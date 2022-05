Ay Rusia si te mueves

Hace más décadas de las que admitiría de buena gana, en clase de Historia Universal, Salvador Flores Meyer, mi maestro, narraba con elocuencia algunos pasajes de la llamada Guerra de restauración portuguesa del siglo XVII y apuntaba a un hecho emblemático del final de la contienda que habría contribuido a dar carácter a la recién reconocida independencia definitiva de Portugal. En uno de los baluartes de la fortaleza portuguesa en Valença do Minho, los portugueses habrían instalado un cañón, de no muy grueso calibre por cierto, que apuntaba hacia la ciudad española de Tuy, Pontevedra; este cañón de bronce tenía grabada la disuasiva leyenda Ai Espanha se te moves.

Finlandia juega ficha, ¿sigue Suecia?

A las pocas semanas de iniciada la invasión rusa a Ucrania, como comenté en este espacio, las autoridades de Finlandia anunciaron, en un tono de clara advertencia a Rusia, que estarían seriamente considerando el ingreso a la OTAN y romper así con una política de neutralidad de ochenta años. Suecia, por cierto, hizo declaraciones similares. El domingo pasado, el gobierno finlandés anunció la decisión de solicitar formalmente el ingreso de su país a la Alianza Atlántica. Entretanto, se conoce que Suecia avanza en el proceso interno de decisión para iniciar el proceso de adhesión al Tratado de Washington. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha ofrecido a ambos países, un rápido proceso de adhesión.

El valor agregado de la OTAN para los nuevos miembros

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN es una alianza militar y el valor esencial de la pertenencia a la misma está dado por el compromiso de asistencia y ayuda colectiva en caso de ataque establecido en su artículo 5, que a continuación, por su importancia, reproduzco en su totalidad:

Artículo 5

Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. (1)

Este compromiso de asistencia militar colectiva ataca, directamente, al corazón del conocido y muy comentado agravio ruso y por ello ya está generando una crisis mayor en la contienda generada por la invasión rusa a Ucrania, último capítulo, hasta ahora, del conflicto entre la entonces Unión Soviética y Occidente iniciado hace 32 años.

Real politik versus el deber ser

La eventual admisión de Finlandia, y Suecia, a la OTAN podría generar un clímax en la tensión que vive el mundo como consecuencia de la guerra en Ucrania y convertirse en una suerte de Deus ex machina que precipite la resolución de un conflicto que parece empantanado. La resolución no es necesariamente una que lleve a la paz, sino bien podría ser una que agudice militarmente el conflicto. Rusia ya ha advertido que esta acción traería consecuencias negativas tanto para Finlandia como para Europa en su conjunto y se ha conocido, por ejemplo, que Rusia, como primera medida, bien podría colocar baterías de misiles en sus fronteras: Ay OTAN, no te muevas más. Esa, la mera colocación de misiles en las fronteras, sería una consecuencia menos grave. El incremento de las tensiones entre Rusia y Occidente, el eventual recrudecimiento de las acciones bélicas en Ucrania, una mayor dificultad para lograr una acuerdo de paz, son elementos que pudieran arrojar consecuencias nefastas para la paz mundial. La posibilidad de que una chispa incendie Europa sería ciertamente mayor.

El deber ser es claro: en este caso, la invasión rusa a Ucrania va en contra del derecho internacional y lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Hay claros procedimientos para lidiar con el tema. Reconozcamos, sin embargo, que el esgrimir normas no basta para imponer soluciones; las potencias, todas, usan atajos. Reconozcamos, además, que las sanciones económicas hacen daño, mucho, pero no producen capitulaciones.

Por lo anterior, los actores involucrados en este drama tienen la obligación de buscar sin descanso una solución negociada. Una mayor expansión de la OTAN no contribuirá a ello. Sí, como dije, dicha expansión tiene todas las posibilidades de agravar la crisis y precipitar un final; ese final bien podría ser de consecuencias desastrosas.

Hace unos días, el filósofo alemán Jürgen Habermas publicó un artículo (El País, 7 de mayo), en el que señala que el mayor riesgo de un involucramiento creciente de Occidente reside precisamente en el hecho de que será Rusia (Putin, dice el alemán), quien decida en qué momento dicha intervención equivale ya a un estado de guerra. Iríamos en el camino de una probable escalada hacia una guerra en Europa, probablemente una conflagración global.

El argumento en contra se centra, acertadamente, en que la responsable del capítulo 2022 de esta crisis sería Rusia. Sin embargo, el mero decreto de culpabilidad suscrito por una abrumadora parte de la comunidad internacional, no abona a la consecución de la paz.

¿Cómo se imagina usted el final?

A lo largo de las últimas semanas he escuchado versiones del final de esta guerra que emanan directamente del veredicto de culpabilidad que arriba comenté. En algunos casos, los escenarios que se esgrimen son aún más severos merced a la sentencia ex-ante de reales o supuestos crímenes de guerra que habrían sido cometidos por el ejército ruso. Así, en el imaginario colectivo se ha alimentado una narrativa que nos trae la imagen de una Rusia vencida que, retira sus ejércitos de Ucrania y cuyos líderes son llevados a las instancias que establece la justicia internacional para ser juzgados y eventualmente castigados. Si ese es el final que realmente se busca, deberíamos estar preparados para una larga y cruenta guerra que rebasaría el teatro bélico actual. No abogo, por otro lado, de ninguna manera, por la impunidad de los crímenes que se demuestren ante las instancias que correspondan de acuerdo con el derecho internacional.

