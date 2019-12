Análisis y predicciones para este 2020

En el 2019 la curva de aprendizaje no ha sido suficiente para muchos, hace falta mayor labor de supervisión y auditoría constante, no se observa un equipo de trabajo integral, todos quieren ser jefes y dar instrucciones. Mientras no exista unidad, subordinación, en especial la lealtad y los costos políticos no se han hecho esperar; ante este escenario, no se podrá avanzar hacia una transformación. Las ocurrencias, desinformación y necedad nunca han sido buenos asesores para la toma de decisiones, la historia nos recuerda que han caído incluso imperios y lo más delicado, una traición nunca viene de afuera, siempre es por parte del círculo más cercano.

Se deben priorizar los problemas y sus soluciones de manera inmediata, a mediano y largo plazo, para tener claro hacia dónde vamos y que resultados esperamos obtener el próximo 2020. México hoy necesita de políticos preparados para ser estadistas, con liderazgo e incorruptibles, sin estas cualidades no podremos avanzar. México cuenta con muchos activos que producen riqueza, la cual debe ser bien administrada y para lograr ese cambio que tanto ha sido anhelado se requiere concentración, sin ella no se podrá tener un criterio amplio y asertivo, es necesario sancionar de manera ejemplar a todos aquellos que realicen actos de corrupción y malas prácticas del pasado neoliberal.

Las necesidades sociales

México tiene una diversificación de problemas sociales destacando la corrupción, la inseguridad, la injusticia, el desempleo y la educación del seno de la casa, por lo tanto es menester que los ciudadanos tomen medidas para cada punto, como lo detallo de la manera siguiente:

Corrupción. Es importante que los mexicanos aprendamos asumir la responsabilidad de nuestros actos, muchos actos de corrupción se provocan para tratar de evitar la acción de la justicia, comprando la omisión, disimulo y favores de funcionarios públicos.

Inseguridad e injusticia. Es importante que se realice la denuncia, los delitos que no se denuncian no pueden ser contabilizados, ni perseguidos, ni se puede exigir resultados a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, los datos duros son los que alimentan a los indicadores y a la estadística, las cuales son las herramientas que miden el desempeño, para exigir la rendición de cuentas.

Desempleo y educación del seno de la casa. Es importante que cada jefe de familia eduque a sus hijos en un oficio, arte o profesión y de acuerdo a sus habilidades, para poder realizar un trabajo lícito, lo que más lacera a nuestro entorno social es que muchos quieren tener dinero sin trabajar, actualmente existen programas o proyectos para los jóvenes que pueden aprovechar para mejorar, por eso es tan importante la educación que comienza en el seno familiar, que forma al niño en hombre o delincuente.

Referencia

Impacto Social Consultores (2017). ¿Cuáles son los principales problemas sociales para los mexicanos? http://www.impactosocialconsultores.com/blog/2017/4/19/cules-son-los-principales-problemas-sociales-para-los-mexicanos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017.. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf.

Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México (2018). Desigualdades en México/2018. https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf.

El saldo rojo de la inseguridad

Como hemos observado a lo largo de este año, el número de muertos y víctimas se incrementó, la estrategia no ha sido integral, ya que se necesita que la visión sean vértices colineales, esto lo detallaré de la siguiente manera:

Las fuerzas armadas son la base de la seguridad exterior y en el orden interno únicamente deben emplearse como apoyo a las autoridades civiles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana debe coordinar los tres niveles de gobierno para acotar con prevención las operaciones de las bandas locales en las jurisdicciones de cada entidad federativa, es necesario que se realice el estudio de política criminal para que se trasparente el trabajo de la guardia nacional, policía estatal y municipal, evitando durante su actuación las violaciones al debido proceso.

Cada Fiscalía debe consolidar la capacitación y profesionalización de sus operadores jurídicos, aumentando el capital humano de cada área, estableciendo acuerdos más agiles para la justicia pronta y expedita, cada titular debe supervisar y exigir la correcta investigación en las carpetas de investigación para persecución de los delitos, ejerciendo de manera imparcial la acción penal, ponderando la reparación del daño a las víctimas, debiendo intervenir en los casos en que se demuestre que la fiscalía local está inactiva o es ineficaz, evitando procedimientos burocráticos en la impartición de justicia.

