Avances en la investigación del Agusta XA-BON

¿Qué ocurrió aquella tarde del 24 de diciembre?, preguntamos en este espacio en diciembre del año pasado... (Caída del Agusta Westland AW109S Grand, serie XA-BON, 03/01/2019,

"Hay muchas preguntas pero hay que esperar a que llegue la información tanto oficial como la que genere el periodismo de investigación", dijimos...)

¿Qué ocurrió?

¿Accidente, sabotaje, fallas técnicas, problemas de los pilotos....?

No sabemos. Lo señalamos en su momento y lo mantenemos, la autoridad lo confirma.

Recordemos que los hechos ocurrieron a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue del Agusta Westland AW109S Grand.

Avances...

La mañana del miércoles 23 de enero, a un mes de la tragedia, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, acompañado por el subsecretario, Carlos Morán Moguel, destacó que informan los avances que realizan expertos internacionales de Estados Unidos, Italia y Canadá.

Es sólo un avance, hay que esperar lo que nos diga la Comisión conformada por autoridades de la SCT, pilotos, autoridades locales y del fabricante de la aeronave y motores. Reiteró el secretario que no especularán sobre las causas de la caída del helicóptero; habrá total trasparencia...

El informe se realizará conforme lo determine el protocolo que marca el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, mejor conocido como Convenio de Chicago (OACI), del cual México forma parte desde 1944. (Véase: Investigación de accidentes e incidentes de aviación. Undécima edición, julio de 2016).

En conferencia de prensa los funcionarios indicaron que derivado de las investigaciones -hasta el momento- se presume que la aeronave cayó de manera invertida en un ángulo de 60 grados.

"Se presume que impacta contra el terreno en actitud invertida con un ángulo de 60°, formando un cráter en dónde se entierra la cabina de tripulantes...".

Y agrega Carlos Morán Moguel, que eso "no es lo normal, es una de las cosas que llama la atención que haya una caída prácticamente casi vertical, digamos a 60 grados y además invertida, no es normal. Algo generó el giro del helicóptero y eso pueden haber sido muchas otras causas que ahorita no tenemos manera de validar o decirles cuáles pudieron haber sido".

El subsecretario enfatizó que no se pueden hacer aún conjeturas sobre los hechos ocurridos.

"Yo no quisiera especular sobre cuál fue el origen de una maniobra de esa naturaleza -dijo-, puede haber muchas razones. Lo estuvimos platicando nosotros con los técnicos, ellos están igual que nosotros, en realidad no lo sabemos, vamos a analizar los componentes para ver qué pudo haber ocurrido con controles de mando, con el oscilador, no se sabe qué pudo haber ocurrido.

Y añadió que "hasta que no se tenga el análisis de laboratorio en donde ahí sí se hacen pruebas explosivas, no sólo se ve cristalograficamente ( la cristalografía es la ciencia que estudia las estructuras cristalinas) cómo se encuentra cada uno de los componentes, que pudieron ser sujetos de fatiga o esfuerzos abruptos, no lo sabemos, eso lo van ellos a tratar de dilucidar, todo puede haber ocurrido, alguna falla de otro tipo, no queremos especular, la verdad sería irresponsable especular si es responsabilidad de alguien".

Y advirtieron en la conferencia de prensa que, mientras no se tengan los resultados de los peritajes especializados, no se puede determinar si la caída fue producto de una falla mecánica, humana o por un factor meteorológico.

A pesar de que no adelantaron conclusiones, los funcionarios de SCT señalaron que, durante la revisión del rotor principal del helicóptero, se detectó la ausencia de la cabeza de los tornillos, que fueron localizados al interior del mismo.

Empero, Morán Moguel consideró que, tras el hallazgo, se pudo determinar que esa no fue la causa del accidente.

"Se hicieron las investigaciones de campo, se buscaron todas las partes, hubo algunos descubrimientos como aquí vieron ustedes en la fotografía, de tornillos descabezados que llega a la conclusión de que fue durante el impacto y no antes, porque si hubiera sido antes eso hubiera provocado el accidente, eso parece que no es el caso".

En tanto, el titular de la SCT, informó que -se sabe hasta ahora- que la aeronave perdió comunicación con la torre de control del Aeropuerto de Puebla. "Cuando el helicóptero despega establece contacto con la torre de control del Aeropuerto de Puebla, entonces dice voy a volar y en la torre de control le dicen: dirígete a este sitio y cuando llegues a este sitio comunícate con nosotros para decir cuál es la condición de vuelo, a qué altura vas.

Y "cuando llega ese momento en donde el helicóptero se supone iba llegar a esa posición no hay comunicación. De la torre de control se tratan de comunicar con el helicóptero, hay una comunicación fallida, lo vuelven a repetir y lo repiten nueve veces y esto fue alrededor de 10 minutos después del inicio del vuelo", puntualizó el secretario.

