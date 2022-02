AMLO: militarización y farsa

La memoria, invocar a la memoria y extraer de ella lo que sirva, lo que explique y le dé mayor y mejor contexto a una realidad innegable, forzada, irremediable tal vez.

En 2006, el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se entrevistó en al menos una ocasión con el entonces embajador de los Estados Unidos en México, Antonio Garza, polémico personaje que aplicó con singular frecuencia métodos diplomáticos combinados con datos el uso de la inteligencia y contrainteligencia para manejarse con las élites del poder.

Del encuentro -seguramente hubo más- sostenido con Antonio Garza y sus asesores se derivaron agendas, puntos de vista, inquietudes y perspectivas de cooperación inmediata, claro, si el tabasqueño ganaba las elecciones de aquellos años en las que se impuso el panista Felipe Calderón Hinojosa.

Por esas mismas fechas -el encuentro de AMLO con Garza fue el 23 de enero de 2006- el embajador tuvo acercamientos con los demás candidatos presidenciales para conocerlos, para conocer sus programas y planes y posibles estilos de gobierno y, sobre todo, cómo serían las relaciones entre ambos países.

Pero el encuentro AMLO-Garza, fue y ha sido fundamental hoy porque la médula de esa plática quedó registrada en cables informativos de la embajada de Estados Unidos que pasaron por el tamiz de la inteligencia para delimitar perfiles de candidatos y probables futuros gobernantes.

Casi toda la charla -resumida como quedó por el Departamento de Estado norteamericano y luego en los archivos de Wikileaks- es un retrato a lápiz del programa de gobierno que desde 2019 aplica López Obrador en el país; desde su fórmula para resolver el tema de la migración, frenándola para crear un espacio de negociación de su estancia legal en Estados Unidos, hasta la idea de darle a las fuerzas armadas más presencia y poder y atribuciones sólo, originalmente, para que le hicieran frente al narcotráfico, no al crimen organizado y común en general.

El narcotráfico y la lucha antiterrorista fueron abordados por el candidato del PRD. "AMLO expuso luego su doble plan para combatir ambos problemas: Primero, dijo, quiere dar a las fuerzas armadas más poder y autoridad en las operaciones antinarcóticos, porque es la menos corrupta de todas las agencias [sic] de México y puede ser la más efectiva. Señaló, sin embargo, que esto requeriría una enmienda constitucional. Pero estaba convencido de que podría lograrlo. También explicó que darle más autoridad a los militares limitaría a la Procuraduría General de la República (PGR) de México, que AMLO consideró demasiado corrupta para liderar la lucha contra el narcotráfico".

Para completar el esquema expuesto en la embajada de Estados Unidos, Lòpez Obrador habló de fortalecer de manera importante las áreas de inteligencia civil y militar, además de regresar a la Policía Federal Preventiva al control de la Secretaría de Gobernación y retomar las riendas del CISEN. Con estos cambios se ahorraría mucho dinero y se evitarían pugnas internas entre las distintas corporaciones, indicaban cuatro cables de Wikileaks elaborados acerca de la entrevista AMLO-Tony Garza.

Bastante material para hilar fino, adecuar, agregar y entender el discurso militarista de AMLO, su relación con los militares y marinos, su visión sobre el uso y manejo de las fuerzas armadas en tiempos de paz. Su percepción acerca de la Policía Federal, sus virtudes y vicios, así como y la modificación sustancial, histórica, acerca de cómo emplear al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina aparecían como elementos muy tenues que no permitían anticipar de manera amplia la militarización rampante de la Cuarta Transformación.

La idea de darle más poder y presencia a las fuerzas armadas no se diluyó en la mente de AMLO. Por el contrario; en los años del calderonato y su guerra al narco con militares y marinos en la primera línea de batalla, Lòpez Obrador recompuso sustancialmente sus planes y muy pronto se dio cuenta de que los militares tampoco iban a ganarle la guerra al narco, porque no había estrategia, ni recursos ni un plan integral para atender el fenómeno más allá de la confrontación y persecución de capos y operadores financieros.

Tampoco podría confiar ya en la sucia, desgastada e ineficiente PGR, penetrada por diversas formas de corrupción y cuestionable en casi todas sus áreas de desempeño.

En esas condiciones, AMLO abrió el panorama y decidió mantener la idea de darle a las fuerzas armadas más presencia y poder, pero no en el combate al narco y en otras áreas de su competencia, en sus misiones orgánicas como milicia.

López Obrador las llevó al terreno civil para exponerlas, para ventilarlas y garantizar de alguna su control, su manejabilidad y lealtad probada. Lo hizo también porque en realidad nunca tuvo plan B, plan C o de cualquier letra para atender el tema de la seguridad pública.

Tener a los soldados y marinos en tareas y en responsabilidades de tipo civil los mantendría ocupados y cuidándose a sí mismos, además de presionarlos para administrar de manera correcta los medios asignados -AIFA, Tren Maya, Refinería, aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, aduanas- ya que de ahí surgirán o deberán surgir recursos para solventar el espinoso tema de las pensiones.

Su campaña electoral, sus promesas de desmilitarizar al país, de regresar a sus cuarteles a los represores y abusivos uniformados, eran una vil mentira, una farsa calculada para ganar adeptos, para recoger votos en el camino y seguir consolidando un arribo al poder que se convirtió en sorpresiva voltereta en cuanto a su postura ante las fuerzas armadas.

AMLO lo anticipó hace 16 años. No hay engaño, solo desmemoria y falta de rigor en el seguimiento a este tema innegable, inocultable y que no deja de arrojar decisiones y sorpresas en torno a los militares, su relación con AMLO, con los civiles, con Estados Unidos -léase caso Cienfuegos- y con las otras dependencias como la propia Armada de México, olvidada, apartada del proyecto de la creación de un Estado Mayor Conjunto que debió incluirlo... pero no.

