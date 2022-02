Apostar a la destrucción

Los dos últimos años de pandemia en México y el mundo han implicado innumerables dramas personales, familiares, comunitarios y nacionales –directa o indirectamente causados por la pandemia y las políticas en torno a ella–: pérdida de vidas, afectaciones permanentes a la salud, familias rotas, sacrificio de perspectivas de futuro, depresión, precarización de trabajo y de ingresos, empobrecimiento, incremento de desigualdades, insuficiencia institucional, entre muchas otras.

Pero esto sucedió, además, en un contexto nacional de problemáticas preexistentes sumamente graves: violencia de género creciente, discursos de odio y discriminación, desapariciones, incremento de violencia, debilidad fiscal, desigualdades múltiples, deterioro del medio ambiente, falta de acceso a la justicia y a las garantías de los derechos humanos, entre muchas otras.

Y, sin embargo, entre nuestras autoridades y quienes aspirarían a serlo, como la oposición, no se vislumbran acciones que le permitan a la gente y a la sociedad sentirse acompañadas y respaldadas por políticas que dibujen un futuro con más posibilidades de afrontar las crisis que continúan –como la de derechos humanos, desigualdades, empobrecimiento, medio ambiente o la de violencia de género–, ni de aquellas que se van a exacerbar –como la aceleración del cambio tecnológico que impacta claramente en la educación y el empleo–.

Para donde sea que miremos, hay un nivel de destrucción importante. Hay quienes argumentarían que es el costo de una transformación, pero lo cierto es que, a tres años de gobierno, no se percibe algo naciente, algo que emerja de una pulsión creativa y novedosa, ni una apuesta –material y no discursiva– por algo distinto. Por el contrario, lo poco que surge es, en muchos sentidos, la recreación del pasado que no funcionará en un presente ni un futuro radicalmente distintos; que ni siquiera podemos alcanzar a ver y, desde luego, que no está siendo moldeado por nuestros liderazgos actuales.

Y esto no se trata, como dirían muchos, de la intención de defender privilegios que, en realidad, están siendo bien defendidos tanto por el gobierno como por la oposición.

¿Dónde está una reforma fiscal que dote al Estado de fortaleza para combatir las desigualdades? ¿Dónde están los recursos que permitan avanzar en la promesa de encontrar e identificar a las miles de personas desaparecidas en el país? ¿Dónde están las acciones para encontrar justicia y verdad para millones de personas afectadas por la "guerra contra el narco"? ¿Dónde están las reformas para una verdadera Ley de Medios que busque consolidar la libertad de expresión y eliminar la conocida relación de intereses entre publicidad gubernamental y medios? ¿Dónde está la promesa de construir nuevos acuerdos federales que impidan el desvío de recursos públicos? ¿Dónde está la promesa de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a les periodistas amenazades en todo el país?

Nada de esto sucede y ni el gobierno ni la oposición están en ello, porque claramente la apuesta es destruirse mutuamente, intentando que ninguna luz se arroje sobre sus propias oscuridades.

Y sí, sabemos que en la política la intención es ganarle al oponente. El problema es que el país está en medio de oponentes en cuya mira no está construir nada, ni siquiera el legado que afirman perseguir. En medio de esta destrucción, la oposición carece de banderas porque nadie está libre de culpa y, con ello, el sistema de partidos se ha vuelto más irrelevante en el debate público.

Hace unos días, escuchando a Gilberto Guevara Niebla, experto en educación, conocido militante de izquierda y ex funcionario de la 4T, señalaba la tragedia educativa que está sacrificando el futuro de la infancia que vive en condiciones de mayor pobreza y marginación en el país. Eso se refuerza ahora, con la pretensión de eliminar el programa de Servicio de Alimentos en las Escuelas de Tiempo Completo. Todo ello, mientras se vuelve a colocar una visión corporativista tanto en la educación como en el sector energético, con gente que sabe operar elecciones.

La pregunta es: ¿el legado por el que el actual gobierno apostó tantos años de lucha fue un tren, el empoderamiento del ejército, un cascarón como Estado y ganar una consulta de revocación de mandato? Si es así, cuánta esperanza destruída.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.