¿No tenía caja negra?

Los funcionarios de SCT dijeron algo increíble, que el modelo del helicóptero no cuenta con una caja negra que grabe el recorrido y la comunicación... Por lo cual nos dice que se "necesitan las pruebas de laboratorio para que se conozca qué pudo haber pasado para que se interrumpiera la comunicación...".

Mmm...

En la conferencia de prensa de la mañana del 25 de diciembre, creí escuchar que si había caja negra, pero no fue así.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio dos datos importantes: lo de dictamen de la Marina donde descartan explosivos y lo de Unidad de Adquisición Datos de Vuelo.

"Les informo a ustedes que la Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave no encontraron explosivos o sustancias ajenas o combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada...".

"También informar a ustedes que en el transcurso de hoy, se encontró la Unidad de Adquisición Datos de Vuelo, cuyo sentido técnico le solicitaré explique al señor subsecretario (Moran)...".

Moran dijo que "la unidad de adquisición de datos es una unidad que graba segundo a segundo parámetros del torque del motor, de las revoluciones del motor, temperatura y los anuncios de emergencia (...) el tipo de anuncios y también la posición de la aeronave en vuelo.

Y mostró una imagen "alcanzan ustedes a ver aquí en la imagen la pieza que ven en el centro es esa unidad de adquisición de datos. Esta unidad va a ser enviada, está en el momento actual resguardada por la Comisión investigadora y será enviada para su lectura a autoridades de Aviación Civil, seguramente de Canadá...".

Carlos Olvera, especialista en sistema de comunicaciones de aeronaves, explicó en entrevista de TV -Despierta con Carlos Loret- cómo funciona y qué es la Unidad de Adquisición de Datos de Vuelo hallada en el helicóptero...

La Unidad de Adquisición de Datos de Vuelo es una computadora que tienen los motores del helicóptero y que tienen un constante monitoreo sobre todo los parámetros. Esta unidad puede saber temperaturas, velocidades, presiones y la manera en que los pilotos pueden tener el conocimiento de cómo está el helicóptero en todo momento.

"Cuando recuperaron esta computadora puede meterse a un banco de prueba, conectarse para sacar toda la información que recabó durante los vuelos, ahí se puede saber si fue una falla mecánica, la falla de motor, si ocurrió una sobre velocidad, sobre temperatura, son dos motores y cada uno tiene una computadora y son las que pueden proporcionar información para saber qué fue lo que pasó, es difícil saber qué fue lo que sucedió hasta conocer la información de esas computadoras", destacó Carlos Olvera...

¿Y ahora señor subsecretario?

Era o no la caja negra...

Queda la pregunta.

Jiménez Espriú precisó que no sabe cuánto tiempo duren las investigaciones y las pruebas de laboratorio realizadas. No obstante dijo que se solicitó un estatus especial de entrega para que sea lo antes posible, empero que "pueden ser semanas o pueden ser meses". Por lo pronto la pelota está en manos de los laboratorios internacionales.

Nos dijeron que cada uno de los componentes fue enviado a un laboratorio especial para cada una de las piezas. No se enviaron todas las piezas a un mismo sitio para ser analizado. Por ejemplo, a Italia se envió el sistema de transmisión y roto principal para ser investigados en la empresa fabricante Leonardo Helicopters Italia. En tanto a la empresa Honerwell fueron enviados los actuadores lineales, y el sistema Data Asquisition Unit fue enviado a la empresa Amatek, también de Estados Unidos; otros componentes fueron enviados a empresas canadienses.

Recalcó el secretario de SCT que buscan no precipitar el proceso, sino esclarecer la parte técnica, y en función del dictamen técnico podrá haber nuevas líneas de investigación, puede haber distintas hipótesis.

O sea, distintas hipótesis, ¿incluyendo el sabotaje?

Veremos que nos dicen los especialistas...

Hay una Comisión Legislativa de seguimiento al caso.

¡Ah! ¿Y viajaba o no el helicóptero Augusta con el transpondedor apagado?

Se subraya, en el documento que sólo es un avance. Habrá que esperar el dictamen final. "Mantendremos informados a los medios y a la opinión pública sobre los avances durante el proceso de investigación..., "reza el documento hecho público en Palacio Nacional.

El Augusta 109, modelo 2011, tenía 2 mil 074 horas de vuelo, contaba con certificado de aeronavegabilidad con licencia desde el 21 de septiembre de 2018 y con vigencia hasta el 19 de septiembre de 2020.

Era propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V. y catalogado como taxi aéreo con base en el Aeropuerto Internacional de Puebla.

Su mantenimiento era en el taller Rotor Flight Services S.A. de C.V. con base en el Aeropuerto de Toluca. Certificado vigente categoría 3 para helicópteros.

