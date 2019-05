Bellas Artes y La Luz del Mundo...

No estoy de acuerdo con vos pero respetaré hasta la muerte tu derecho a expresarte, decía el profesor Voltaire.

ยท Varios políticos de Morena, quizá sin darse cuenta, fueron a rendir pleitesía -y desearle larga vida- al apóstol de Dios, Naason Joaquín García, en su cumpleaños número cincuenta...

La mañana del jueves 16 de mayo una nota de El Universal firmada por Antonio Díaz y Sonia Sierra, empezó a generar ruido de que el templo de la cultura nacional había sido profanado.

¡Nada que ver!

De inmediato el tema se convirtió en tendencia en las redes sociales y todo mundo se dedicó a opinar, algunos sin conocimiento del tema. Otros pidieron sin más la renuncia de las autoridades de la cultura por haber autorizado un acto de culto público en un recinto cultural. ¡Las redes sociales se cimbraron!

Vi el video, analicé el tema, leí el nombre del senador que pidió el recinto cultural y de repente casi lo confundo con su padre Rogelio Zamora Barradas a quien conozco desde hace años.

Rogelio ha sido eficaz operador del movimiento laical de la Luz del Mundo; ha sido diputado federal por el PRI, intentó ser Asambleísta de la Ciudad de México en las elecciones de 2007, sin éxito. Entonces fue acusado de estar impedido por ser ministro de culto, no era correcto...

Años después registró sin problema alguno la Agrupación Política Nacional "Expresión Ciudadana" con la cual pudieron hacer alianza con varios partidos políticos; en 2018 hicieron alianza con el PRD y gracias a ello consiguieron un escaño en el Senado, el de Rogelio Zamora García quien fue suplente de Juan Zepeda (recomiendo leer a Alejandro Sánchez en El Heraldo: El senador de la Luz del Mundo que engañó al PRD...).

Semanas después Zamora García -hijo de Zamora Barradas- brincó a la bancada del PVEM, y desde ahí consiguió sin problema alguno el recinto de Bellas Artes.

El tema de la Luz del Mundo estuvo en el ojo del huracán...

Quizá ante la presión mediática los funcionarios de la 4T cometieron errores de comunicación de lo que realmente sucedió esa noche del día del maestro en Bellas Artes.

Una semana después de los hechos habló el Presidente López Obrador.

- ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Sí debe de haber sanciones o si se tendría que separar del cargo a los responsables del Instituto de Bellas Artes. (Alejandra Frausto Guerrero y Lucina Jiménez, titulares de Cultura y el INBAL, respectivamente), le pregunta Misael Zavala, reportero de El Universal, al C. Presidente.

La respuesta presidencial fue que si bien hay que ser laicos, debemos ser tolerantes; es decir, no ser tan rígidos en este tema: "Pienso que se debe de evitar que se den estas cosas, si se producen y si están prohibidas, pero no crear un ambiente de intolerancia. Por ejemplo, (no) por este hecho suspender a la directora o al director, renunciar.

Agregó que en dado caso las autoridades de cultura "que ofrezcan disculpa, que reconozcan sí hubo error, pero también tenemos que respetarnos todos, o sea, ese es mi punto de vista. Entonces, si se mintió que se ofrezca una disculpa, pero me molesta mucho a mí la intolerancia; o sea, tenemos que aceptarnos más todos y aportar más a la libertad, que podamos convivir todos, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones y ateos y libres pensadores y agnósticos y de todas las clases, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. No ser tan rígidos. Ese es mi punto de vista...".

Y ofreció que iría a la mañanera la secretaria de cultura, Alejandra Fraustro. "Vamos a ventilarlo. Vamos a polemizar sobre esto. Es interesante. No está de más. Vamos a verlo...", dijo...

Y un día después -ayer miércoles 22 de mayo-, acudió la señora Fraustro a la conferencia, reiterando lo que ya habían dicho en un comunicado oficial de que lo que ocurrió la noche del 15 de mayo fue un concierto, y no un homenaje -y menos- un evento religioso...

Fraustro dijo que, tras este evento, se tomó la decisión de que el Instituto Nacional de Bellas Artes revise los protocolos, por lo que se suspenderá temporalmente cualquier evento privado. Además, solicitó al Órgano Interno de Control dar vista en caso de que un servidor público hubiera incurrido en alguna falta.

¿Qué dijo la Secretaría de Cultura?

Textual que "el senador solicitó, previo al evento, el poder otorgar o realizar un homenaje al señor Naasón Joaquín García, representante de la Iglesia La Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores...

Y subrayó "repito, no hubo ningún homenaje, ni ningún evento religioso de culto alguno".

