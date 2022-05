¿Animales de guerra? El entrenamiento militar de mamíferos para los conflictos bélicos

El uso de animales en guerras es bastante antiguo, desde palomas mensajeras para comunicarse con sus aliados, caballos para emprender el camino, elefantes en la India para evitar invasiones y felinos imponentes no son cosas nuevas cuando de defensa se trata, sin embargo ¿qué hay de los mamíferos marinos?

Desde la década de los 60 las tácticas bajo el agua comenzaron a cobrar fuerza, con las tensiones a tope, fruto de la Guerra Fría; las necesidades de contar con submarinos altamente especializados, sonares con precisión quirúrgica y los mejores torpedos de ataque fueron prioridad para la mayoría de las súper potencias, en específico para la Unión Soviética y Estados Unidos.

Es por ello que justo por esos años nace el "US Navy Marine Mammal Program" estrategia lidereada por los norteamericanos, quienes no podían quedarse atrás en cuanto a avances bélicos se trataba. Los estadounidenses diseñaron un programa en donde los protagonistas eran y son los mamíferos marinos, focas, lobos marinos y delfines; quienes con su capacidad receptiva pretendían mejorar los diseños tanto de los torpedos como de los sonares.

Es decir, al principio decidieron analizar el funcionamiento cerebral y encefálico de estos animales para perfeccionar la guerra submarina, pretendían entender cómo los delfines mediante la emisión de ondas sonoras logran detectar objetos a largas distancias y sobre todo pasando desapercibidos.

Pero como gobierno ambicioso la táctica no quedó ahí, con el avance en los análisis se dieron cuenta que gracias a la inteligencia de estos animales no sólo podían replicar su comportamiento, si no; entrenarlos para hacerlo. Para 1965, el gobierno norteamericano ya tenía a "Tuffy", un delfín que fue entrenado para llevar mensajes entre navíos y localizar objetos bajo el agua.

"Tuffy" era capaz incluso de diferenciar entre tamaños, texturas, peso e incluso desenterrar objetos gracias a las vibraciones que resuenan en el cráneo de los delfines.

La Guerra Fría y los conflictos con Medio Oriente dejaron una serie de minas tanto terrestres como submarinas, y con ese argumento; el Departamento de la Defensa de Estados Unidos conserva cinco equipos de mamíferos marinos encargados de localizar estas bombas, así como abrir espacios para ayuda humanitaria en aguas conflictivas... o al menos eso oficialmente.

Hace apenas unos días las imágenes satelitales de Maxar Technologies mostraron cómo el Kremlin desplegó corrales de delfines a la base naval rusa en el puerto de Sebastopol en Crimea, la interrogante es si estos animales realmente son entrenados exclusivamente para localizar explosivos o también los entrenan para repeler ataques o incluso llevarlo a cabo.

Lo que es una realidad, es que cualquier animal en cautiverio se encuentra bajo estrés y presión innecesaria...

