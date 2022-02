AMLO en el pantano

El respetado doctor Lorenzo Meyer Cossío describió, sin querer, el momento que vive el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: está en un pantano.

"El gobierno debe intentar sacar el debate nacional del pantano al que le ha llevado la oposición -la casa rentada en Houston, etc.- y devolverlo al sitio histórico que merece: el de los grandes problemas nacionales", describió el afamado historiador, uno de cuyos hijos es miembro del gabinete de la autodenominada 4T y otro de ellos aspirante a consejero de Pemex.

Sobra describir que a cada paso que dan en torno al escándalo por la casa habitada en Houston por el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán. También es ocioso describir las lágrimas del tabasqueño en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Ni qué decir del desplegado de los 18 gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno de la CDMX, o del pronunciamiento de senadores de Morena donde describieron al mandatario como la "encarnación" de la nación.

Está en un pantano. Y lo sabe.

La semana pasada este espacio describió las 22 denuncias que ha presentado la senadora Xóchitl Gálvez ante la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y las solicitudes a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue la corrupción en el gobierno lopezobradorista.

La respuesta es el bateo libre a cada denuncia de la senadora panista.

Los datos disponibles son muy claros. Transparencia Internacional presentó hace poco el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, con base en la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios en torno a un tema: la corrupción.

Son 180 naciones observadas. Y México se estancó. Mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, cifra que es la más alta. Sin embargo, con ese nivel nuestro país se coloca en esa escalera en el 124 de los 180 países evaluados.

México, de hecho, comparte la misma calificación (31 puntos) con Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos).

Las naciones peor evaluadas fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.

¿Qué le pasó a López Obrador?

Hace ya casi tres años que el presidente tomó dos decisiones relevantes: parar las obras del aeropuerto en Texcoco y eliminar más de 100 fideicomisos.

El eje central de la razón para esas decisiones administrativas y políticas tenía como eje una denuncia: estaban plagados de corrupción.

Conociendo a los gobiernos que le antecedieron por supuesto que se podía pensar que López Obrador tenía razón.

Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces?

Después de declarar su desaparición en octubre del 2020, no hay un documento legal de carácter público en el que pueda consultarse específicamente qué actos de corrupción se documentaron en cada uno de los 109 fideicomisos. No hay nadie en prisión, que se sepa. Para colmo algunos de ellos todavía existen, porque la Secretaría de Hacienda no ha podido eliminarlos ni hacer uso total de sus recursos.

El 12 de abril de 2020 se ordenó la extinción de más de 281 fideicomisos; y el 6 de noviembre se publicó el decreto que extingue otros 109. En total, 390 cuyo valor conjunto es de 681 mil 310 millones.

En 2019, la entonces implacable secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que la dependencia a su cargo detectó irregularidades por 19 mil millones como resultado de 2 mil 500 auditorías, tras acatar la orden de López Obrador como presidente electo.

El antecedente es octubre de 2018, en conferencia de prensa, cuando López Obrador anunció como presidente electo -en medio de una penosa la actitud genuflexa de Enrique Peña Nieto, aun con la banda presidencial- la cancelación del proyecto que tenía casi 3 años de labores.

López Obrador justificó que la decisión se tomó como resultado de una consulta ciudadana que se realizó por cuatro días. Fue así como reveló que el nuevo proyecto aeroportuario se desarrollaría en la base militar de Santa Lucía, mismo que será inaugurado el 21 de marzo.

El ex titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, declaró en julio de 2019 que el proyecto se canceló por causas técnico-financieras, más no por corrupción.

Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa anticorrupción en México Evalúa, ha dicho que hoy es la fecha en que el gobierno no ha documentado ningún caso de corrupción en este tema.

"No tenemos evidencia alguna de que una dependencia del Ejecutivo haya presentado denuncia penal por actos de corrupción, mal uso de los recursos o bien, que se haya abierto una investigación por una falta grave asociada a hechos de corrupción en este proyecto", señala Fernández.

López Obrador está en un pantano, como bien le alertó uno de sus más fieles escuderos. No va a salir de ahí.

Punto y aparte. Lo lamentable del gobierno federal es su notoria incapacidad para tener políticas públicas decentes. Un ejemplo: en el Hospital Federico Gómez Pombo, de los más emblemáticos de la Ciudad de México y a cargo de la Secretaría de Salud, dos calderas están dando las últimas. Una se encuentra fuera de servicio por fallas a consecuencia de su antigüedad, la segunda también es bastante antigua y ya supera la vigencia establecida en las normas oficiales para estos equipos. Ambas son parte de los equipos electromecánicos que garantizan el funcionamiento y operación del hospital, la falta de estos equipos pone en riesgo la atención adecuada a los pacientes. Con su sustitución se contará con el respaldo para el funcionamiento y operación de las principales actividades del hospital, servicio de hospitalización, cirugías, lavandería y comedor. Es ahí donde no se ve al gobierno.

Punto final. Desapercibido pasó el caso de dos periodistas cubanos retenidos por el Instituto Nacional de Migración, Héctor Valdez y Esteban Rodríguez. Mal momento por lo que se vive hoy en México y sobre todo porque Valdez y Rodríguez son identificados como víctimas del gobierno de Cuba. Por supuesto, en la Isla creen que ambos son alimentados y hasta financiados por el gobierno de Estados Unidos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.