Fraustro informó que se llevó a cabo el concierto en tiempo y forma, pero que a partir de esto, tomamos las siguientes acciones:

i) En primer lugar, instruí a la directora general del INBAL a que se revisen los protocolos y se suspenda temporalmente cualquier evento privado hasta que no se tenga claramente revisado cuáles son los protocolos y reglamento, actualizarlo en caso de ser necesario, pero la reglamentación que se cuenta actualmente considera el respeto a nuestro marco jurídico, al Estado laico.

ii) Asimismo, le solicité dar visto al órgano interno de control en caso de que algún servidor público hubiera incurrido en alguna falta y atender a los cuestionamientos de la opinión pública que tuviera al respecto...

Mucho ruido en este tema.

Coincido esta vez con lo expresado por el C. Presidente con el de que hay que ser tolerantes...

En serio no hay que alarmarnos.

Esa noche en Bellas Artes no hubo un servicio religioso ni nada que se le parezca. Hubo un concierto musical de gran nivel, basta ver el programa; participaron el Coro de la Asociación Religiosa, la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de la Marina, así como once cantantes de ópera.

El error fue la propaganda que se difundió en días previos. Bastas ver los espectaculares que se pagaron en varias partes de la Ciudad.

Se dijo que se celebraría una obra titulada "El guardián del espejo", como un homenaje con motivo del cumpleaños del líder religioso, el apóstol de Dios Naason Joaquín García., líder mundial de la Asociación Religiosa (AR) La Luz del Mundo..

La invitación fue a integrantes de la AR y a cientos de fieles, y obviamente asistieron invitados especiales, como el presidente del Senado Martí Batres Guadarrama quien asistió de etiqueta como lo pidieron; también se destacó la presencia del diputado federal, presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer; así como los senadores Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Félix Salgado Macedonio, Gabriela Benavides, Roberto Moya y Juan Manuel Fócil, entre otros...

Curiosamente no hubo nadie de Gobernación...

¿Raro?

¿Sabían acaso lo que ocurriría?

Además pudimos ver pantallas gigantes y sillas en la explanada de Bellas Artes para acoger a miles de feligreses que no pudieron entrar y además las autoridades dieron facilidades para transmitirlo en vivo por internet...

Los errores fueron de la autoridad.

Hay que decir cómo fue.

El senador del Partido Verde, es feligrés de la Iglesia y le quiso festejar el cumpleaños ¡a su líder en el recinto de Bellas Artes!

No había necesidad.

Pudieron haberlo hecho en cualquier otro espacio sin problema alguno como en el Auditorio Nacional, o en la Catedral de Guadalajara donde caben más 12 mil personas sentadas, y donde regularmente se festejaba al otrora líder autodenominado también apóstol de Dios, Joaquín Flores, hijo del fundador, muerto en 2014.

¿Cómo fue?

Un boletín oficial dice que "la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se rentó -a 185 mil 413 pesos- a petición del senador Rogelio Zamora Guzmán", quien hizo la solicitud en papel oficial y en su calidad de integrante de la LXIV Legislatura y miembro de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Según el oficio recibido el 1o de febrero de 2019, el espacio se usaría con el fin de realizar una "Representación Cultural y Artística Musical, gratuita, desarrollada por un ensamble de los Coros Monumentales de las organizaciones con las que se reunió en Los Ángeles", entre éstas, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México".

Añade el comunicado que "los ensayos de cantantes y orquesta se llevaron a cabo sin que en ningún momento se señalara frase alguna con sentido religioso, ni se mencionara el pretendido homenaje".

No dijeron en el boletín que trataron mal a los trabajadores enviándolos a otros recintos.

Además, qué necesidad de hacer la petición del alquiler o préstamo del recinto cultural en papel oficial...

Al final se canceló el homenaje al apóstol -léase ministro de Culto- incluso las autoridades estuvieron a punto de cancelar todo el evento -lo cual hubiera sido más grave- y decidieron realizar el programa por "respeto a los asistentes"; pero, reitera que el INBAL no permitirá ninguna actividad que vulnere la institucionalidad de sus recintos culturales; y concluyen el boletín con la amenaza de proceder legalmente: "El Instituto se reserva el derecho de proceder legalmente, toda vez que se pretendió el uso de una infraestructura pública para fines ajenos a los que se había autorizado y que vulneran el carácter laico del Estado".

Con todo respeto pero, ¿qué tiene que ver el Senado con un homenaje a un líder religioso?

¿Por qué solicitar el recinto con papelería oficial?

Ninguno...

Aun así, todo iba viento en popa, se corrieron las invitaciones, se hicieron las confirmaciones y se invitaron a personalidades etcétera.

E incluso en algunas invitaciones podemos leer los logotipos de varias instituciones como el INBAL y la Secretaría de Marina.

Entonces, ¿cuál fue el error?

La autoridad cultural quiso complacer en todo a quien hizo la petición del alquiler del recinto y discriminaron a los artistas y trabajadores del arte como a la Orquesta Sinfónica Nacional y los músicos de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes debido a que no los dejaron usar el teatro en los días previos al evento.

