verificentros, y cancelar por un semestre la verificación vehicular. Es una decisión muy arriesgada por varias razones:

· Como el número de verificentros será menor (pasan de ser 81 a ser 55), aunque el número de líneas fuera el mismo, las ubicaciones para los ciudadanos se reducirán 35%. Además, cada verificación tardará más tiempo en realizarse pues se añadirá la prueba físico-mecánica. Esto resulta muy conveniente económicamente para los nuevos concesionarios que tendrán más autos que verificar cada uno, pero son previsibles serios problemas de saturación que padecerán los ciudadanos.

· Independientemente del beneficio que pudiera generar la incorporación de las dos tecnologías (medición de partículas y revisión físico-mecánica), suspender el PVVO no tiene justificación alguna, pues no existe una Norma Oficial Mexicana ni normas ambientales en la Ciudad de México que establezcan las características del equipo de medición, ni el procedimiento de prueba, ni el límite máximo permisible de partículas, por lo que no es claro si la prueba se utilizará para revisar y sancionar vehículos en mal estado, o solo para obtener datos de carácter informativo. En este último caso, es inaceptable cancelar un semestre la verificación vehicular, poniendo en riesgo la calidad del aire de la ciudad en plena temporada de ozono.

· La CAMe como invitada de piedra, acompaña esta medida de manera entusiasta. Sin embargo, ha sido incapaz de avanzar para que los verificentros de las demás entidades de la Megalópolis se homologuen con los de la Ciudad de México. Es muy evidente que la disparidad de las tecnologías, que a la postre ahora se recrudecerá, junto con otras políticas unilaterales de la CDMX como las foto-multas, están ocasionando la pérdida acelerada del parque vehicular local, pues ante el endurecimiento de las reglas en la Ciudad de México, los automovilistas optan por emplacarse en otras entidades sin ninguna consecuencia.

· El proceso de incorporación de nuevos equipos pudo haberse realizado de manera paulatina sin dejar de operar la totalidad de líneas de verificación ya existentes. De esa forma, no se perdería la información de las condiciones del parque vehicular de la ciudad durante todo un semestre. Es claro que los nuevos permisionarios no tuvieron la capacidad técnica de hacerlo, y el gobierno avaló esa deficiencia sacrificando la calidad del aire de la ciudad.

· Se heredará un conflicto legal a la siguiente administración, que deberá defenderse ante los amparos de los anteriores concesionarios que exigen una fuerte indemnización, y al mismo tiempo tendrán que lidiar con los nuevos dueños. Lo anterior, sin que la actual administración conozca jamás los resultados de los verificentros que autorizaron, pues saldrán del gobierno antes de que concluya el semestre inaugural. Todos los platos rotos los tendrá que pagar el siguiente gobierno.

· No verificar garantiza la circulación de vehículos altamente contaminantes. La revisión semestral que los automovilistas realizan para determinar si deben cambiar su convertidor catalítico no se realizará debido a esta prórroga, y es previsible el aumento de las emisiones contaminantes.

Aunque el Secretario de Finanzas ha declarado que el gobierno de la ciudad no perderá ingresos por cancelar la verificación un semestre, ya que los ingresos por este concepto son mínimos, la Circular 088/15 establece que los Centros de Verificación Vehicular autorizados deben de realizar una aportación al Fondo Ambiental de Cambio Climático por la cantidad de $20.00 por cada verificación aprobada y el 50% del total de los rechazos. Considerando el número de verificaciones y rechazos realizados durante el primer semestre de 2017, la pérdida de ingresos para el erario capitalino será de casi $35 Mdp.

Resulta indispensable conocer las razones reales de estas decisiones, porque modernizar los verificentros es importante, pero había una forma eficiente de hacerlo para que no resultara contraproducente. En la siguiente entrega analizaremos cómo esta medida aumentará la contaminación del aire.

