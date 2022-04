Autoridades de CDMX, coludidas con crimínales para despojarnos de nuestras propiedades

¡Así, como lo están leyendo! Les cuento, hay red de corrupción sin precedentes en la CDMX, la cual opera sin tapujos e indiscriminadamente para despojar de sus inmuebles a particulares, sí, a los ciudadanos y en especial a los que menos tienen. Resulta que los criminales en colusión con los servidores públicos del Registro Público de la Propiedad, del cual es titular Benita Hernández, falsifican impunemente títulos de propiedad para despojar inmuebles.

¿Y la certeza jurídica, apá?

La trama, como en una película de la vida real, es bastante compleja, por lo que les dejo aquí a los principales personajes para hacerla más clara. Obvio, los nombres son ficticios para no intervenir en el proceso jurídico.

Elenco: El criminal: Alejandro

Mamá fallecida: Juana

Tío fallecido: Pepe dueño de los 5 inmuebles

Heredera de Pepe: una A.C.

Les recomiendo sentarse muy bien porque de seguir leyendo el guión pueden caerse de la silla.

Aclarado el punto, comienzo: tuve acceso a varios documentos oficiales que prueban, sin que exista posibilidad alguna de duda, que Alejandro falsificó poderes y títulos de propiedad para hacer aparecer a su madre, Juana, ya fallecida y de la cual él es heredero, como dueña de 5 inmuebles en la ciudad, el meollo es que eran propiedad de un hermano de la finada, léase del tío de Alejandro de nombre Pepe, quien también ya está difunto. Ahora bien, dichos inmuebles deberían pertenecer a la heredera de este último, es decir, a la A.C., que Pepe creó al no tener hijos.

Por fas, no le vayan a contar este guión a nuestra "regenta" Claudia Sheinbaum, pues ya ven que no se cansa de asegurar que en su gobierno NO hay corrupción y se podría atragantar en el desayuno.

Sinopsis...

Con poderes falsos, Alejandro se hizo pasar como representante de Pepe dueño de los inmuebles y, a la vez, como representante de Juana, su madre y hermana de Pepe.

Con dichos poderes, hizo aparecer una donación unilateral, ante un notario de Moroleón, Guanajuato, supuestamente realizada en 2008, en la que el dueño Pepe le donaba a su hermana Juana los 5 inmuebles.

Lo que es increíble, por decir lo menos, es que dicha escritura consta de una sola hoja e incluye a los 5 inmuebles. ¡Quiúboles! Ver para creer, ¿o no?

Como aparentemente Juana vivía en Cancún, en ese mismo año, 2018, Alejandro supuestamente acudió ante un notario de Isla Mujeres, Quintana Roo, en representación de su madre, a firmar la escritura en la que aceptaba las donaciones.

Dicha escritura, que también consta de una sola hoja, fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los 5 folios reales, correspondientes a los 5 inmuebles, sin cumplir con ninguno de los requisitos que las leyes establecen para ese efecto, es decir, sin los certificados de gravámenes que debió expedir la institución registral, constancias de no adeudos de impuesto predial y derechos por servicio de agua, constancias catastrales de uso de suelo y avalúos.

En dichas escrituras públicas, a las que también tuve acceso, tampoco hay constancia que se hubieran pagado los impuestos que la Ley de Hacienda para la Ciudad de México y la Ley del Impuesto sobre la Renta prevén para ese tipo de donaciones.

Momento cumbre de la trama...

Ponga mucha atención pues aquí hay otro delito más. En la aceptación de la supuesta donación, consta que la donataria, Juana, fallecida y madre de Alejandro, quien es su heredero, era de nacionalidad española ¡Joder, dirían los españoles! pues tampoco consta en la escritura en la que supuestamente acepta la donación, la autorización que se debió recabar de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los asociados afectados de la A.C. que es la heredera de Pepe, ahora tendrán que iniciar costosos y largos procedimientos judiciales para desbaratar todo este fraude, para demostrar que esos falsos títulos de 2008,

-redoble de tambores-

NO fueron presentados para inscripción al Registro Público sino ¡¡¡¡hasta...2019 !!!!

Ah y cómo dejar de comentar que en esas fechas, los 5 inmuebles tenían adeudos de impuesto predial, otro impedimento para realizar las inscripciones.

Como coloquialmente se dice y a pesar de tener todos los pelos de la burra en la mano, el instituto público de la propiedad de la CDMX, se negó a proceder en contra de los registradores que se coludieron con los falsificadores y se negó a cancelar las apócrifas inscripciones.

Corolario

Con qué facilidad, cinismo y gran descaro este gobierno corruptamente apoya a quienes pretenden despojarnos de nuestras propiedades.

Le suspenden a Fonatur todas sus operaciones

Jimmy Pons anda con el agua al cuello, pues con fecha del 15 de marzo de este año se publicó una circular en la cual se suspenden todas las operaciones de Fonatur. Según mis fuentes la razón obedece a que andan investigándole sus tropelías al hoy Subse en SCT, ex director de Fonatur. Y no es por echarle más limón a la herida, pero ya denunciaron a Alejandro Varela, entonces director jurídico, por haber suscrito un convenio para regresarle a ASUR 286 mdp libres de polvo y paja. Tal cómo lo documenté en la columna "Salen más muertos del Closet de Fonatur". De hecho TODAS las operaciones pendientes del Tren Maya las revisará el IOC de la SFP. ¡Ouch!

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.