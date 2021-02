Arrecia recorte de personal en bancos

Los que no la están pasando nada bien son muchos de los integrantes sistema bancario, ya que este año lo iniciaron con un fuerte recorte de personal, el que podría llegar sólo en los primeros meses de este año a cerca de 5 mil personas.

Las entidades más grandes son las que se encuentran en ese proceso. Banorte, por ejemplo, avisó a sus empleados la primera semana de enero.

Nos cuentan que las perspectivas de escaso crecimiento económico para este año no favorecerán a la actividad bancaria en su conjunto, por lo que tienen que tendrán que reajustar sus presupuestos a la baja, lo que incluye recortes en su plantilla.

A pesar de que el discurso de los banqueros es conservador e institucional, lo cierto es que los bancos no la pasarán muy bien en los siguientes meses y están tomando las medidas necesarias para que el impacto sea el menor posible.

Incluso, no se descartan ajustes a la baja por parte de las agencias calificadoras. Cabe recordar que hace unos meses, Moody´s disminuyó de “estable” a “negativa” la perspectiva para 7 bancos mexicanos, entre los que destacan: Banorte, Santander, BBVA y las entidades de desarrollo como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext.

En ese periodo, la valuadora Fitch también redujo las calificaciones de Bancomext, Banobras, Nafin, Infonavit, IPAB, Banco Compartamos, Banco Inbursa, Banorte, Santander, HSBC y BBVA.

Ya que hablamos de bancos, nos cuentan que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene en la mira a varios intermediarios que violan de manera permanente las reglas de cobranza y mantienen procesos poco ortodoxos en sus procedimientos y recurren al hostigamiento en contra de sus clientes.

Siguen negociaciones en pensiones

Los que continúan con las negociaciones en el Congreso son los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y en particular los directivos de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), a fin de que en este periodo de sesiones que inició el pasado 1 de febrero, se apruebe la reforma al sistema de pensiones, ya que de lo contrario, se anticipan graves problemas con las jubilaciones.

La principal señal de alarma se relaciona con los millones de trabajadores que empezaron a cotizar con la Ley de 1997, que es la de reparto individual, en donde se ahorra alrededor de 7% de salario, por lo que para acceder a una jubilación “razonablemente buena” se requiere ahorrar por lo menos el doble, es decir, entre 12 y 15%.

No cuentan que a pesar de que la iniciativa del CCE no cuenta con el visto bueno de la dirección de seguros y pensiones de la Secretaría de Hacienda, no quitarán el dedo del renglón y continuarán las reuniones con los diferentes grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, ya que las reformas no se deben posponer.

Así las cosas…

