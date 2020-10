Cambiando la historia

Una de las tentaciones de todo régimen que aspira a volverse totalitario es la de imponer una versión de la historia con sus personajes y sus reivindicaciones; con sus mitos y sus mentiras, y con sus héroes y sus villanos. Una versión de la historia que borre todo aquello que no le beneficie al totalitario en potencia y que dibuje su gobierno como el resultado de una lucha social justa y profunda... básicamente lo que hace la 4T, desde llamarle 4T a su sexenio, es eso, pero no es lo único, ni lo más preocupante, algunos comentarios al respecto:

· Un gran ejemplo de querer cambiar la historia es la prisa y la obsesión por desmantelar programas exitosos como lo fue el Seguro Popular para instaurar una mala versión a la que llamaron INSABI, dejando fuera del sistema de salud a más de 50 millones de mexicanos. No hacía falta un cambio de sistema de salud, lo empeoraron y además lo empeoraron en el peor momento posible.

· La definición de 4T niega la etapa más importante del México moderno y fue la consolidación democrática en el 2000. Con López Obrador no llegó la democracia (aunque él lo repita cada vez que pueda); de hecho, gracias a que ya había democracia pudo llegar un demagogo como López Obrador.

· De hecho, el mito fundacional de Morena en el que López Obrador asegura que tanto Calderón como Peña Nieto le robaron las elecciones es una gran mentira y todo mundo lo sabe. Cada vez que lo repite se ven las caras (incluso de sus propios partidarios) de algo entre pena y risa.

· Las peticiones de que España y el Vaticano pidan disculpas por la Conquista son francamente ridículas. Quitar el monumento a Colón para seguirle el juego al presidente desde la Ciudad de México también. En serio ¿es muy difícil entender que México es una fusión cultural?, no somos indígenas ni tampoco somos españoles; somos mexicanos. No vamos a tener liga de pelota mesoamericana, ni tampoco una gran afición por la pelota vasca. Colón es un personaje con grandes claroscuros en la historia y tendrá sus partidarios y sus detractores, pero no se puede dejar de reconocer que es parte de la historia... igual que Hidalgo, Maximiliano, Juárez, Madero, o cualquier otro.

· La petición a la Primera Dama que no es primera dama, sobre el Penacho de Moctezuma me pareció divertida. Cuando lo vi pensé que venía de un medio de broma, pero no, parece que es en serio... los pleitos históricos absurdos... sino me falla la memoria eso es muy claro y se acordó que nos regresarían el famoso Penacho si nosotros devolvíamos los restos de Maximiliano... ¿no era algo así en lo que quedó ese rollo hace décadas?

· En fin, ya sólo falta que se inicié desde el Gobierno Federal una persecución de los Tlaxcaltecas por haber apoyado a Hernán Cortés... si se pide que se disculpe el Vaticano y España, deberían empezar por los Tlaxcaltecas, que están más cerca y tienen más responsabilidad en que se consumara la caída de Tenochtitlán.

Es curioso, pero debería ser fácil de entender que no se pueden ni se deben imponer ciertas cosas. En lo personal también preferiría el béisbol, pero en México se prefiere el futbol (así, sin acento en la u). Es un tema que va mucho más allá de dónde invierta o no el gobierno y por mucho que se intente imponer, un gusto popular se construye de un modo distinto. No es a capricho de alguien en específico... lo mismo pasa con la historia. Por mucho que López Obrador se sienta el padre de la democracia, llegó bastante tarde al tema. Cuando esa batalla se dio él formaba parte del PRI y estaba entre lo que no querían democracia, luego su interés lo llevó a otros lados. La democracia de este país la construyó el PAN desde la oposición en 60 años de trabajo, y la transición a la democracia fue el gobierno de Fox, por mucho que lo quiera negar López Obrador. Fox no estuvo en el PRI, lo combatió; igual Castillo Peraza o Luis Felipe Bravo Mena, y mientras ellos (y muchos otros) construían la democracia López Obrador obedecía en la tradición priísta.

Para los fines del presidente debería de ser irrelevante cualquier reivindicación histórica ya que es su labor en el presente, pero a falta de resultados pues a ver si recuperamos el famoso Penacho de Moctezuma o se disculpa alguien por la conquista... quien sea, para al menos tener algo qué decir. Algo como "logramos..." algo...

