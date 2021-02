Breves de Trump: el DACA, Michael Cohen culpable…

Refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump sorprendió esta semana al declarar que “le gusta el nuevo líder mexicano”, planteando con esta afirmación que la relación con México podría ser mejor que con Enrique Peña Nieto.

Y mientras a Trump sólo el tiempo y, por supuesto, una poco probable estabilidad en sus estados de ánimo le darán la razón sobre una mejor relación con México, su administración se concentró en los siguientes temas.

· El fallo de un juez del distrito federal en Texas sobre el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) podría entrar en conflicto con las órdenes de los jueces federales en California, Nueva York y Washington que forzaron al gobierno de Trump a continuar aceptando solicitudes de renovación del Programa. El nuevo dictamen sobre el DACA podría permitir que la administración Trump pueda decidir qué orden seguir si continuar con las renovaciones o dejar de hacerlo, lo que a su vez aceleraría el proceso ante la Corte Suprema la cual podría otorgar una suspensión total del DACA que de no suspenderse llevaría a que el DACA se aplique en unos estados y en otros no.

· El ex abogado y asistente de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de ocho cargos, incluidos infracciones de financiamiento de campaña, fraude fiscal y declaraciones falsas a los bancos. Cohen enfrentará una sentencia de prisión de tres a cinco años.

· La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso la nueva “Regla de Energía Limpia Asequible” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía eléctrica a base de carbón. La nueva regla energética de Trump hace retroceder las regulaciones de la era de Obama pero también, en un análisis detallado del nuevo plan de la EPA se encontró que, podría causar entre 470 y 1,400 muertes prematuras anualmente para 2030.

· Mike Pompeo anunció que Steve Biegun dirigirá la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte y dirigirá las negociaciones para la desnuclearización del régimen de Kim Jong-un. Steve Biegun ha ocupado los cargos de vicepresidente de asuntos internacionales de Ford Motor Company, asesor de seguridad nacional del senador Bill Frist, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional con el presidente George W. Bush y jefe de gabinete del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

· Reality Winner, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por filtrar información a un medio de comunicación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Seguridad Nacional condicionada

@alifur1 | @OpinionLSR | @lasillarota

