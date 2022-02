Asaltos y canasta básica

En lo que va de este sexenio cada vez es más frecuente que de buenas a primeras haya una subida de precios en determinados productos, sin que nos sepamos explicar a qué se debe. Han sido los casos por ejemplo, del limón, el aguacate, entre otros, que encarecen los alimentos y golpean el bolsillo popular.

Cuando uno va al supermercado y ve los precios subiendo de un día para otro, no puede menos que preguntarse ¿Por qué? ¿Será que son productos de importación y resienten el alza a los combustibles? ¿Será que hubo sequía prolongada y las regiones donde se producen dejaron de hacerlo?

Son muchos los factores que llevan al encarecimiento de los productos y a este de por sí sensible problema que nos pega a todas y a todos por igual, hay que agregarle uno que muchas personas no consideran: el crimen organizado.

Sí, aunque parezca extraño, el crimen organizado también es un factor que encarece los productos como el limón, el aguacate y otros que se producen en zonas como el Bajío, el Golfo y el Centro del país.

Esta influencia negativa de la delincuencia se da en casi toda la cadena de producción, desde las poblaciones donde se cultivan los productos hasta su distribución hacia los mercados.

Con cada vez mayor frecuencia, regiones enteras del país son secuestradas por los cárteles de droga que han encontrado en la producción agropecuaria una nueva fuente de ingresos.

No nos confundamos. No es que los delincuentes estén cambiando su giro "empresarial" para dedicarse a cultivar limón o aguacate, no. Lo que hacen es extorsionar a campesinas y campesinos cobrando "derecho de piso" por cada kilo de mercancía que cosechan.

Lo mismo ocurre cuando los productos salen hacia los centros de abasto: la extorsión se traslada a los transportistas, y cuando no pagan se les secuestra y roba vehículos y mercancía, la cual es comercializada directamente por los delincuentes en los centros de abasto.

Comunidades, transportistas, empresas comercializadoras, han señalado esta extorsión multinivel del crimen organizado como la causa o una de las causas de que determinados productos se encarezcan.

Así es como llegamos a limones y aguacates a precio de oro.

¿Y el gobierno qué hace al respecto? Abrazos, no balazos. Y la delincuencia feliz, en su sexenio de Hidalgo.

Se ha llegado a la lamentable situación de que las fuerzas armadas del Estado Mexicano auxilian a la población... para evacuar sus comunidades, que ya están en poder del narco. Es decir, ante la presencia delincuencial, ante el secuestro de pueblos enteros, el gobierno opta por huir.

En las carreteras del centro y bajío, en las entradas a la Ciudad de México y las que llevan a la frontera con Estados Unidos, el robo de tráileres enteros es cosa de todos los días, fuentes de la Guardia Nacional han revelado a la prensa que este delito se ha incrementado en más del 23 por ciento en lo que va de este año.

Miles de tráileres y vehículos con mercancías son asaltados, la mayoría de las veces con violencia. Una anarquía total en las carreteras federales que estamos pagando los consumidores.

Esperemos, para bien de campesinos, transportistas, comerciantes y consumidores, que el gobierno se deje de mantras publicitarios y asuma de una vez por todas su responsabilidad de garantizar la seguridad. Que asuma su responsabilidad de gobernar.