El poder judicial debe mejorar la supervisión y control de los jueces, para evitar la corrupción de asuntos con los criterios que interpreten de la ley a modo, dando como resultado la sustracción de la justicia.

https://imco.org.mx/temas/los-datos-mas-relevantes-para-entender-las-crisis-de-seguridad-y-justicia-en-mexico/

¿Terrorismo fiscal?

Tenemos que ser claros, ¿a quienes realmente le afecta que ya no exista la defraudación fiscal?, ¿Cuántos despachos y consultorías en México se dedican a estas prácticas?, ¿Cuántas de estas empresas utilizan el sistema de contratación del outsourcing para no pagar impuestos? Y no por eso estamos hablando de delincuencia organizada o lavado de dinero, que es un tema de materia penal, éste es un tema de desigualdad, que debe cambiar para ser proporcional en todos los mexicanos que si cumplen con el pago de sus impuestos.

De acuerdo al aumento de salario, la desigualdad comienza por el alto porcentaje de ISR en los asalariados, los pagos por honorarios y los que realizan actividades empresariales. Se requiere que se reduzca este alto porcentaje de pago de impuestos, para incentivar a los trabajadores del sector público y privado que sí cumplen, en comparación de quienes sólo manejan efectivo, mediante una certeza jurídica apegada a nuestro marco jurídico constitucional.

Es necesario que el poder legislativo para este 2020, realice iniciativas en materia hacendaria, para incentivar el trabajo lícito, que no se traduzca en terrorismo fiscal, se requiere que construyan mecanismos para incentivar más las inversiones y la creación de empleos, no crear medidas que persiga a los ciudadanos que sí cumplen, evitando que violen los derechos humanos y ponderar la presunción de inocencia de todos los mexicanos.

Referencia

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Terrorismo-fiscal-la-solucion-recaudatoria-20191020-0090.html

Las mermas de Pemex

Otro asunto que falta por consolidar por ser tema de fondo, son las millonarias mermas económicas de Pemex, ante la inoperante subdirección de Salvaguardia Estratégica, ya que citada administración de esa subdirección, no ha logrado establecer con sus análisis de riesgos, las vulnerabilidades y fallas en los sistemas de medición, aún siguen apareciendo tomas clandestinas en la red de ductos, por lo que su efectividad no es suficiente, ya que no cesa la merma económica en los rubros de la turbosina, diesel, gasolinas, combustóleo y el robo en las plataformas, etc. como lo detallan diversos medios de comunicación de nivel nacional. Ante este escenario es importante que en este nuevo año se lance un plan estratégico con auditorías efectivas e imparciales, para establecer el orden de cada una de las áreas que intervienen en el plan de negocios y su cadena de valor, con trasparencia y rendición de cuentas, para obtener buenos resultados y se extirpen a los malos funcionarios.

Referencia

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-reporta-perdida-por-527-mil-mdp-en-el-segundo-trimestre-de-2019

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/10/29/pemex-perdio-88-mil-millones-entre-julio-y-septiembre-2847.html

https://vanguardia.com.mx/articulo/pemex-ha-estado-cobrando-menos-por-fallas-en-medicion-de-combustible

Las Fuerzas Armadas Mexicanas y Guardia Nacional

Honor a quien honor merece, en este inicio de sexenio nuestras fuerzas armadas y la guardia nacional, han ido consolidando con su labor, el esquema del plan de desarrollo nacional, coadyuvando con la tarea que les ha asignado el poder ejecutivo, brindando la seguridad en cada jurisdicción de la república mexicana. Han realizado el trabajo que muchos desconocen, muchos sólo han escuchado las leyendas urbanas del sacrificio de periodos largos fuera de casa y con la familia, la vocación viene de estirpe y ustedes son quienes han demostrado con hechos que ser mexicano se lleva en la sangre, anteponiendo el interés personal por México, por eso es tan importante que no cumplan órdenes contrarias a la disciplina, que los deshonre para toda su vida. Ojalá y tomaran este ejemplo algunos políticos que sólo ven por sus intereses y su bienestar personal.