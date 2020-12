Análisis y predicciones para el 2021

Como pudimos observar desde el mes de diciembre del 2019, la curva de aprendizaje de algunos secretarios y funcionarios públicos de alto nivel NO brindaron frutos en este año 2020 que está por finalizar. De los responsables de producir resultados para la transformación de nuestro país nos están saliendo muy caros sus sueldos, quedando a deber a todos los mexicanos con sus resultados raquíticos. La lucha por la justicia y un cambio se convirtieron en tristes palabras muertas. Ya que muchos actores políticos sólo ansían el poder y harán lo necesario por mantenerlo.

Los resultados de manera general para este ocaso del 2020 fueron los siguientes:

- Han renunciado más de 15 funcionarios de alto nivel al gabinete.

- Animal Político menciona que el hoy candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, durante su gestión como secretario de seguridad pública, fueron asesinadas aproximadamente 53 mil 628 personas, (entre ellas más de 5 mil 800 mujeres y mil 800 niños o adolescentes).

- La revista México Forbes indica que los análisis consultados por el Banco de México (Banxico) estiman que la economía del país en octubre se contrajo hasta un 6.9% durante 2020, además se produjo una pérdida de alrededor de 1 millón 181 mil empleos formales por la pandemia.

- El proceso electoral federal 2021 será un desarrollo complejo, debido a que existe ya un gran malestar general por la población vulnerable que no recibe el dinero completo de los programas sociales (ayuda para las personas de la tercera edad, las becas de los niños y despensas) y los siervos de la nación sólo meten a gente que ellos escogen en su padrón.

- Por parte del sector salud, hoy son muchas familias que están de luto, ante la irracionalidad y serie de justificaciones de López Gatell, -incluso- ante la aparición de la nueva cepa en el Reino Unido. Toda esta falta de políticas sanitarias nos arroja actualmente un saldo de 121 mil 172 mexicanos fallecidos por este mal. Para tratar de mitigar el descontento, fueron convocados los deudos para recibir una ayuda tipo pagas por defunción por covid-19, pero resulta que el trámite es un vía crucis para aquel que desea realizarlo, ya que no funciona el portal de internet y en las oficinas del DIF no atienden a nadie de manera presencial por la pandemia, ¡¡brillante idea!!

- Por parte de la educación, no hubo mayor avance y menos con la pandemia, tal parece que los asesores no contaron que existen muchos lugares sin luz, sin internet y sin computadoras. Provocándose un aprendizaje deficiente y de muy mala calidad, el cual repercutirá en todos los jóvenes mexicanos que aspiren a un nivel básico, medio superior, superior y de postgrado.

- El mercado laboral en México sigue siendo el más golpeado. Ante las empresas que cerraron o quebraron por la pandemia, se ha provocado el aumento de abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores, al reducirse sueldos y recortar plazas tanto en el sector público como el sector privado. -Imagínense- ¿A cuántos trabajadores les hicieron firmar su renuncia para no darles liquidación? otra, en el sector público obligaron a mocharse con el aguinaldo y para evitar demandas, disfrazaron la acción con una cooperación voluntaria, violándose la constitución de tajo con la coperacha al pasar la charola.

- Por otro lado, los legisladores en sus diferentes comisiones tienen mil iniciativas, pero ninguna habla de bajar los impuestos para reactivar la economía. Ellos son los llamados a proteger el interés público y social de los ciudadanos, pero está sucediendo todo lo contrario. Se prevé un aumento de impuestos para el próximo año, esto incrementará todavía más la inestabilidad en los mercados y las consecuencias en cada uno de los sectores (primario, secundario y terciario) de la economía mexicana.

Lo que viene para el 2021:

- La seguridad interior del país se verá afectada de tal forma que, si no se toman medidas extraordinarias de prevención, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional podrían ser rebasadas.

- Se le darán más y mayores obligaciones a las Fuerzas Armadas ante la incapacidad de las demás instituciones de cumplir con las encomiendas del Presidente de la República.

