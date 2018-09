Es la segunda vez que Bono es recibido por un Pontífice; en 1999 se reunió con Juan Pablo II, 10 años después estuvo en la audiencia con un grupo de artistas en la Capilla Sixtina con el Papa Benedicto XVI.

El cantante de rock Paul David Hewson, más conocido como Bono Vox de U2, fue recibido la tarde de este miércoles 19 der septiembre por el Papa Francisco en la Casa Santa Marta; el motivo de la visita presentar al Papa los resultados de la fundación One de la que es cofundador, y se encuentra activa en el campo de la educación, con más de 10 millones de miembros en todo el mundo, pero, sobre todo, para hablar sobre la sinergia que tendrán con "Scholas Occurrentes" que trabaja por la formación y el desarrollo de niños y jóvenes de todo el mundo, independientemente del origen o religión que profesen.

Como sabemos Scholas Occurrentes fue creada por voluntad de Jorge Mario Bergoglio cuando era cardenal de Buenos Aires, para garantizar una formación y una educación a cientos de miles de niños, jóvenes y adolescentes de 190 países mediante el arte y el deporte; se volvió pontificia por voluntad del Papa Francisco, la dirige el argentino José María del Corral, presente en la reunión de ayer.

Tras la audiencia Bono Vox y Corral se reunieron con los medios que cubren al Papa, incluso fueron presentados por el vocero Papal, Greg Burke. Bono de entrada definió su encuentro con el Papa como un flechazo, y de José María del Corral dijo en broma que no sabe bien a bien qué van hacer juntos pero "por ahora solo hemos tenido un enamoramiento recíproco".

El cantante recordó que cofundó en 2004 la organización One para combatir la extrema pobreza y prevenir enfermedades en países del tercer mundo, especialmente en África, e indicó que actualmente tiene "10 millones de miembros". Uno de los objetivos actuales de esta organización es lograr que "130 millones de niñas que no pueden ir a la escuela por el hecho de ser niñas" lo hagan. [...] Estamos muy interesados en la educación y en lo que Scholas está haciendo", expuso, al tiempo que reconoció la labor innovadora que desarrolla la fundación pontificia.

Aseguró Bono su apoyo a Scholas, y a sus "innovodares proyectos", en la gran misión de generar una "revolución educativa", que ayude a que los jóvenes descubran que la vida tienen sentido. Algo por lo que también trabaja su propia Fundación, One. Al lado del director mundial de Scholas, José Maria del Corral, el cantante de U2 insistió: "Estamos muy interesados en la educación y estamos conmovidos por lo que Scholas está haciendo: son cosas muy innovadoras, con las que se está preparando el futuro, una educación en muchos contextos diferentes, estando con las personas en las comunidades".

Bono explicó que "uno de los temas centrales, por el momento, es que 130 millones de chicas no van a la escuela porque son chicas".

Por su parte María de Corral hizo una pequeña introducción en la que resaltó algunos de los aspectos más destacados de esta audiencia del Papa con el cantante, quien tuvo la oportunidad de compartir la historia de sus inicios en el mundo musical, no exento de dificultades y obstáculos; escribió las conversaciones con Bono como emocionantes y alabó que el cantante quiera "comprometerse en la revolución educativa", no solo en África, "sino en el mundo entero".

Y con respecto al Papa Francisco el cantante dijo que el diálogo entre ellos fue natural y fluido -hacia donde tuviese que ir- , tocando temas de gran interés actual, como la educación de los jóvenes, especialmente de las niñas que en varios países del mundo sufren marginación y exclusión sólo por ser mujeres.

También abordaron el futuro del comercio y cómo promover los objetivos sostenibles de desarrollo, también hubo espacio para hablar sobre el Cuidado de la Casa Común, y la encíclica Papal Laudato Si´.

Se detuvieron para hablar sobre "los cambios que deben darse a nivel local y sobre cómo debemos replantear la "bestia salvaje" que es el capitalismo, que no es inmoral, sino amoral, y que exige nuestro compromiso". El Papa está muy interesado en eso, comentó.

Obviamente, y sobre todo por ser irlandés, Bono abordó con el Papa el tema de los abusos sexuales en su país, a propósito de su reciente visita con motivo del Encuentro Mundial de las Familias...

"Como acaba de regresar desde Irlanda, inevitablemente hablamos sobre su horror por lo que sucedió en la Iglesia", dijo Bono a periodistas. La expliqué -dijo Bono-, que a algunos les parece que los abusadores recibieron más protección que las víctimas.

Y subrayó que pudo "ver el dolor" en el rostro del Papa. "Sentí que fue sincero y creo que es un hombre extraordinario para estos tiempos extraordinarios", dijo emocionado.

Recordemos que durante su reciente viaje a Irlanda Francisco pidió perdón -de nuevo-, por los numerosos abusos que durante décadas sufrieron las víctimas a manos de miembros del clero.

Francisco reconoció que la Iglesia Católica no supo enfrentar de forma adecuada el escándalo de abusos sexuales. "Mi visita a Irlanda, además de la gran alegría, tenía que hacerse cargo del dolor y de la amargura por los sufrimientos causados en el país por los varios tipos de abuso, también por parte de miembros de la Iglesia, y por el hecho de que las autoridades eclesiásticas en el pasado no hayan sabido afrontar de manera adecuada estos crímenes", dijo en la Audiencia General del miércoles a finales de agosto. Ese es el tema del Papa Francisco y no dará marcha atrás.

Por cierto, dijo el cantante irlandés que en 2009 se reunió con Benedicto XVI durante la audiencia con un grupo de artistas en la Capilla Sixtina. Pero esta es la segunda vez que Bono es recibido por un Pontífice, en 1999 lo hizo Juan Pablo II en el marco de la campaña que estaba apoyando el cantante llamada "Jubileo 2000" que tenía como objetivo luchar para acabar con la deuda exterior de los países del tercer mundo.

En aquella ocasión nos quedó de recuerdo el momento que Bono regaló a Juan Pablo II sus icónicas gafas de sol, que habían llamado la atención del pontífice y que no dudó en ponérselas.

Francisco ha recibido en audiencia a varios personajes, entre ellos los actores Leonardo DiCaprio y Angelina Jolie, así como a la cantante Katy Perry.

La visita de Bono es nota, duró cuarenta minutos, más larga que varios jefes de Estado...

Al Papa le encantó la visita de Bono, quien es amigo de sus amigos, y le devolvió el gesto regalándole un olivo de la paz.

Se despidieron cariñosamente y Bergoglio le hizo al cantante de rock una petición especial...

"Reza por mí, por favor, no te olvides de eso".

Ambos personajes hicieron "click", Bono hará sinergia con Scholas, ¡enhorabuena!

