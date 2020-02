Cambiar al mundo desde la cultura

Boaventura de Sousa es un destacado científico social portugués; quizá su aporte más conocido sea la llamada "Epistemologías del sur", la cual hace hincapié en cómo los países del norte (metáfora para nombrar a los países más "desarrollados"; básicamente, la mayoría de los de América del norte y la Europa occidental) no sólo tienen hegemonía económica y política sobre los del sur, sino también, cultural.

Por ello, nuestros postulados teóricos y metodológicos suelen tener origen en países del norte. Allí se producen teorías de pretendido carácter universal; difícilmente pasa lo mismo en África, Asia o América Latina. De esta manera, se han creado formas hegemónicas de definir lo que es "importante" para investigar y desde qué perspectivas. Pero, según el propio Boaventura de Sousa, "la comprensión del mundo es mucho más amplia que la occidental" (De Sousa, 2011: 35). Es ahí donde cobra sentido su propuesta de crear epistemologías desde el sur.

Entonces, Boaventura de Sousa identifica una serie de procesos mediante los cuales "el sur se está armando epistémicamente" (De Sousa, 2011: 30). Por ejemplo, uno de los grandes pilares sobre los que descansa la ciencia occidental es la neutralidad. En teoría, la "buena ciencia" es aquella imparcial que sólo analiza y no toma partido, ya que "nosotros aprendemos con nuestra epistemología positivista que la ciencia es independiente de la cultura" (De Sousa, 2006: 18). De Sousa se posiciona en contra de esta postura científica positivista; para él, hay que ser objetivos, mas no neutrales. Es decir, ciertamente sigue siendo un objetivo importante "tener un conocimiento que queremos que sea riguroso y que nos defienda de dogmatismos" (De Sousa, 2006: 18); un ejemplo, a mi parecer, puede ser el no realizar análisis sobre ideologizados y hacerlos pasar por ciencia.

De lo que se trata es de hacer análisis rigurosos, pero, al mismo tiempo, acercarse a la realidad con una postura suficientemente abierta como para poder cambiar algunas de nuestras prenociones si es necesario. Desde mi perspectiva, eso sería objetividad para Boaventura de Sousa, lo cual es diferente de la pretendida neutralidad. En un mundo lleno de injusticias, no hay que ser neutrales. Por el contrario, hay que tomar partido en contra de las desigualdades y de las injusticias (sin dejar de ser rigurosos en nuestros análisis).

Por otro lado, de Sousa también ha creado un entramado conceptual y analítico que le da sostén a su propuesta de las epistemologías del sur; por ejemplo, lo que el autor denomina "sociología de las ausencias". En este caso, Boaventura de Sousa nos habla de los aspectos de la realidad social que han sido invisibilizados por las lógicas epistémicas dominantes. Mediante esta propuesta analítica, se busca superar los presupuestos de la modernidad occidental que mantienen que "la no existencia es producida bajo la forma de una inferioridad insuperable" (De Sousa, 2011: 31). Se rompe, así, con los límites de lo posible dentro de las posturas científicas dominantes y, en consecuencia, se hacen visibles nuevos caminos, como, por ejemplo, "un futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se van construyendo en el presente" (De Sousa, 2011: 32) y que sirven para superar las estructuras sociales injustas.

Boaventura de Sousa también ha propuesto lo que denomina "traducción intercultural" de saberes. En este caso se trata de crear mecanismos que posibiliten intercambios y comunicación entre las distintas formas de interpretar el mundo y que, en consecuencia, las modernas occidentales no sean las únicas "válidas" en torno a las cuales se construya la legitimidad o validez de las demás. Ello tiene una implicación importante: las formas occidentales de construir el conocimiento deben dejar de ser consideradas necesariamente superiores para ser una forma más de interpretar el mundo.

Para terminar, detrás de estas posturas hay un claro trasfondo político: además de partir de una mirada más rica y diversa de la realidad, se propone crear mayor igualdad cultural entre las distintas regiones del mundo; particularmente, entre el norte rico y el sur pobre. Ciertamente, la igualdad cultural no es suficiente para crear sociedades totalmente justas; pero sin ella, tampoco puede haber justicia plena.

Cuitlahuac Galaviz*

Doctorante en Estudios del Desarrollo. Problemas y perspectivas latinoamericanas por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Sociología política por la misma institución y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Contacto:cuitlahuacgalaviz@hotmail.com