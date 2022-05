AMLO y el mundo

La semana pasada fue marcada por la gira de López Obrador a Centroamérica y el Caribe; específicamente a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, en donde además de ofrecer diferentes prebendas a los países extranjeros logró iniciar un debate estéril y absurdo sobre su posible asistencia a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Algunos comentarios al respecto:

· AMLO propuso que sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se apliquen de manera masiva... pero con 4 mil millones de dólares de Estados Unidos. Para empezar ambos programas son un fracaso en México; Sembrando Vida ha generado paga a los campesinos por sembrar árboles... entonces en lugares como Campeche y Yucatán (que tienen climas similares a Centroamérica) devastan zonas de selva talando o incendiando para "reforestar", según el Instituto de Recursos Naturales (WRI con sede en Washington) el programa costó la pérdida de 73 mil hectáreas forestales sólo en 2019.

· El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es el famoso programa de los "ninis"; enfocado a personas entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan. Les dan un pago mensual de poco más de 5 mil pesos y los vinculan a empresas, negocios o instituciones para capacitarse y ser contratados, sin embargo, es muy bajo su nivel de éxito (menos de la mitad alcanzan el objetivo) y según la Auditoría Superior de la Federación el programa está plagado de irregularidades en diseño y operación.

· También ofreció afiliar a 25,000 extranjeros al Seguro Social... gran ironía porque el Seguro Social funciona de forma tripartita: gobierno, empleadores y trabajadores... ¿también les ofreció empleo o el gobierno va a cubrir las cuotas obrero/patronales de los guatemaltecos?... también es una gran ironía porque el Seguro Social está lejos de ser una institución para presumir o al menos de ser una institución que cuente con los insumos médicos para cubrir la demanda... En fin, AMLO fue a evidenciar sus fracasos y a ofrecer apoyos que aquí no hay y gestiones frente a Estados Unidos, pero eso yo creo que se puede complicar.

· Sin razón alguna el presidente López Obrador empezó a pelearse con el presidente Joe Biden y amenazó con no asistir a la Cumbre de las Américas (que será en Los Ángeles) si no se invitaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua... curiosa defensa para un país que no tiene intención de estar en la Organización de Estados Americanos (Nicaragua), un país del que su presidente está entre los más buscados de la DEA por ser el presunto líder del cartel de "Los Soles" (Venezuela) y un país que lleva décadas justificando su fracaso y su gobierno en una supuesta rivalidad y un bloqueo comercial de los Estados Unidos (Cuba)... Además, la Cumbre de las Américas no es un mecanismo como la ONU, el país sede puede invitar o no invitar a quien quiera.

Sin demeritar que el presidente López Obrador en su formación y en su convicción pueda tener una preferencia marcada por países como Cuba o Venezuela, es mucho más importante la relación de México con Estados Unidos que con cualquier otro país. La inversión extranjera directa en nuestro país es encabezada por los Estados Unidos con 51%, seguida por España con 9%, Reino Unido 6% y Alemania 6%... no cabe duda de que el presidente tiene baste errado el rumbo en materia internacional. Las actitudes y errores estratégicos en materia internacional siempre cobran factura, esperemos no sea mayor.

