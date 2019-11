Ampliación del Metrobús

Hoy día la línea 3 de Metrobús corre de la Ex Glorieta de Etiopía a Tenayuca, justo en la frontera con el Estado de México. Para algunos ha sido raro el recorrido de esta línea, porque de La Raza a Etiopía va casi todo el tiempo en paralelo a la línea 3 del Metro, y de hecho ambas utilizan el color verde como distintivo. Sin embargo, ambas van llenas, por lo que podemos interpretar que ambas son necesarias y tienen su propia demanda.

Muchos hemos planteado en el pasado que la línea debería crecer al menos hasta Churubusco, y esta es una posibilidad que el gobierno actual ha previsto, lo cual es una gran noticia para la ciudad, pero no lo está siendo para algunos vecinos que han manifestado su oposición. De hecho, ahora un grupo se arropa en el lema "Salvemos Eje Cuauhtémoc", que no sé de qué pretenden salvarlo.

Hace más de 10 años, por ejemplo, fue publicado el Diagnóstico Espacial de los Accidentes de Tránsito en el Distrito Federal. En él, hay varios cruces del Eje 1 Poniente que salen muy mal parados en términos de seguridad vial. Ese documento es anterior al Metrobús línea 3, pero si me enfoco a los cruces que están al sur de la terminal de Etiopía, varios tienen un número alto de incidentes viales: Churubusco, División del Norte, los ejes viales del 5 al 8 Sur, más las calles de Parroquia, San Borja, Concepción Béistegui, Torres Adalid y Luz Saviñón. Esto nos dice que más que salvar al eje vial, tenemos que salvar a las personas que lo utilizan.

En términos de demanda de transporte, es evidente que Etiopía, por sí sola, no es la mejor terminal. Se ha vuelto un punto sumamente concurrido por la convergencia de dos líneas de Metrobús y una de Metro, pero en realidad no hay tantos atractores de viajes.

Adicionalmente, la línea 12 del metro está saturada, por las mañanas de Tláhuac a Mixcoac y por las tardes de Mixcoac a Tláhuac, pero los usuarios suelen descender en las estaciones que les permiten conectar hacia el norte: Atlalilco, Ermita, Zapata y Mixcoac hacia otras líneas del metro, Insurgentes Sur para conectar con el Metrobús, y Eje Central para conectar con el trolebús. Extender el Metrobús por Cuauhtémoc, al menos para conectar con la línea 12 del metro, se vuelve fundamental.

Algunos vecinos han propuesto que la extensión de la línea 3 de Metrobús no se realice con autobuses, sino con trolebuses y en los carriles laterales, en vez de la configuración con carriles y estación centrales que tienen 5 de las 7 líneas de Metrobús. Esta propuesta tiene dos puntos muy importantes en contra: el primero es la comodidad del usuario, como pasajero del transporte público uno no quiere transbordar y transbordar, así que incluir un transbordo más representa una absoluta inconveniencia. En términos de operación, el servicio en carriles segregados laterales es más lento que con estaciones centrales, lo que termina exigiendo un mayor número de vehículos para atender la demanda y más tiempo para hacer el recorrido, esto sólo sería conveniente para un servicio "alimentador", que por cierto no estaría mal analizar de Xoco hacia el sur y así servir al centro de Coyoacán, y los barrios que se encuentran al sur hasta el Estadio Azteca.

Quisiera avanzar más en la reflexión sobre la propuesta del trolebús en Eje 1 Poniente que hacen los vecinos. Este gobierno está defendiendo la expansión del servicio de trolebús. ¿Sería la propuesta vecinal compatible con el crecimiento de la línea 3 de Metrobús? A mí me parece fundamental que la línea crezca hacia el sur, como lo decía, al menos para la correspondencia con el Metro línea 12. Está proyectada una estación entre Municipio Libre y Zapata, con lo que la estación Parque de los Venados quedará a 200 metros. Yo mantendría el trazo con estaciones centrales como hoy está previsto.

Sin embargo, me puedo detener en una reflexión ¿Podríamos transformar la línea 3 de Metrobús en una línea eléctrica, es decir, una línea atendida con trolebuses articulados y no con autobuses diesel? Esta línea cumplirá 9 años en operación, y la mayoría de sus autobuses también, por lo que están cumpliendo su vida útil. Tal vez una posible contrapropuesta del gobierno al planteamiento de los vecinos sea la transformación de la línea en un Metrobús sin emisiones locales, alimentado por un par de catenarias, con las estaciones centrales.

Como ya nos está acostumbrando el nuevo gobierno, tenemos poco tiempo para discutir lo que ellos ya decidieron. Aún así, es fundamental apoyar el crecimiento de la línea 3 de Metrobús hacia el sur.

Por último, diré un punto irónico a favor de la propuesta vecinal: lo que plantean es más sensato que lo que pretende hacer el Gobierno de la Ciudad en Ermita Iztapalapa. Todos estamos convencidos que la línea 8 del Metro debe ser ampliada hacia el oriente. Es lo más cómodo para el usuario, hay demanda suficiente, es lo más lógico en términos de integración de otros servicios. Sin embargo, la ciudad forzará a los usuarios a un transbordo a un trolebús ¡elevado! La diferencia entre lo que proponen los vecinos del Eje 1 Poniente y lo que pretende hacer el gobierno capitalino es que en el primer caso hablamos de una solución a escala humana, con las incomodidades que describí; mientras que en el segundo caso hablamos de un absurdo total en el que no se invierte en mejorar la zona, sólo exhibe a la proclividad de Claudia Sheinbaum hacia acciones deshonestas en las que en vez de hacer lo que se necesita, construye lo que se ve.