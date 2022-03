AMLO, perdió el rumbo

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador quiere negar lo inevitable: que hubo una masacre de 17 personas, ocurrido el domingo, a manos del crimen organizado.

Para él si no hay cadáveres no hay ejecución, pese a la información profusa al respecto. Hubo un enfrentamiento pero no estaban los cuerpos. “Se habla de 17 fusilados y no tenemos información pero ya lo dan por hecho. No se han encontrado los cuerpos”.

Extremadamente grave que un jefe de Estado no tenga información precisa 12 horas después de ocurrido el escandaloso tema que le dio la vuelta al mundo.

La ejecución sumaria, realizada por el crimen organizado, revela que quien gobierna México es el narco. Las instituciones encargadas de la seguridad en el país son "floreros" decorativos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien por dignidad debería renunciar por "causa grave" y dejar el cargo a alguien más capaz.

López Obrador en su vergonzosa conferencia mañana negó que la Fiscalía cuente con evidencias sobre los 17 asesinatos, aunque dijo que se hallaron en el lugar de los hechos “indicios de un enfrentamiento, más no cuerpos que comprobaran la masacre”.

Miente López Obrador porque al grupo de personas colocadas contra la pared de una casa no se les ve empuñando un arma para defenderse.

A través de las redes sociales se divulgó, el último domingo, cómo un grupo de personas que acudían a un velorio en el poblado de San José de Gracia, en Michoacán, fueron puestos frente a hombres armados quienes les dispararon.

Algunas de las víctimas alcanzaron a abrazarse, segundos antes de que les dieran una rafagueada con fusiles de asalto. Pero el presidente insiste en que fue un enfrentamiento.

López Obrador dijo en la mañana del lunes que la Fiscalía de Michoacán aún no tenía información que pudiera comprobar la presunta masacre.

Las investigaciones sólo han dado indicios de un enfrentamiento, así como el hallazgo de “unos restos” ajenos a las víctimas señaladas en medios de comunicación y en plataformas digitales, indicó sin precisar cuál era su fuente de información.

¿Con qué motivo o para qué habrían de realizar los sicarios un montaje? ¿Qué ganan los autores del crimen? ¿Por qué se llevaron los cadáveres? Esas son algunas preguntas que aún no tienen respuestas.

“Se está haciendo la investigación, pero no encontraron cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más”, recalcó.

Sin embargo, elementos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) reportaron que los sicarios ya habían removido los cuerpos del lugar que fue lavado.

Los miembros del crimen organizado llevaban fusiles de grueso calibre y equipo táctico para perpetrar el delito.

En el lugar quedaron casquillos de cartuchos percutidos, calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm.

Sin duda alguna que López Obrador, al término de su mandato, será enjuiciado por delitos de lesa humanidad. Suman miles de personas las que han muerto durante su administración, entre ellos algunos periodistas que ejercen su profesión en uno de los países más peligrosos del mundo.

Llegará el momento en que López Obrador rinda cuentas a la justicia. Para entonces ya será ex presidente y podría caerle todo el peso de la ley.

