Bartlett y la corrupción

En junio el embate contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y el empresario Alonso Ancira despertó (otra vez) la esperanza de que por fin había iniciado la cacería contra los corruptos del pasado. Era el espejismo del combate a la corrupción.

Manuel Bartlett fue exhibido en una investigación periodística del equipo de Carlos Loret de Mola con una gran cantidad de propiedades. Escurrió el bulto. Y al final Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, lo exoneró el 19 de diciembre. Regalazo de Navidad al director de la CFE.

Es curioso cómo cada gobierno promete no parecerse a sus antecesores, pero terminan siendo iguales. O peores.

Es conocida la historia de que en 1982 el presidente Miguel de la Madrid inició una campaña contra la corrupción. ¿La razón? A su predecesor, José López Portillo, lo acusaban de despacharse con la cuchara grande. Había que quedar bien con el respetable y para ello De la Madrid creó la Secretaria General de la Contraloría General de la Federación, hoy conocida como Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de una "implacable", al menos sus fans así la describen, Irma Eréndira Sandoval.

Los gobiernos priistas se la llevaron muy tranquila. Fue hasta la primera transición con Vicente Fox en el 2000 que llegó el flamante "zar anticorrupción", Francisco Barrio Terrazas. Pero tropezó con su lengua: prometió "peces gordos" y no llegó ni a charales y de "bárbaro del norte" solo tuvo el mote. No pudo o no quiso.

Los presidentes tienen acostumbrado al pueblo (bueno o malo) a la bonita tradición de detener a personajes relevantes como símbolo.

Carlos Jonguitud, líder del SNTE; Rogelio Montemayor, ex director de Pemex; Raúl Salinas, el hermano incómodo de Carlos; Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex; Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE. La lista ha permitido publicar libros que llenarían bibliotecas dedicadas a la corrupción.

En abril de 2007 descubrí periodísticamente que Muñoz Leos había desviado mil 704 millones de pesos, derivado de un reporte de la Auditoría Superior de la Federación. El entonces titular de la SFP, Germán Martínez Cázares, fugaz director del IMSS con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy senador flamantísimo de la 4T, persiguió a Muñoz Leos. En 2015 encontré a Muñoz Leos muy tranquilo en un Sanborns de la colonia San Miguel Chapultepec. "He ganado todos los procesos", me dijo.

Por eso mismo insisto en que el combate a la corrupción es un espejismo. Y el caso de Manuel Bartlett apenas es una muestra de que a los amigos justicia y gracia. Quizá Irma Eréndira Sandoval tenga la razón jurídica. Pero si ella fuera de oposición estaría en el piso gritando "¡al corrupto, al corrupto!"

Punto y aparte. Desde agosto autoridades del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), de la SEP de Esteban Moctezuma, despidió a personal. Como en muchas oficinas del gobierno federal, por órdenes del presidente López Obrador de acabar con los "excesos". En La S illa Rota describimos el drama de la ola de despidos durante todo el año. Documentos publicados por la reportera Érika Flores revelaron otros despidos en Conocer desde agosto, pero al 20 de diciembre no les habían pagado finiquitos por falta de recursos. La respuesta oficial fue: en enero se les va a pagar. Así la 4T.

Punto final. ¡Feliz Navidad!