"Aunque haya balazos, vamos contra huachicoleros"

"Aunque haya balazos, vamos contra los huachicoleros". Palabras más, palabras menos, así fue la reacción de Jesús Reyes-Heroles González-Garza, quien fue director de Pemex entre 2006 y 2009. La anécdota la cuenta uno de sus más cercanos colaboradores.

Según el relato, entonces el robo de combustibles comenzaba a emerger como un delito grave. Además, cada vez eran más notorias las ramificaciones con cárteles de la droga y la delincuencia organizada.

En aquel tiempo la estrategia contra el huachicoleo se hacía entre dos o tres personas, hasta que llegó un momento en que detectaron que solos, en Pemex, no podían. "El primer operativo se hizo con la Secretaría de Marina, y claro nos dijeron: pero ninguna otra corporación debe participar o se va a filtrar".

En una mesa de discusión, con directivos de la empresa, uno de ellos advirtió que meter a la Marina desataría los balazos. "Aunque haya balazos, vamos contra los huachicoleros", fue la respuesta de Reyes Heroles González-Garza.

De cualquier manera, la información del operativo se filtró, según el testimonio del ex colaborador de Reyes Heroles González-Garza.

De acuerdo con fuentes militares y vinculadas a seguridad, antes del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador se advirtió el riesgo de reacciones violentas.

El pasado 21 de enero, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo a LA SILLA ROTA, que observa una lucha intestina por el huachicoleo en esa entidad. En Puebla y en Guanajuato está documentado cómo poderosos cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, han incursionado en el fructífero negocio ilícito.

La tragedia de Tlahuelilpan, las agresiones a militares por parte de pobladores, la presencia de cárteles y una creciente violencia –tres líderes huachicoleros de Hidalgo fueron asesinados a balazos en los últimos 20 días- revelan que el gobierno de López Obrador no cejará en esta guerra y que también va con la misma idea: no importa que haya balazos. Ojalá no se descarrile como la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Punto y aparte. José Guadalupe Tafoya, consejero de la Judicatura Federal, pronto deberá ser relevado de su encargo. Hay varios tiradores, pero nos dicen que en la 4T no ven con malos ojos al magistrado Fernando Cordova Del Valle. Vamos a ver.

Punto final. Germán Martínez no es un hombre que se eche para atrás. Cuando perdió estrepitosamente las elecciones en 2009, renunció a la presidencia del PAN. Felipe Calderón, su amigo, le conminó a no hacerlo y no lo convenció. Se empecinó en meter a la cárcel a un ex director de Pemex y aunque casi 10 años después el acusado fue exonerado, el hoy director del IMSS siempre que pudo mantuvo el caso vivo, como secretario de la Función Pública. Ahora está jalando la cola a dos tigres: el de los vivales que quieren hacer negocios en el Instituto y, otro más político, de los delegados en los estados. Van a salir chispas.

¿Quién es culpable de la tragedia en Tlahuelilpan?

@jorgeramos7773 | @OpinionLSR | @lasillarota