- Existe la posibilidad del incremento de atentados contra actores del escenario político durante las campañas políticas y antes de las elecciones.

- Se considera que seguirán renunciando funcionarios de alto nivel, por su incapacidad, para evitar el deterioro de su imagen y la muerte política.

- La sociedad mexicana requiere unir esfuerzos para salir adelante y el Ejecutivo debe deshacerse de todos aquellos radicales que dividen a las personas.

- De no reactivarse la economía en México nos estaremos enfrentando al decrecimiento de la actividad económica que no es otra cosa que una DEPRESIÓN ECONÓMICA.

No podemos dejar de lado la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda en el Aeropuerto Internacional de los Ángeles, California, por supuestos nexos con el crimen organizado, que fueron desestimados por los fiscales federales de los Estados Unidos, para ser repatriado a México como General del Ejército y un hombre libre.

Situación que deja muchas dudas ya que como hemos podido observar las acusaciones de la fiscalía general de los Estados Unidos de Norte América no eran tan sólidas como se presumían, así mismo las mismas no podrán ser utilizadas en una corte mexicana por el simple hecho de haber sido obtenidas de forma ilegal y carecer de toda legalidad en el contexto jurídico de nuestro país, pero que serán siempre una gran mancha imposible de borrar en el prestigio y buen nombre de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la misma institución castrense.

En México la carpeta de investigación iniciada no tendrá mayores resultados por lo que he comentado ampliamente, no tienen pruebas obtenidas de forma legal para imputarlo, así mismo los testigos protegidos o colaboradores, no están registrados en el país como tales y no han mediado con la Fiscalía General de la Republica por el principio de oportunidad que los haría acreedores a dicha figura jurídica.

El simple hecho de no ser juzgado y de poder demostrar de forma fehaciente su inocencia será una pesada loza que tendrán que cargar en su historial militar y en la imagen de la institución militar, ya que esta oportunidad histórica de poder demostrar con pruebas su inocencia no se le da a cualquiera, ya que durante mis años como litigante y miembro del gremio militar he vivido en carne propia las injusticias de un sistema penal de consigna y falto de autonomía, que distinto hubiera sido esta historia si mi General Luis Cresencio Sandoval no hubiera intervenido a favor de su antecesor ante el Presidente de la Republica.

Me pregunto:

¿Por qué no se mide con la misma vara a todos los elementos militares?

¿Acaso no podrían también ser víctimas de interese mezquinos y ocultos los cientos de militares que se encuentran presos en las prisiones militares, federales y del fueron común por proteger a quienes si son unos delincuentes?

¿Acaso no valdría la pena darles una esperanza de revisar sus causas penales y judiciales?

¿Por qué se tiene la idea que sólo a los altos mandos se les puede calumniar y conspirar contra ellos y no pasa lo mismo con la tropa, oficiales jefes y algunos generales?

Hoy, las Fuerzas Armadas son duramente criticadas y atacadas por ser quienes llevan el peso de la Cuarta Transformación, ¿no valdría la pena cambiar esos errores del pasado?, o ¿solo se puede cometer errores, calumnias y conspiraciones contra los generales de División?, hoy tienen la oportunidad histórica de corregir las grandes injusticias del pasado? Hay 233 elementos militares que han sido torturados por los mismos elementos militares de la extinta policía judicial militar para incriminarse e incriminar a sus compañeros, recordándoles que las barras y las estrellas se pulen con el ejemplo, aun procesados o sentenciados siguen siendo militares y la gran mayoría de ellos se formaron bajo la consigna del honor, valor, lealtad, sacrificio y espíritu de cuerpo, por favor demuestren que no son solo palabras vacías que se utilizan para el adoctrinamiento del personal pero que en la realidad es letra muerta.

Por último, Felicidades a todos los miembros del Sindicato del Rifle, que son siempre criticados, pero jamás igualados.

