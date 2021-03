AMLO: la crónica del desastre que viene

"No tiene el mandato de la ciudadanía, sino de las mañas". Así comenzó mi entrevista con Carlos Elizondo Mayer (CE) por su libro "Y mi palabra es la ley: AMLO en Palacio Nacional".

"Cuando tienes un presidente transformador, como él mismo se ha definido, el presidente con más poder que hemos tenido en la historia contemporánea, quizá en toda la historia del país, dos años son suficientes para saber qué quiere hacer y para saber qué tanto puede hacer".

Antes de seguir leyendo vaya por un cafecito y póngase cómodo porque tendrá mucho que platicar de esta Sobremesa.

"El presidente no es cuidadoso como gobernante. Nadie se hubiera atrevido a hacer un tren como el Maya sin hacer los estudios adecuados antes de poner el primer riel o la primera piedra".

LM.- De hecho, afirmas que es tiempo suficiente y lo comparas con el inicio de una película.

CE.- Lo que digo es eso, un tercio de una película o una serie o de novela es raro que, si te parece mala, luego se vuelva buena; puede pasar que te parece buena y luego se vuelva mala.

El sexenio de EPN ya se nos olvidó. Comenzó muy bien, pero luego se volvió pésimo. El único que se salva es el de Zedillo, que al final mejoró.

Si no hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco, quizás estaría inaugurando un aeropuerto muy bonito, muy funcional, muy útil, muy favorable para la economía mexicana, hoy mañana o pasado; pero el otro, Santa Lucía, no sirve para gran cosa. Ya trazó esa ruta.

LM.- En el segundo capítulo, Todo el poder, das cuenta que Morena modificó el artículo 19 de la Constitución, por lo que cualquier funcionario público que haga uso electoral de los programas sociales es meritorio de la prisión preventiva oficiosa... Se ve que no lo saben los Servidores de la Nación (sarcasmo).

CE.- Una de las genialidades de López Obrador es lo bien que maneja el discurso versus la realidad. Qué bien reinventa los términos de la discusión, y vamos a un ejemplo de ayer: nos dijo que hay un cambio en la política petrolera y que Pemex no va a producir más de 2 millones de barriles. ¿Por qué cambió su objetivo? Porque no ha podido cumplir con el otro, que era incrementar la producción de Pemex.

Fue lo que nos dijo y lo que discuto en el capítulo 6 del libro, que íbamos a cerrar el sexenio con más de 2.2 millones de barriles de producción. Este año tendríamos que estar cerrando en más de 2 millones; van en 1.7 millones de barriles diarios. Mejor cambia el objetivo y para eso son buenísimos.

LM.- El Double Speak famoso de George Orwell, ¿no?

CE.- Él no es vengativo, pero ves a Rosario Robles en la cárcel. Él es un liberal, pero no impulsa la agenda de género liberal, propia de un gobierno de izquierda contemporáneo, medio ambiente limpio, etcétera, etcétera.

Y en el tema de la prisión preventiva oficiosa, para el caso de delitos electorales, lo hacen con plena conciencia de quién controla la llave, de quién se va a la cárcel, pues no son ellos. Claro, cuando tienes todo el poder puedes poner lo que tú quieras en la Constitución y siempre lo vas a poder usar con tus adversarios o enemigos.

LM.- En la página 105 escribes que en los primeros 15 meses de gobierno de Morena, se llevaron a cabo ocho reformas constitucionales, un récord de velocidad y ambición, pero que el pueblo bueno o sabio no le dio la facultad de tener el poderío que tiene en el Congreso. Que están sobrerrepresentados.

CE.- Absolutamente, el presidente está sobrerrepresentado. Juntos Haremos Historia obtuvo el 46% de los votos de la elección legislativa y, de acuerdo a la Constitución, no podría estar sobrerrepresentado ese grupo en más de 8 puntos porcentuales. Puede tener el 54 % de la Cámara de Diputados, pero tiene el 68%. Lo que hizo Morena en el 18 fue la madre de todos los fraudes al espíritu de la Constitución, puso muchísimos morenistas, incluido Mario Delgado, que fue electo bajo las siglas del PT y luego lo regresó a Morena y con eso pudo, entre otras muchas estrategias, tener una sobrerrepresentación brutal.

LM.- De hecho, el INE ya se pronunció en contra de estas mañas, pues cuando se dio la reforma no había coaliciones, y hoy los morenistas y sus aliados andan furibundos.

CE.- Lo que el INE le está diciendo a las dos coaliciones no lleva una dedicatoria jurídica, a las dos coaliciones (Morena-Verde-PT y PRI-PAN-PRD), a las dos, les va a contabilizar los candidatos que tengan en función de su fracción partidista; es decir, si eres panista y vas por el sello del PRI te cuento como panista para la repartición de las curules. Así de sencillo. El presidente aún no ha expresado gran cosa al respecto, pero el presidente de Morena, Mario Delgado, está furioso porque siente que esto lo aleja de la mayoría constitucional que querían tener, y tiene razón, lo aleja; lo que se le olvida es que la Constitución es muy clara y no debe haber sobrerrepresentación.

LM.- Ahora bien, falta ver qué dice el Trife.

CE.- Un tribunal que ha sido bastante obsequioso con el gobierno. Si esto lo echa para abajo el tribunal, pues estamos en la situación donde, para Morena y sus aliados, será más fácil tener la mayoría constitucional. Si el tribunal mantiene el grueso, porque también pueden corregirle algunas cositas, el grueso de la determinación del INE, que recordemos salió con una mayoría de nueve a dos, o sea, es una mayoría muy amplia de los consejeros del INE, será más difícil para Morena mantener esta mayoría constitucional que, insisto, no se la dio el ciudadano mexicano; los mexicanos fueron pues bastante prudentes: 54 por ciento votó por la coalición Juntos Haremos Historia para la presidencial, pero sólo 46 por ciento para la legislativa.

LM.- Además, súmale que la alianza PRI-PAN-PRD va en 220 distritos, y si ves los resultados del 18, de haber ido juntos estos tres, Morena no hubiera ganado como ganó.

CE.- Porque hicieron la alianza, el escenario está por verse. Si en esos distritos que van juntos hacen bien su chamba; es decir, tienen un buen candidato, no se pelean entre ellos, el gobernador hace lo que tiene que hacer dentro de la ley, etcétera, el escenario será diferente. Paradójicamente, lo mejor para los propios intereses del presidente es que tenga más contrapesos, con los cuales diría menos tonterías y tendría más resultados.

Continuará...

No me lo van a creer, pero...

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que presentó el presidente, parece que trae plan con maña para su inmediata reelección... Espérense, no se me tiren, o ¡bueno, sí! Resulta que la ley abre la canija posibilidad de que, al debatirse, se reforme el artículo 12 de la LOPJF para la inmediata reelección del ministro presidente de la SCJN. ¡Quihúboles! Actualmente, dicho artículo establece que, cada cuatro años, los miembros de la SCJN elegirán de entre ellos al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Obvio, don Arturo Zaldívar, tan cercano al poder presidencial, jamás se prestaría a violar el principio de: periodo efectivo, no reelección, pero de que la reforma trae el plan con maña, lo trae.

