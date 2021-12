Análisis del escenario en México para 2022

Antes que nada, quiero agradecer a los lectores que se acercan a esta humilde columna. Estas palabras con las que mi equipo de trabajo y un servidor buscamos brindar información analizada con un lenguaje claro y un enfoque orientado a la toma de decisiones. De igual manera tratamos de informar a la ciudadanía que no tiene este tipo de información verídica sobre los efectos que confluyen en los diversos fenómenos políticos, económicos, sociales y militares.

Cabe señalar que nuestra crítica va enfocada a extirpar todas aquellas malas prácticas que realice cualquier funcionario -sin distinción de color-, cualquiera que desempeñe MAL su trabajo. Nosotros refrendamos la transformación de México para que podamos crecer todos y no sólo unos cuantos cotos de poder. Los mexicanos debemos comenzar a cambiar nuestra mentalidad dejando de ver normal las banalidades y abusos de quienes tienen la responsabilidad de hacer que México sea un país desarrollado, hoy todos los funcionarios deben rendir cuentas con la mayor de las trasparencias y si no es así que se larguen, porque no los necesitamos.

Nuestro compromiso con los lectores será siempre poder brindarles en cada columna un criterio imparcial y objetivo, ya que existen muchos bufones y arlequines, que solo saben decir "sí", aunque esa decisión tenga resultados funestos. Y la frase de un buen amigo lo resume muy bien: "La necedad nunca será un buen asesor", ya que el riesgo se mide pensando en los peores escenarios y es así como se puede prevenir cualquier catástrofe.

Lo que se viene para 2022 en cuanto a fenómenos políticos, sociales y económicos

Para el próximo año 2022 se llevarán a cabo elecciones ordinarias en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La lucha por el poder será encarnizada. Lamentablemente los cuadros políticos que se están proponiendo no cuentan con el liderazgo suficiente para cumplir con las expectativas de la población mexicana; situación que puede ser aprovechada por la derecha ante esta área de oportunidad.

De manera paralela, la parte social estará muy ríspida, la mayoría de los mexicanos estamos padeciendo con el pago de los impuestos, la inflación, porque no se ha logrado reactivar la economía en sus sectores primario, secundario y terciario. Esta situación ha dado como resultado que exista una alta cifra de desempleo y un aumento del índice delictivo, aunado a las precariedades ya padecidas por el sector más pobre.

Este panorama de problemáticas es aprovechado principalmente por los miembros de la delincuencia organizada, que mantienen sus tentáculos sobre la venta de estupefacientes y reclutamiento de sicarios, quienes tristemente venden su libertad y vida por unos cuantos pesos.

Desde luego los embates en contra del personal militar no se harán esperar, ya que están cumpliendo cabalmente las órdenes del ejecutivo. En contraste, otros funcionarios solo dan justificaciones, lo que hace que las críticas sin fundamentos se filtren incluso con la información que los mismos funcionarios facilitan a ciertos medios de comunicación. Para la mala fortuna de estos detractores, los proyectos que está desarrollando SEDENA van acorde a su programa de ejecución de obra, sin embargo esto representa un peligro para todos aquellos funcionarios a quienes se les acaba el tiempo para cumplir con las obras insignia del Proyecto de Nación. Es importante que SEDENA blinde su información para que esos datos primordiales no les sirvan a los enemigos del progreso del país para atacar.

Asimismo, el circo en torno al huachicol no ha rendido fruto, ya que al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, astutamente le fue brindado un amparo por la acusación en su contra, entregando la cabeza de quien fuera su jefe directo, el general León Trauwitz. No cabe duda de que con tal de librar la cárcel son lapidarias. Lo lamentable es que este tipo de elementos denigran el uniforme verde olivo y los escudos del Estado Mayor. La escuela Superior de Guerra no enseña este tipo de prácticas. Que sirva de ejemplo para todos aquellos militares que se desvían del camino. En algún momento los alcanzará el brazo largo de la justicia. No se puede escapar impunemente, aun cuando se sepan protegidos por las cofradías de poder que existen, la justicia siempre llega tarde o temprano.

Por último, en el 2022 veremos el surgimiento de nuevos grupos políticos, ya que la lucha por el poder será a muerte. Veremos incluso varios cambios en el gabinete presidencial. Algunos de los funcionarios más cercanos han ido perdiendo la confianza del mandatario. Se crearán alianzas entre políticos de diferentes corrientes solo para participar en el reparto de puestos y cuotas de poder.

En materia de seguridad empezaremos a ver los primeros resultados de la estrategia de seguridad nacional, implementada con la Guardia Nacional que está obligada a entregar resultados visibles en el segundo semestre del año. Seremos testigos de la estrategia implementada en varios estados y municipios de la República. De igual manera habrá un mayor trabajo de inteligencia coordinada con aquellos sectores que anteriormente se resistían a cooperar con la federación.

Cada vez es mayor el reclamo de la sociedad a dar resultados positivos y palpables respecto a los índices de inseguridad en varias regiones del país. Ya no veremos a gobernadores o presidentes municipales ignorar el llamado a las mesas de seguridad que se realizan todas las semanas con los diferentes encargados de los municipios y los estados. Como lo he mencionado en columnas anteriores, los esfuerzos que realizan la Guardia Nacional y la Fuerza Permanente del Ejército, Marina y Fuerza Aérea son imposibles de llevarse a cabo si las corporaciones estatales y municipales no se suman a la estrategia global implementada que en su conjunto busca quitarle poder a los grupos criminales para dárselo nuevamente a las instituciones gubernamentales que llevan décadas siendo únicamente observadoras del avance de los criminales que han ido ganando espacios hasta convertirse en los verdaderos gobernantes de facto en muchas partes del país.

