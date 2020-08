El último dato del número de personas desaparecidas en México es de 73,218, de las cuales 96 por ciento desaparecieron de 2006 a la fecha.

Buscando desarrollar soluciones a esta crisis, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han impulsado diversas iniciativas. Una de esas fue la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Ahí se establecieron diversas medidas para desarrollar soluciones a la búsqueda de las personas y para que el acceso a la justicia sea una realidad. Entre las medidas están la creación de fiscalías especializadas en desaparición, las comisiones de búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda.

Además se prevé la creación de mecanismos como el Registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, el Registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas y el Banco Nacional de Datos Forenses.

Una de las herramientas también consideradas, tanto para la búsqueda de las personas como para la investigación del delito, es el análisis de contexto, buscando superar la limitación de atender cada caso de manera aislada.

Se puede decir que el análisis de contexto es un relato, verosímil y fundamentado, que evidencia dinámicas de violencia que son producidas por grupos criminales, los cuales pueden estar asociados con agentes del Estado y que permiten identificar patrones en la comisión de delitos (https://bit.ly/2QFQ8fP).

Aunque esta herramienta está prevista como obligatoria en la ley general y en las leyes locales sobre desaparición, aún no está presente de forma regular en el trabajo de búsqueda ni de investigación.

Al respecto el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia presentó recientemente el "Informe Preliminar Análisis de Contexto de las Desapariciones Forzadas ocurridas en el Marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos".

Este operativo se implementó por el gobierno de Javier Duarte entre mayo de 2014 e inicios de 2016 con la oferta de mayor seguridad para la ciudadanía. En mayo y en septiembre de 2015 fueron desaparecidos al menos 35 jóvenes y quienes participaban del operativo, eran policía municipal, policía estatal, Ejército y Marina.

Cada una de estas desapariciones se investiga de forma individual a pesar de los aspectos que tienen en común. Lo común está fuera de las investigaciones, esa es la perspectiva que aporta el análisis de contexto.

El informe propone la creación de un grupo interinstitucional, donde participe la Fiscalía General de la República, la fiscalía local, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de búsqueda local, para desarrollar un trabajo conjunto que investigue estas desapariciones como parte de la política de seguridad de esa época.

El gran desafió para responder a las miles de familias está en desarrollar nuevas metodologías de investigación, donde la colaboración institucional sea una realidad.