¡Error!

Y acá entre nos, las autoridades culturales se asustaron cuando el tema -gracias a El Universal-, se volvió viral e intentaron curarse en salud.

Basta leer despacio el comunicado #689 del INBAL, emitido el jueves 16 de mayo; que reza que "en ningún momento incumplió con la normativa vigente en el caso del concierto".

El quid es que al final se canceló el homenaje al apóstol y decidieron realizar el programa por "respeto a los asistentes".

Obviamente la autoridad cultural mintió y por lo menos debió ofrecer disculpas como lo dijo López Obrador. Sabían lo que iba a ocurrir a las 20 horas del 15 de mayo, los espectaculares son evidentes: "Homenaje al Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García".

En lo personal he asistido durante muchos años a varios actos culturales y de culto público de distintas denominaciones religiosas...

Hace años la Sociedad Bíblica de México que dirigía entonces el Reverendo Abner López nos invitó a un concierto musical de arte sacro en Bellas Artes donde participaron pastores y fieles de distintas denominaciones religiosas además de políticos de varios partidos.

Nadie se quejó nadie dijo nada, y todos disfrutamos el espectáculo cultural...

Hay que decirlo una y otra vez, en Bellas Artes no hubo ninguna violación al estado laico ni a ninguna de las nomas de la Ley reglamentaria del 130 Constitucional.

Ni siquiera hubo violaciones al artículo 1 del Reglamento para el Uso del Teatro del Palacio de Bellas Artes, que establece que el recinto "se destinará exclusivamente a espectáculos artísticos y culturales de calidad superior. Queda, en consecuencia, terminantemente prohibida la celebración de actos que no participen de aquellos caracteres y que no contribuyan al fomento de la cultura artística o científica del país".

El vocero de la Iglesia, Silem García, dijo a la agencia APRO que "el apóstol (...) fue en calidad de invitado al evento en el Palacio de Bellas Artes. Jamás se mencionó ahí que fuera un homenaje para él. Se trató de un espectáculo estrictamente artístico y cultural".

โ€“ ¿No fue entonces un evento de carácter religioso?, le inquiere Rodrigo Vera.

No, de ninguna manera. No hubo ni oraciones ni alabanzas. Nada de eso. Fue una puesta en escena de un espectáculo operístico. Eso fue todo...

No es cierto, el espectacular es claro...

Nuestro país es plural y tienen una enorme diversidad religiosa. Desde diciembre de 1992 cuando se emite el primer registro a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en México hasta la fecha, se han emitido 9 mil 359 registros en la Secretaría de Gobernación.

En este país hay católicos por supuesto -la gran mayoría-, pero también hay de todas las denominaciones de evangélicos -bautistas, metodistas, presbiterianos, cuauqueros, anabaptistas, pentecostales-, hay minorías de luteranos, judíos, predicadores del Islam, en fin...

Somos más de 120 millones de mexicanos, de todas las religiones: México es plural en lo político, pero más en lo religioso.

Soy una persona que siempre he estado a favor de la libertad religiosa y la no discriminación e incluso estoy convencido que cualquier ministro de Culto que quiera lanzarse como candidato a un puesto de elección popular; pueden hacerlo con la nueva Ley. Aunque el articulo 130 y la Ley reglamentaria no lo permitan, otros artículos de la Constitución sí. Cualquier Ministro de Culto puede incursionar por ahí.

Lo que es grave es que no podemos violentar nuestro estado laico. Nos ha costado mucho trabajo, estar como estamos. Hay que cuidarlo...

La Iglesia la Luz del Mundo ha defendido el estado laico, es mexicana y tienen miles de seguidores en México y el mundo... De hecho fue de las primeras en registrarse cuando se dieron las reformas constituciones y reglamentarias; los integrantes de la Luz del Mundo tienen sólo 237 ministros de Culto, de los 87 mil 871 que existen en el país...

Hoy en nuestro país se reconoce la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas; eso sí, está pendiente una ley reglamentaria del 24 en la cual debería detallarse en qué consiste esta libertad y cómo se va a ejercitar. También falta reglamentar el 40 constitucional en materia de estado laico...

Además, es claro el precepto 29 constitucional, que está el mandato fundamental de que no pueden restringirse en forma y modo alguno las libertades de pensamiento, de conciencia y de profesar creencia religiosa alguna.

Han existido violaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público varias veces y nadie ha dicho nada...

¿Casos?

Muchos, algunos los hemos documentado en este espacio...

PD. Para conocer más de la Iglesia recomiendo leer a René De la Torre, "Los hijos de La luz. Discurso, identidad y poder en La Luz del Mundo", U. de G./ITESO/CIESAS, 1995, y a colegas como Roberto Blancarte Pimentel y a Bernardo Barranco en Milenio y charlar con el Dr. Elio Masfarrer de la ENAH... Ah, y otro investigador de la Universidad de Guadalajara...

