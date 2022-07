Benedicto XVI está vivo, no lo maten antes de tiempo

A las 18:27 horas del lunes 11 de Julio -tiempo de México- la "cuenta oficial" de Twitter @BischofBatzing, de Mons. Georg Bätzing, afirmó en inglés "Pope emeritus Benedict XVI is dead" frase que iba acompañada de una foto del prelado alemán y sus cargos actuales como pastor de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana; aunque decía que era una "cuenta oficial" no contaba con una paloma azul verificada al lado del nombre, pero se volvió tema del momento, el denominado trending topic.

Ese mensaje perverso duró poco menos de una hora. Fue difundido en redes sociales y medios electrónicos, portales de periódicos y hasta figuras públicas le dieron vuelo. Otros decidieron no dejarse llevar por el Dios rating.

Comparto cómo me enteré y lo que hice...

Quince minutos antes de las 19 horas, me encontraba en una reunión de trabajo alejado de mi ordenador y con el teléfono en modo vibración, empero ante tanta insistencia decidí responder al llamado, era mi amigo Carlos Olmos, analista versado en noticias, quien directo y para no perder tiempo preguntó si era cierta la noticia que se difundía...

¿De qué?, le pregunté. Quedé impactado con la respuesta. No sabía nada, estaba desconectado desde las 18 horas. Salí de la reunión y empecé a hacer llamadas con especialistas en el tema, no me confirmaron ni desmintieron, sólo lo que estaba en la red en varios noticieros.

Confieso que de repente pensé que Benedicto XVI ya había cerrado su ciclo y había sido llamado a la Casa del Padre. Tenía lógica, apenas en abril había cumplido 95 años, y la fuente de la "noticia" se había originado en la cuenta "oficial" del líder de la Iglesia Católica alemana, y como sabemos el papa emérito es alemán.

Empero, decidí dudar. Investigar en la red y no retuitear la noticia, algo no me gustaba, tenía que estar 100% seguro del supuesto deceso para emitir alguna reacción, quedé de regresar la llamada a Olmos...

De inmediato me metí a la computadora y decidí hacer consultas en la red, leí que ninguna cuenta de la Santa Sede - como Vatican News y L'Osservatore Romano-, e incluso el mismo Papa @Pontifex_es decían algo. Había silencio y pensé que, debido a la hora de diferencia con México, allá eran 2 de la mañana, pero hasta donde sé en la Sala Stampa hay periodistas de guardia.

Y me dije, una noticia de esa magnitud se hubiera dado a conocer Urbi et Orbi -a Roma y al mundo- por la Santa Sede, y lo hubieran traído todos los medios en el mundo sobre italianos, y no fue el caso.

Y en eso estaba, hasta que apareció mágicamente un tuit de Valentina Alazraki, eran las 18:59 horas, 34 minutos después de que se emitió el tuit, publicó 14 palabras:

Hasta este momento el Vaticano no ha confirmado muerte del papa emérito Benedicto XVI — Valentina Alazraki (@valealazraki) July 11, 2022

De inmediato le marqué a Carlos Olmos comentándole lo que había encontrado en mi búsqueda, sobre todo el tuit de Valentina, a quién conoce bien como una persona versada en esos temas, no es casual que sea la decana de la Sala Stampa, y me permití dar mi primera opinión, eran las 19:07 horas:





La Santa Sede No ha confirmado aun el deceso del papa emérito Benedicto XVI, aunque lo haya dicho la Conferencia del Episcopado aleman..

Hay que esperar.. pic.twitter.com/vetWTjbAmH — Fred Alvarez Palafox (@fredalvarez) July 12, 2022

Y seguí en el mismo tono respondiendo en mi cuenta de Twitter.

Debo decir, que, gracias a ello, pudimos parar "momentáneamente" el rumor, hasta que por fin a las 19: 20 horas se paró todo.

Justo a las 19:20 horas el creador de la cuenta falsa, el seudo periodista Tommasso Debenedetti, escribió en la misma cuenta que había suplantado la identidad digital del obispo Bätzing y que la noticia era un bulo, escribió: "Cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti".

Nos recuerda Felipe Monroy que Debenedetti ya había ´matado´ a Benedicto XVI el 8 de marzo del 2012 a través de una cuenta falsa suplantando la identidad del cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone.

En efecto, no es la primera vez que Debenedetti usa cuentas falsas de obispos y cardenales católicos para difundir noticias falsas; también ha difundido noticias engañosas sobre las muertes de figuras políticas y del mundo de la literatura, como Mario Vargas Llosa e Isabel Allende, y reconoce que lo hace por divertirse, que lo hace "como un juego, para que la gente comprenda que las redes sociales son propicias al engaño y a la comunicación fraudulenta. Es importante demostrar que las personalidades son fáciles de suplantar".

Este asunto nos lleva a discutir y a cuidar a la red social de gente como Debenedetti, contaminó la red, es como contaminar el agua o los alimentos de la gente...

Ahora bien, no es la primera vez que matan al papa Benedicto XVI.

Recuerdo que a finales de marzo de 2018 corrió el rumor difundido en Italia a través de redes sociales, en los que incluso se incluyeron fotografías que mostraban al papa emérito muy delgado y frágil de salud, al grado de que la falsa noticia sobre su muerte fue publicada en línea por el sitio Il Quitidiano del Lazio. Tiempo después la nota fue retirada de la web y el diario italiano pidió perdón, explicando que le habían creído a una fuente que consideraban confiable.

Recuerdo que esa misma tarde para acallar rumores, el papa Francisco visitó a Benedicto XVI para darle las felicitaciones anticipadas de Pascua.

Véase: ¡No lo maten antes de tiempo, tranquilos!

El papa alemán hasta dónde sabemos está bien de salud para un hombre de su edad, recientemente cumplió 95 años. Su estado de salud es frágil como él mismo lo reconoció aquel el 11 de febrero de 2013, cuando dijo en latín:

"...He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio de mi Ministerio. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma y sucesor de Pedro".

Espero que Benedicto XVI cumpla 100 años.

No se vale lo que ese periodista hizo, enviarlo anticipadamente a la Casa del Padre. Como dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo; hay tiempo de nacer y tiempo de morir; esperemos que viva 100 años.

La comunicación es algo sagrado, nos dice el papa Francisco y pide saber hacerlo con honestidad y autenticidad, y con la verdad por delante.

En una reciente charla con su paisana Bernarda Llorente, presidenta de la agencia de noticias Télam, el papa argentino analizó el rol de los medios y cuestionó las formas en que se desenvuelve el periodismo actual. "Te da la impresión que tienen una metralla en mano para destruir gente", lamentó y enumeró los cuatro pecados capitales de la profesión.

Parte de esa entrevista se difundió el pasado viernes 8 de julio en la mañanera de Palacio Nacional, y que en lo personal publiqué completa.

PD. Este asunto de rumores perversos en torno a la Santa Sede se pudo de moda como lo comentamos aquí hace un mes cuando empezaron algunos medios a especular con el rumor de la renuncia anticipada del papa Francisco para el mes de agosto. Nada que ver, de momento: ¿Renuncia del papa Francisco? en La Silla Rota.

Y este 12 de julio lo reiteró en una entrevista exclusiva con María Antonieta Collins y Valentina Alazraki, y les comenta de los rumores de su salud y las especulaciones de la renuncia anticipada: "En este momento no siento que el Señor me lo pida (la renuncia), y si sintiera que me lo pide, sí, la doy", les dijo...

No sabemos cuándo se hizo la entrevista, se dio a conocer el martes; recomiendo verla, de hecho, son varias las entrevistas que ha dado en los últimos días.





Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.