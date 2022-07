Arturo Zaldívar, el protagónico

Pasamos de: martes 31 de mayo de 2022, en la madrugada, 12:00 am, le avisaron a Claudia Sánchez Mayorga que sería sentenciada a 22 años y seis meses de cárcel por el delito de beneficio a la explotación sexual ajena, sin una prueba, léase, siendo inocente.

Ese mismo martes, 9:00 am, por teléfono desde Santa Martha Acatitla:

-Claudia: Sucedió lo que nos temíamos, me sentenciaron. Lourdes, ya me quitaron todo. ¿Cómo se lo explicaré a mi hija? Me voy a suicidar, ya no tengo para qué seguir viviendo.

-Lourdes: Por favor, aguanta. No renuncies, tu hija te necesita –lloraba desesperada–.

-Claudia: Ya no puedo más, yo soy inocente y nadie ha leído mi expediente, no les importo, sólo copian y pegan mi expediente. No lo estudian. ¿Para qué quiero seguir viviendo?

-Lourdes: Calma, recuerda que Carlos Alpízar te dio el micrófono en la visita del ministro presidente Zaldívar a Santa Martha. Deja veo qué puedo lograr, pues ellos ahí te dieron, les dieron su palabra de defenderlas. No te vayas a hacer nada, por favor aguanta. No te vayas a suicidar. Prométemelo.

Acto seguido subí un tuit que decía:

Ministro @ArturoZaldivarL le pido revise y atraiga el caso de Claudia Sánchez Mayorga "chivo expiatorio del Solid Gold" Causa penal numero 30/2016 juzgado 6to de distrito con sede en el reclusorio oriente. #JusticiaParaClaudia No hay 1 sola prueba en su contra Y le dieron 22 años pic.twitter.com/8gC9Xh4Seu — Lourdes mendoza (@lumendoz) May 31, 2022

Horas después Zaldívar contestó a mi tuit:

El IFDP asumirá la defensa de Claudia Sánchez Mayorga. El debido proceso y el respeto a los #DDHH deben ser fundamento de toda sentencia.

Todos los derechos para todas las personas. https://t.co/yf9dT170K3 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 1, 2022

¿Y qué creen? Que Zaldívar le cumplió a Claudia, no sólo los abogados del IFDP asumieron su defensa, sino que desde el pasado miércoles –sí, antier– la apelación de su sentencia ya está en el tribunal.

"Señor ministro presidente Zaldívar, mil gracias, de verdad. Quiero agradecerle que la apelación ya está en el tribunal unitario, hoy me notificaron. De verdad, si no fuera por usted, no vería la luz, de verdad no dude en ningún momento que soy inocente. Le pido por favor que revise a los jueces, no quiero quedarme tres meses más, ya llevo nueve años privada de mi libertad, se lo pido por favor. Gracias por todo lo que está haciendo por mí. Señora Claudia Sánchez Mayorga.

"Si le dicen que es protagónico, siga siendo protagónico. Gracias a usted y a Carlos Alpízar he vuelto a creer en la justicia".

"Por mí y por mi hija, gracias".

¿Qué sigue?

Será el magistrado de circuito, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el licenciado Luis Pérez de la Fuente, quien dictará una nueva sentencia por la apelación en contra de la sentencia condenatoria que dictó en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en el Reclusorio Oriente, la secretaria en funciones de jueza Lorena Marisol Aranda Millán.

Para no marearlos con los términos jurídicos que nadie entiende, al notificar a todos los involucrados pondrán una fecha para que se lleve a cabo una audiencia y los abogados de Claudia la defiendan y la fiscalía se defienda, y el magistrado pueda dar una nueva sentencia.

En tiempos, hablamos de más menos dos semanas en que podría darse esta audiencia, y dicen que la justicia debe ser pronta y expedita, y aunque Claudia ha pasado casi nueve años encarcelada siendo inocente, si ese día la liberan, para ella significará que la justicia sí existe, así como la palabra de Zaldívar y Alpízar.

Ahora bien, recemos por que el magistrado Luis Pérez de la Fuente no le vaya a decir que por exceso de trabajo no pude resolver de inmediato y Claudia se quede de seis a ocho meses más en la cárcel.

El terror detrás de esta historia...

He escrito un sinfín de veces su historia, pero a manera de resumen, les cuento...

Tras el escándalo del Solid Gold, a Claudia la agarran en su casa, no en el table dance. Catean ilegalmente su casa y se la llevan teniendo cinco meses de embarazo. La arraigan y, tras 50 días, casualmente consiguen una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en Matamoros. Así como lo están leyendo.

La mandan al penal de Tepic, Nayarit, y como no aceptó dejarse sacar sangre con la misma jeringa que a los demás reclusos, sin piedad y sin la menor ética, la directora, María Teresa López Aboites, la mandó al hoyo, donde siempre estuvo aislada y le daban de comer en bolsas de plástico y ahí se quedó hasta que nació su hija, el 12 de diciembre. Tuvo a su bebé esposada de manos y pies y, como iba tan débil, pues jamás la cuidaron o alimentaron dignamente o, al menos, respetándole sus derechos humanos; casi se les muere y le quitaron la matriz.

A los tres meses entregó a su hija con su esposo, pues sabía que si se quedaba con ella se le iba a morir. De ahí la mandaron al penal federal de Morelos, donde también sufrió un sinfín de vejaciones.

Cuando llegó a Santa Martha Acatitla, hace cinco años y medio, emprendió una huelga de hambre, pues nadie del sistema judicial la volteaba a ver, nadie le resolvía su queja tras tres años en dos penales federales siendo inocente. La directora de Santa Martha, en aquellos entonces Gloria Gaona, la mandó llamar y la puso en contacto con la Judicatura y fue amable con ella, al menos empática, aunque el Estado y el sistema judicial seguían quedándole a deber; la tenían totalmente invisibilizada.

Increíblemente, la quesque jueza Karla Montes Ortega la sentenció, sin una prueba, a 22 años y seis meses, y ocho años después –sí, leyó bien– un magistrado, Samuel Salamanca Vázquez, de un tribunal de alzada, le ordenó a esta ´juez´ reponerle el proceso, pero siguió ignorándola, al igual que la ´secretaria en funciones de juez´ Lorena Marisol Aranda Millán, quien tampoco hizo honor a su investidura. Otra jueza que le quedó a deber fue Luz María Ortega Tlapa.

Una vergüenza no sólo por ser mujeres, sino por no honrar su profesión.

El 5 de septiembre, Claudia, a quien el Estado le ha quitado todo y hasta pensó en quitarse la vida tomándose un bote de pastillas, cumpliría nueve años injustamente encarcelada, pero el protagonismo de Zaldívar... la tiene, hoy, con un pie en la calle. Enhorabuena, ¿o no?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

