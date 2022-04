Anatomía de un escándalo

¿En qué consiste el consentimiento? ¿cuáles son sus condiciones ineludibles? Olivia acusa a su jefe de violación. Durante cinco meses tuvo con él una relación íntima paralela a su relación de trabajo. Es más, durante el juicio contra James Whitehouse acepta que estaba enamorada, que él terminó la relación y que ella deseaba continuarla. Es decir, durante cinco meses tuvo con él relaciones sexuales deseadas y consentidas inscritas en una relación que ella consideraba "amorosa". Hasta que un día dijo que no al "encuentro sexual" porque marcaba la vivencia de un siniestro desencuentro. Pero las preguntas de la defensa en esta novela de Sara Vaughan llevada a la pantalla (en una miniserie) por la directora S.J. Clarkson es de manera repetida: ¿Olivia dijo que no? ¿acaso no fue ambivalente? ¿parecería que en realidad dijo sí? Todo nos hace pensar -afirma la defensa- que dijo que sí, que no solo consintió a la relación sexual en un elevador en las oficinas, sino que la provocó. Primero la provocó -insiste la defensa- y después "enojada" por la ruptura con el amante-jefe decidió denunciarlo por violación. El entero caso se reduce -en palabras de la abogada- a la "venganza" de una mujer despechada.

Pero el amante-jefe es además el hijo de una familia acomodada, egresado de Oxford, diputado por el partido conservador y amigo íntimo del Primer Ministro. El hombre mediáticamente "perfecto", con una esposa -Sophie- y una familia igual de "perfectas". Un hombre poderoso, rodeado de privilegios desde siempre, un hombre acostumbrado a lo que socialmente se considera "ganar", aunque vaya sembrando daño en su camino. Al final de cuentas, visto desde los ojos del protagonista: ¿qué diferencia podría hacer una mentira, una omisión, un ocultamiento, una oscura complicidad con un otro poderoso que va a protegerlo? Se protegen entre ellos. Quienes pudieran "atravesarse" en sus proyectos son desechables. Pero sucede "hacia adentro". En el espacio público, James representa el ideal del votante conservador. No la tienen fácil Olivia y su abogada Kate, pero ambas deciden llevar al diputado a juicio.

Las escenas no son fáciles de asimilar como lectora/espectadora. Vamos del juicio a la sala de la familia Whitehouse y les niñes, a la vida de la abogada atormentada por el juicio, a la secuencia de la violación. Como espectadora no nos queda la menor duda: fue una violación. La pregunta de fondo en el litigio legal de la novela de Sara Vaughan y en la miniserie es: ¿qué es el consentimiento? ¿cómo se juzga? ¿cómo se prueba? La palabra de la víctima está en tela de juicio. Aceptó sostener una relación con un hombre casado, con su jefe, ¿por qué de golpe le diría que no? Imposible. Impensable. Olivia dijo que no en el segundo (porque fue una cuestión de segundos) en el que constató a partir de la conducta violenta de James que ella ya no sabía con quién estaba. Que James ya no la estaba escuchando. Que en ese elevador se convertía no en un objeto de deseo sino en un objeto en el sentido de cosa. Cuando se sintió usada, cuando tuvo miedo. Olivia dijo "no" y James no la escuchó. Simplemente porque escuchar no era lo suyo, porque vivía en la larga costumbre de vivirse impune.

¿Y la esposa en todo esto? Sophie ama a James y a su familia. Supone que en términos generales lleva lo que suele llamarse "una vida feliz", al menos en términos de la definición de "felicidad" con la que fue educada. Ella también estudió en Oxford. Se ocupa de su familia y de la carrera de su esposo. Poco a poco -en la medida en que el juicio contra James avanza- sus certidumbres comienzan a despostillarse. Ese juego que antes le parecía divertido y de golpe ya la perturba, James preguntándole a su hijo: "¿Quién eres?" "Un Whitehouse". "¿Y los Whitehouse...?" "Nunca perdemos", responde el niño. No es solo la infidelidad de su esposo lo que la daña, acepta perdonarla, pero ¿qué hacer con la mentira? ¿qué hacer con la duda que se instala dentro de ella? ¿James podría ser capaz de violar a una mujer? ¿James sería capaz de mentir, de abusar de su posición de poder en tanto que hombre y en tanto que diputado preferido del Primer Ministro?

Sophie visita la casa de sus suegros. La madre da por hecho que la denuncia es una mentira provocada por el despecho. Las infidelidades se perdonan, son "mentiritas". Las "mentiritas" no son graves. Las personas mentimos. Un político está obligado a mentir y su esposa lo secunda. Punto. Y Sophie le dice a sus suegra, como apenas comienza a decírselo a sí misma: "Ella (quien denuncia) es una mujer de otra generación". La novela de Vaughan es anterior al #MeToo, pero está ya inscrita en el cambio de los tiempos. Sophie se pregunta ¿de qué ha sido cómplice? Aquello que en su educación parecía tan "natural": una mujer se somete a la voluntad de un hombre aún a pesar suyo, quizá no lo es. Quizá esas mujeres no son "despechadas" y "mentirosas", sino valientes. Quizá una mujer -ella incluida- tiene derecho a decir que no. A elegirse. A escuchar lo que la otra mujer tiene por decir.

En 2012 el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM publicó un libro que tuve la oportunidad de traducir junto con Tine Wouters: "Del consentimiento", de la filósofa feminista Geneviéve Fraisse, la obra es una aportación muy importante para las reflexiones alrededor de esa pregunta ¿qué es consentir? cuya respuesta se ha ido transformando -afortunadamente- con el paso del tiempo. Sobre todo en los últimos años. A inesperadas y muy celebrables velocidades, convirtiéndose en un tema central en algunos espacios del debate público y la toma de consciencia.

Del libro de Fraisse tomó la escritora Vanessa Springora el título para su libro autobiográfico en el que narra su relación -comenzó a sus 14 años- con el escritor Gabriel Matzneff que tenía en ese momento 49 y era un hombre muy poderoso en el mundo cultural francés. ¿Qué podría significar "consentir" a esa edad y ante un hombre que a la adolescente le parecía deslumbrante? Un poderoso incuestionable. Vanessa no fue forzada a relacionarse con Matzneff, pero ¿se puede hablar de consentimiento? Con su testimonio hizo estallar el debate. ¿Qué está cambiando en México a partir de los testimonios "Mi primer acoso" y los testimonios del #MeToo? A partir del "compañera, yo te creo". La miniserie "Anatomía de un escándalo" es dolorosa. Muy. Para mí hay un dolor retrospectivo que tiene que ver con cómo crecimos las mujeres de mi generación y las inmediatas siguientes y la histórica invisibilización de las violencias. Y ese otro dolor: lo que ha cambiado apenas en ciertos medios, en ciertos mundos. Y la enormidad de lo que falta por cambiar.