Existe, además, otra línea de pensamiento que juega con teorías de la conspiración que hablan de manera abierta de un probable golpe de Estado impulsado por militares rusos rebeldes que derribaría a Putin; de enfermedades, de rebeliones fomentadas por oligarcas afectados por las sanciones y de levantamientos de la sociedad rusa. Me declaro incapaz para seguir esas líneas de argumentación especulativa.

El 5 de abril publiqué en esta columna “Los finales no son como los pintan, se despliegan en cámara lenta”, y en ese texto apuntaba, y hoy vuelvo a suscribir, que el final de un conflicto bélico es diferente al que la propaganda y la retórica alimentan en los pueblos. Sostenía, y sostengo, que a no ser que se dé un escenario que implique una derrota militar total y contundente de Rusia, con el evidente coste humano y político que ello traería para el mundo, el final de esta guerra será un acuerdo que probablemente no deje plenamente satisfecho a nadie. Mi preocupación, he señalado, es que tal acuerdo solamente implicaría un parche temporal y plantar la semilla de una nueva crisis que estallaría en unos años.

Sostengo que las consideraciones y metas geopolíticas de los Estados tienen memoria y como el agua en tiempos de crecidas, recorren una y otra vez viejos cauces que alguna vez se creyeron olvidados.

Mantengo que si haciendo todas las consideraciones del caso, la comunidad internacional no tiene estómago para una conflagración mucho mayor a la que hoy se vive, debería de comenzar a construir rampas de salida que permitan a todas las partes en conflicto desactivar la fase militar y encontrar un acuerdo que les permita salvar cara. La paz global como bien superar.

Si por el contrario, derrotar y castigar al infractor es el objetivo central, amarrémonos el cinturón; esto se puede poner peor y muy pronto.

La Cumbre de la OSCE de Estambul, 1999 y la OTAN

Poco antes de que iniciara la invasión rusa, señalé en este espacio que todo país (en ese momento me refería a la aspiración de Ucrania por pertenecer a la OTAN), tiene el derecho soberano de aspirar a pertenecer a cualquier organización o tratado que juzgue importante o esencial para la consecución de uno o varios objetivos que se ha trazado como nación independiente. También señalé que en el caso de las alianzas militares, dicha adhesión debería de considerar así mismo los intereses de seguridad de países vecinos. Recordé en esa ocasión la Carta sobre la seguridad europea, adoptada en la Cumbre de Estambul de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), celebrada en noviembre de 1999, de la cual, por su relevancia, reproduzco íntegramente su numeral 8:

8. Todo Estado participante goza de igual derecho a la seguridad. Reafirmamos el derecho inherente a todos y cada uno de los Estados participantes de elegir o cambiar libremente sus acuerdos de seguridad, así como sus tratados de alianza, conforme evolucionen. Cada Estado goza además del derecho a la neutralidad. Todo Estado participante respetará los derechos al respecto de los demás Estados y no fortalecerá su propia seguridad a expensas de la de otros Estados. En el seno de la OSCE, ningún Estado, grupo de Estados u organización podrá arrogarse una responsabilidad superior para el mantenimiento de la paz o de la estabilidad en el área de la OSCE, o podrá considerar parte alguna del área de la OSCE como su propia esfera de influencia.(2)

Además de lo anterior, debemos de analizar lo que señala el artículo 10 del Tratado de Washington que gobierna el ingreso de nuevos estados miembros a la OTAN:

Artículo 10

Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Cualquier Estado que sea así invitado puede ser Parte del Tratado depositando el instrumento de adhesión correspondiente ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este Gobierno informará a cada una de las Partes de haberse efectuado el depósito de dicho instrumento de adhesión. (3)

La unanimidad, es la característica esencial de la decisión; en principio podemos constatar que hay una gran corriente de simpatía por el ingreso de Finlandia (y eventualmente de Suecia), a la OTAN, al momento de escribir esta columna Suecia no había formalizado su aspiración. Sin embargo, desde el viernes 13 se habían registrado reservas de Turquía al respecto. Erdogan se refirió a la que desde el punto de vista turco, fue mala decisión que en 1952, llevó al ingreso de Grecia -país tradicionalmente antagonista de Turquía- a la alianza; al hecho de que los países escandinavos han otorgado asilo a nacionales kurdos -considerados terroristas por Turquía- y al bloqueo de varios países escandinavos de exportaciones turcas. Stoltenberg, por su lado, se apresuró a señalar que Turquía no ha señalado que bloqueará el ingreso de Finlandia, veremos. Adicionalmente a la decisión que tome Turquía, en un proceso que pudiera ser complejo, habrá que dar seguimiento a la manifestación de otros países clave en esta coyuntura: Alemania, Estados Unidos, Francia, Hungría y Polonia. In extremis, de no contar con la unanimidad requerida, pudiera ser que los países miembros de la OTAN pospusieran la decisión.

La falta de comunicación visible entre los distintos actores en este conflicto, no excluye la posibilidad de que se estén usando, incluso de manera intensa, canales informales de comunicación (backchannel), puede llevar a la consecución de resultados alentadores que lleven a la distensión de esta muy grave coyuntura, sin duda la más grave desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar que incluso en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, se dió un uso intenso de canales informales de comunicación. Por otro lado, habrá que conocer la reacción que tendrá China. Si Occidente sentencia con el cañón de la OTAN, Ay de ti Rusia si te mueves… Rusia se moverá.

(1) y (3) Tratado de Washington, 4 de abril de 1949. Archivo de la OTAN.

(2) Documento de Estambul 1999. osce.org

